Алёна Морозова Защита от DDOS-атак В Прикамье принимаются все меры для обеспечения кибербезопасности правительственных ресурсов Поделиться Твитнуть

В среду, 21 июня, появилась информация, что сайты правительства и подведомственных учреждений Пермского края и ряда других регионов страны подверглись хакерским атакам. В министерстве информационного развития и связи Прикамья (МИРС) факт DDOS-атак подтвердили, заверив, что повода для беспокойства нет: принимаются все меры для обеспечения безопасности государственных сервисов региона.

В МИРС сообщили, что хакеры периодически совершают DDOS-атак на серверы Пермского края, но угрозы устраняют на 100%. Первоочередные меры по защите информации реализует оперштаб по борьбе с киберугрозами, который работает в Прикамье с 2022 года. Региональные информационные системы хранятся на серверах Центра обработки данных (ЦОД) правительства Пермского края. Они надёжно защищены от внешнего проникновения, имеют действующий аттестат соответствия требованиям защиты информации и современные средства защиты, что позволяет бороться с атаками на информационную ИТ-инфраструктуру. В 2022 году завершился переход на использование отечественных средств защиты информации в серверном сегменте ЦОД.

Кроме того, проводится всесторонний анализ атак на серверы ЦОД правительства Пермского края, доступ и удаленное подключение к инфраструктуре через незащищенные каналы связи ограничены. В постоянном режиме проходят обновление и мониторинг актуальных баз данных средств антивирусной защиты.

С прошлого года все региональные органы власти, органы местного самоуправления и часть подведомственных организаций Прикамья были переведены на использование Единого почтового домена Пермского края, рассчитанного на 26 тысяч пользователей. Он был создан с внедрением отечественного программного продукта. Процесс перевода продолжится в текущем году.

По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, в настоящее время подключен специальный сервис антиDDOS, который успешно обеспечивает целостность системы. Тем не менее, в пики атак возможна заторможенность в работе систем. «Ситуация находится под контролем», — подчёркивает Пётр Шиловских.

Добавим также, что задачи по обеспечению кибербезопасности решают квалифицированные специалисты, которых обучают в трёх учреждениях среднего профессионального образования региона: Пермском радиотехническом колледже им. Попова, Пермском химико-технологическом техникуме, Чайковском индустриальном колледже. Чтобы усилить борьбу с киберугрозами, в этом году контрольные цифры приёма для учреждений СПО были увеличены на 20%.

Ежегодно порядка 400 специалистов в области защиты информации выпускают Пермский политех и классический университет — в этих вузах есть соответствующие программы обучения. В педагогическом и аграрно-технологическом университетах отдельные дисциплины по информационной безопасности представлены в рамках других образовательных программ.

Помимо подготовки кадров в вузах и ссузах, стажёров и сотрудников предприятий Прикамья бесплатно обучают цифровым компетенциям в региональном сетевом ИТ-Университете, работающем на площадке ПГНИУ. Кроме того, все желающие могут бесплатно пройти обучение по программам траектории «Информационная безопасность», которые разработаны совместно с крупнейшими телекоммуникационными и финансовыми компаниями региона.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.