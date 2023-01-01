Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Человек, любящий и понимающий театр» Назначение нового гендиректора Пермского театра оперы и балета стало одной из самых обсуждаемых театральных новостей Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Пермского театра оперы и балета

Коллективу Пермского театра оперы и балета 15 июня представили нового генерального директора. Как и предсказывали СМИ и телеграм-каналы ещё в мае, им стала Анна Волк.

Нового руководителя представили коллегам министр культуры Пермского края Алла Платонова и вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов. По словам Аллы Платоновой, Анна Волк заслужила репутацию одного из самых опытных и уважаемых театральных менеджеров России.

В 1999 году Анна Волк окончила театроведческий факультет РАТИ (ГИТИС) с красным дипломом. В разные годы она занимала пост директора театра «Центр драматургии и режиссуры» (Москва, 2016—2022) и Театра имени Пушкина (Москва, 2012—2015), возглавляла продюсерский отдел БДТ им. Товстоногова (Санкт-Петербург, 2015—2016), была руководителем фестивального штаба и техническим директором фестиваля «Золотая маска» (2004—2012), работала в театре «Ленком» и Международном фонде К. С. Станиславского.

Среди режиссёров, с которыми сотрудничала Анна Волк, — Марк Захаров, Эймунтас Някрошюс, Дмитрий Черняков, Деклан Доннеллан, Евгений Писарев и многие другие признанные мастера отечественного и мирового театра.

Как сообщил «Новому компаньону» источник в Министерстве культуры Пермского края, с новым руководителем заключён контракт сроком на один год. На таких же условиях работал предшественник Анны Волк Довлет Анзароков.

Социальные сети театра цитируют слова нового генерального директора: «Для меня большое счастье и большая честь возглавить Пермский театр оперы и балета. Не будет преувеличением сказать, что в театральной России нет человека, который бы не знал, каковы его значение и роль. Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Надеюсь на вашу помощь и отзывчивость. Спасибо за тёплый приём! И, как говорится, за работу!»

Назначение Анны Волк в Пермский театр оперы и балета стало одним из самых обсуждаемых событий в российской театральной среде. Своими мнениями в социальных сетях и других медиа делятся известные театральные деятели.

Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Малой Бронной, постановщик спектаклей «Кармен» и «Летучий голландец» в Пермской опере:

— Для меня Пермский театр оперы и балета стал в последние годы родным местом. Его коллектив — это собрание людей бесконечно профессиональных, творческих, талантливых. Поэтому я искренне желаю Пермской опере оставаться в лидерах отечественного театрального процесса и убеждён, что приход Анны Волк на пост генерального директора будет этому только способствовать, позволив театру развиваться дальше и выходить на новые высоты.

Дмитрий Мозговой, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ:

— Так получилось, что первыми проектами, на которых я ещё в середине нулевых сотрудничал с Анной Волк, были масштабные гастроли оперных театров со всей России в рамках фестиваля «Золотая маска». Её работа вызывала неизменное восхищение: она умудрялась находить общий язык со всеми — от театральных директоров до рабочих сцены. Благодаря таланту Волк этот сложносочинённый механизм работал как часы.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин поздравил Пермский театр оперы и балета специальным письмом:

Дорогие друзья!

Позвольте поздравить ваш коллектив с назначением нового директора! В театре очень важно, чтобы на подобной должности был не просто опытный администратор и финансист, а ещё и человек, любящий и понимающий театр. Весь послужной список Анны Волк говорит о том, что она — профессионал, отлично знакомый со спецификой работы самых разных подразделений театрального организма, прекрасно зарекомендовавший себя в театральном сообществе.

От всей души желаю Пермскому академическому театру оперы и балета им. П. И. Чайковского насыщенной и плодотворной работы с новым руководителем, прекрасных спектаклей, интересных гастролей, любви публики, признания профессионального сообщества!

Прежний генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков был уволен 10 мая нынешнего года. Вслед за ним о своей отставке объявил главный дирижёр Мигран Агаджанян, который написал заявление об увольнении 13 июня.

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