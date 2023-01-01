Зарина Ситдикова «Нам всем нужно беречь детей» Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова подводит итоги работы в 2022 году Поделиться Твитнуть

— Какое событие в сфере защиты прав детей в регионе вы считаете одним из ключевых в прошлом году?

— Прежде всего, это принятие Стратегии действий по обеспечению комплексной безопасности детей на территории Пермского края до 2025 года. Это очень важный комплексный документ, над созданием которого мы много работали. В период подготовки он прошёл большие общественные обсуждения с участием представителей некоммерческих организаций и ведомств, отвечающих за безопасность детей (полиции, прокуратуры, следственного комитета и других).

До появления Стратегии подобного документа в регионе не было никогда. Она координирует работу всех ведомств. Поэтому самое главное заключается в плане её реализации. В нём чётко прописано, кто и что делает в каждом направлении, кто и за что отвечает и к каким результатам все мы стремимся. Сейчас на основании регионального плана реализации Стратегии каждый муниципалитет с учётом своей спе­цифики разрабатывает свой план действий. Мы уже провели для этого несколько мозговых штурмов.

Отмечу, что мы приняли региональную Стратегию даже раньше, чем она появилась на уровне РФ. И надо сказать, что мы учли практически всё, что включает в себя федеральный документ.

— Какие ещё решения, направленные на улучшение положения детей в Пермском крае, вы бы отметили?

— Считаю значимым увеличение размера вознаграждения приёмным родителям за воспитание каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Пособия выросли с 10 до 20%. Мы рекомендовали это сделать ещё в предыдущем докладе уполномоченного. О том, что такое решение необходимо принять, сказали мне сами родители на одном из рабочих выездов в муниципалитеты. Конечно, таких детей гораздо труднее воспитывать. Инвалидности у них нет, но есть особенности развития. Считаю правильным, что вознаграждение родителям этих ребят должно быть чуть выше. Надеемся, что это послужит дополнительным стимулом для того, чтобы такие дети воспитывались в семье, а не оставались в социальных учреждениях.

— В прошлом году на 30% снизилось количество несчастных случаев, в которых погибли дети. Что повлияло на этот показатель?

— Этот результат — большая комплексная работа всех ведомств. Особенно хочу отметить статистику по суицидам: уменьшилось как количество попыток, так и число погибших. После всплеска таких случаев в предыдущие годы была проведена серьёзная аналитическая работа. Сейчас мы уделяем большое внимание тому, как выявлять на ранней стадии психологические проблемы детей.

Неслучайно у нас введена информационная система «Траектория». И кто бы как её ни ругал, я выступаю в её защиту. Потому что она действительно позволяет классному руководителю выявить зарождающиеся проблемы. В группу риска не попадают только по одному маркеру, должен быть целый комплекс: ребёнок не успевает в учёбе, замкнут в себе, у него плохие отношения с одноклассниками, какие-то проблемы в семье (смерть родственника, развод родителей). Всё это способствует тому, чтобы психологи обратили пристальное внимание на этого ребёнка. Хочется надеяться, что при добросовестном исполнении своих обязанностей педагогами мы научимся выявлять детское неблагополучие на ранней стадии. И тогда мы все вместе сможем минимизировать несчастные случаи с детьми.

Принятая в Пермском крае Стратегия безо­пасности как раз направлена на снижение количества случаев гибели детей от неестественных причин. Детей у нас мало, всего 20% от общей численности населения в регионе, нам всем нужно их беречь. Не только родственникам и ближайшему окружению, но и остальным жителям. Нельзя быть равнодушными к проблемам детей.

— Как будет решаться проблема несчастных случаев на воде с учётом начала лета? В прошлом году был отмечен рост гибели детей во время купания.

— Эту проблему мы тоже решаем комплексно, с участием разных ведомств, а также общественности. Например, сейчас у нас создаются Советы отцов в муниципалитетах, и они будут проводить рейды в небезопасных местах пребывания детей: летом — на водоёмах, зимой — на склонах, где ребята могут кататься на тюбах. Мы приглашаем к участию все неравнодушные общественные объединения: молодёжные организации, советы ветеранов, территориальные общественные самоуправления и так далее. Это забота каждого взрослого — быть неравнодушным к ситуациям, которые грозят опасностью детям.

Проблемой трагических происшествий с детьми на воде мы занимаемся уже много лет. Мы неоднократно рекомендовали региональным властям возродить проект «Умею плавать» по организации бесплатных курсов для учеников третьих классов. Очень рады, что мы были услышаны. Сейчас увеличивается количество муниципалитетов, где проводятся эти занятия. С уровня региона им выделяется специальная субсидия на эти цели.

— Как вы объясняете снижение числа обращений, связанных с жестоким обращением с детьми?

— Однозначно сказать о том, что ситуация в этом направлении улучшается, нельзя. Потому что снизилось только количество обращений к уполномоченному, но общая статистика таких случаев выросла. Больше всего беспокоит, что у нас увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ежегодно правоохранительные органы фиксировали около 300 таких происшествий, в прошлом году — свыше 500.

Комиссией по делам несовершеннолетних ежегодно фиксируется порядка 1 тыс. случаев жестокого обращения с детьми. Иногда это факты, которые ещё не переросли в преступ­ления, но сотрудники КДН уже их зафиксировали и разбираются. К сожалению, мы по-прежнему в XXI веке должны говорить родителям о том, что детей бить нельзя, что есть другие методы воспитания, что нельзя допускать психологического насилия над детьми. Но мы продолжаем просветительскую работу и пытаемся учить родителей гуманным методам воспитания.

— Почему в отчёте о работе в 2022 году вы много говорите о том, что в регионе увеличилось количество несовершеннолетних беременных девушек?

— Потому что мы мало внимания уделяем репродуктивному здоровью подростков. А это важно. Сегодня в регионах, которые уже запустили проекты по обследованию молодожёнов, выяснили, что порядка 30% пар бесплодны или имеют проблемы в этом вопросе. У нас пока только запускается эта инициатива. Но вряд ли цифры будут существенно отличаться. Подчерк­ну, речь идёт не о сексуальном воспитании детей, а именно о сохранении репродуктивного здоровья. Подростки должны знать элементарные правила поведения, которые помогут им не навредить себе и после создания семьи стать родителями.

С этой целью мы поддерживаем проект «Мы повзрослели» общественной организации «Волонтёры-медики». Он направлен на восполнение недостающих знаний у школьников и студентов возраста 15—17 лет в сфере сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. В рамках гранта молодые ребята проводят встречи с подростками, беседуют с ними. Лекции очень грамотно составлены специалистами кафедры акушерства и гинекологии Пермского медуниверситета. Перед началом проекта 15 волонтёров проконсультировались с психологом на тему того, как правильно общаться с подростками. Мы рекомендуем краевым властям продолжить эту работу.

— Какие новые проекты по улучшению условий жизни детей вы бы отметили?

— Самый любимый из них — проект по созданию пространств для подростков. Мы давно говорим о том, что у нас не охвачены дополнительным образованием дети от 14 до 17 лет, особенно мальчики. Ребята этой же возрастной группы чаще всего совершают преступления. Создание пространств для подростков — это забытая идея, которая раньше существовала в виде дворовых клубов. Один из таких центров мы уже открыли в Чусовом на базе существующего молодёжного центра, где на протяжении нескольких лет активно реализуются практики наставничества. К работе с подростками привлекаются молодые люди, добившиеся личного успеха в профессии, спорте, творчестве и т. д. Вместе они играют в КВН, «Мозгобойню», ходят в походы, лепят пельмени, но самое главное — общаются. Надеюсь, что такие подростковые центры появятся у нас в каждом муниципалитете. Уже сейчас есть договорённость о его открытии во Дворце молодёжи в Перми.

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