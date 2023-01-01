Алёна Морозова Завершили посевную. Время строить Прикамские аграрии смогли отказаться от кредитов благодаря господдержке Поделиться Твитнуть

В Пермском крае посевная кампания вышла на финишную прямую — она проведена в оптимальные агротехнические сроки. Общая площадь, выделенная в регионе для посева в 2023 году, составляет 708 тыс. га, из них на участках совокупной площадью 303 тыс. га проводятся весенние полевые работы. Основными культурами являются зерновые и зернобобовые, которые используются для обеспечения кормом предприятий животноводства.

Фото предоставлено министерством агропромышленного комплекса Пермского края

Снижение финансовой нагрузки

Министр агропромышленного комплекса региона Павел Носков рассказал «Новому компаньону» о том, что из-за раннего тепла в этом году работы начались немного раньше. Всё необходимое для этого было обеспечено в нужном количестве, в том числе техника, горюче-смазочные материалы, удобрения, перевыполнен план по обеспечению семенами.

По словам главы ведомства, посевные площади ежегодно растут на 1—1,5%, но это не помешало аграриям выполнить все плановые работы по графику. В южных районах Прикамья кампания завершена уже на 100%, в остальных муниципалитетах вышла на финальную стадию.

Ключевую роль сыграло выполнение поручения губернатора Дмитрия Махонина о предоставлении субсидий аграриям в более ранние сроки. Деньги из бюджета в 2022 году власти начали предоставлять только в июне — начале июля. В текущем году к выдаче субсидий было решено приступить в марте.

«В этом году, по словам банкиров, были случаи, когда аграрии отказывались от традиционных кредитов перед началом посевной и на вопрос «почему?» отвечали, что в этом году уже пришли субсидии», — объяснил министр.

Общий объём субсидирования составляет порядка 3,4 млрд руб., в эту же сумму входит и строительство объектов социальной инфраструктуры по программе комплексного развития сельских территорий. Около 3 млрд руб. запланировано в качестве мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В прошлом году финансовая помощь напрямую сказалась на рекордной урожайности и объёме зерна. По сравнению с соседними субъектами ситуация в Пермском крае в плане бюджетной поддержки находится на высоком уровне, сообщает Павел Носков.

Дотации в первом полугодии пошли на поддержку сельхозпроизводителей, во втором полугодии из бюджета будут выделены грантовые средства и субсидии на реализацию инвестиционных проектов. Крупнейшие суммы будут направлены на помощь в приобретении минеральных удобрений. Первые выплаты компенсаций затрат на инвестпроекты запланированы к окончанию строительного сезона — в середине второго полугодия, а возможно, и в начале третьего квартала. По условиям предоставления субсидий объект должен быть сдан в эксплуатацию.

Урожай по осени считают

Планы по урожаю на 2023 год министр АПК озвучивать не стал. Он сообщил, что по окончании посевной кампании сложно говорить о дальнейшем развитии ситуации, и предложил вернуться к вопросу в середине лета, когда можно будет говорить о прогнозах. Основные итоги урожайности ведомство сможет подвести уже осенью.

Существенное влияние на результаты оказывают погодные условия. Май в этом году оказался засушливым, большей части региона не хватает дождей. Павел Носков отметил, что ситуация не критическая, но добиться рекордов прошлого года будет сложно.

«Площадные характеристики у нас растут, объём внесённых удобрений растёт, техника обновляется и становится более энергонасыщенной. У нас есть все факторы для того, чтобы показывать положительные результаты. Осталась погода, но на неё мы слабо можем влиять. У нас в принципе зона рискованного земледелия, мы всегда об этом говорили. Но коллеги умеют с этим работать и понимают, как себя вести», — поделился он.

Для бизнеса и власти

Ежегодно Министерство агропромышленного комплекса Пермского края проводит два масштабных мероприятия для обеспечения взаимодействия представителей власти, бизнеса, учебных заведений и молодёжи и совместного решения задач развития отрасли, а также для возможности ознакомиться с технологиями и приобрести оборудование. Первое событие ежегодно проходит в феврале, перед началом весенней посевной кампании. Это выставка-форум «Агротехнологии», где представлены сельскохозяйственная техника, новинки рынка и современные технологии.

Вторым событием в 2023 году станет традиционная межрегиональная выставка-форум «Прикамский Агрофест». Она состоится перед началом сезонных уборочных работ, 20—21 июля, в селе Лобаново, на опытном поле НИИ сельского хозяйства. На выставке-форуме также будет представлена большая экспозиционная зона производителей сельскохозяйственной российской и зарубежной техники и племенного животноводства. В рамках деловой части будут организованы дискуссионные площадки и круглые столы.

Гостями форума станут около 8 тыс. представителей крупных и начинающих сельхозпроизводителей. Павел Носков подчеркнул, что участниками могут стать все желающие, в том числе из других регионов: «Могут прийти все, кому любопытна тематика АПК, — начинающие, те, кто только интересуется или хочет посмотреть, как всё устроено и о чём говорят, узнать о проблемах в отрасли. Конечно, мы ждём всех, но наша основная целевая аудитория — это действующие предприятия».

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