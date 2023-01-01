Максим Артамонов Инфраструктура для медицины В Пермском крае продолжается масштабное строительство объектов здравоохранения Поделиться Твитнуть

Май и июнь в Пермском крае богаты на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения на всей территории региона. Главная цель краевых властей в этой сфере — сделать так, чтобы уровень качественной медпомощи в удалённых территориях был не ниже, чем в краевой столице.

Константин Долгановский

По данным генерального директора Управления капитального строительства Пермского края Антона Плаксина, всего до 2027 года в рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить порядка 30 объектов здравоохранения (поликлиники, больницы, сельские врачебные амбулатории) на всей территории региона. На эти цели из разных бюджетов выделено более 30 млрд руб., из них 16,4 млрд руб. — из краевого бюджета. Реализация проектов ведётся под контролем краевого минстроя.

«В этом году мы должны сдать 12 объектов здравоохранения, в том числе ключевой объект — краевую инфекционную больницу. Её строительство идёт сейчас в графике», — пояснил Антон Плаксин.

Пермские поликлиники

В начале июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил ход строительства городской клинической поликлиники на ул. Ленина, 16. Это объект, где медицинскую помощь смогут получать около 32 тыс. жителей Ленинского района Перми. После сдачи в эксплуатацию учреждение сможет принимать 400 человек в смену.

По словам Антона Плаксина, строительная готовность объекта составляет 100%. В поликлинике завершается пусконаладка всех систем, проводится клининг помещений и расставляется мебель. При этом крупное монти­руемое медоборудование — аппараты УЗИ, рентген-аппарат, маммограф — уже установлено. Кроме того, проведено обучение сотрудников медучреждения. Планируется, что поликлиника начнёт приём уже в ближайшее время.

После смены подрядчика контракт на строительство медицинского учреждения был заключён с ООО «СЗ «Дом59». В поликлинике расположатся дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профилей, а также отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики. Кроме того, в медучреждении будет круглосуточно работать первый в районе травмпункт.

По словам Дмитрия Махонина, это очень долгожданный объект для жителей района.

«Поставил задачу профильным министерствам в июне выйти на этап лицензирования учреждения. Ждём, когда поликлиника начнёт приём посетителей», — отметил он.

Второй долгожданный объект — детская поликлиника в Кировском районе Перми, здесь также заканчивается долгая история строительства. Медучреждение, рассчитанное на 350 посещений в смену, получило заключение о соответствии проекту и нормам от Инспекции государственного строительного надзора.

Как сообщили в краевом минстрое, сейчас необходимо получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После этого минздрав в кратчайшие сроки проведёт лицензирование, чтобы уже в начале июля сюда пришли первые маленькие пациенты.

После открытия к поликлинике прикрепят порядка 20 тыс. детей. В лечебно-профилактическом учреждении будут вести приём педиатры и порядка 15 узких специалистов, будет работать кабинет неотложной помощи, лаборатория и отделение функциональной диагностики. Кроме того, планируется открыть дневной стационар педиатрического и лор-профиля.

Новые медучреждения в территориях

Кроме городской и детской поликлиник, в этом году планируется открыть лечебный корпус в Чердыни, хирургический корпус в Кудымкаре, психоневрологический диспансер в Свердловском районе Перми (ул. Лодыгина, 10), стационар краевой психиатрической больницы, поликлинику в Углеуральском, а также сельскую врачебную амбулаторию (СВА) в Оверятах Краснокамского округа.

Активно строится поликлиника в Углеуральском. Объявлены аукционы на строительство поликлиник в Кондратово, в Мотовилихинском районе Перми и в Осе.

Полазна и Сива

Сразу в двух населённых пунктах Пермского края завершилось строительство новых медучреждений. В Добрянском округе, в посёлке Полазна, возведено здание районной больницы, а в Сиве — современная поликлиника.

Как сообщили в краевом Управлении капитального строительства, по обоим объектам Инспекция госстройнадзора выдала заключения о соответствии всем строительным нормам и проектной документации. Сейчас учреждениям предстоит получить разрешение на ввод в эксплуатацию и лицензии от минздрава Прикамья на осуществление медицинской деятельности. После этого они начнут приём пациентов.

Новое современное здание Полазненской районной больницы построено на ул. Больничной, 11 благодаря краевой поддержке и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющейся частью нацпроекта «Здравоохранение». Комплекс включает в себя большой лечебный корпус площадью почти 10 тыс. кв. м переменной этажности (три и четыре этажа). В нём будут располагаться поликлиники — взрослая и детская, стационар с хирургическим отделением, операционный блок, диагностическое отделение с лабораторией, кабинеты восстановительного лечения, стоматология. Отметим, больница заменит несколько «разбросанных» зданий советской постройки.

«На сегодняшний день помещения нашей больницы, несомненно, нуждаются в обновлении. Считаю очень своевременным то, что уже в ближайшее время мы переедем в новое современное здание, которое смогло объединить в себе взрослую и детскую поликлиники, а также терапевтическое, педиатрическое и хирургическое отделения с современным медицинским оборудованием. Приём здесь будут вести участковые терапевты и педиатры, хирург, невролог, инфекционист, офтальмолог и другие узкие специалисты», — рассказал главный врач больницы Владимир Субботин.

Он пояснил, что сейчас завершается приём оборудования, а как только пройдёт лицензирование, то медучреждение сразу переедет в новое здание и сможет принимать жителей Полазны в современном помещении, а это около 15 тыс. жителей, из которых более 3 тыс. — дети.

Больница оснащена современным медоборудованием кабинетов: поставлены рентген-аппарат и флюорограф, маммограф, УЗИ-аппарат, резервуары медицинских газов.

Приём будут вести участковые врачи — терапевты и педиатры, а также хирург, невролог, инфекционист, офтальмолог и другие узкие специалисты.

Кроме того, здесь построена собственная газовая котельная, благодаря которой в корпус нового здания поступает тепло. После переезда медучреждения будет проведён второй этап благоустройства территории — демонтаж старых корпусов.

Также в этом году жители Сивы смогут получать качественную медицинскую помощь в новой современной поликлинике. Учреждение находится на ул. Пушкина, 55 и рассчитано на 120 посещений в смену.

Из шести старых зданий теперь в одном здании будут находиться участковые врачи-терапевты, стоматологическое отделение, кабинеты инфекциониста, иммунопрофилактики, психиатра, нарколога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, фтизиатра, хирургов и дерматовенеролога. Сюда также переедут рентгенологические и физиотерапевтический кабинеты.

Фото предоставлено пресс-службой министерства строительства Пермского края

Углеуральский и Ныроб

В посёлке Углеуральском Губахинского округа подрядчик уже завершает работы по строительству поликлиники на 120 посещений в смену. По данным властей, на середину мая строительная готовность поликлиники оценивалась в 95%.

Новая поликлиника располагается на ул. 2-й Коммунистической. Она заменит два ветхих корпуса 1950-х годов постройки. Общая площадь медучреждения составляет порядка 2 тыс. кв. м. Все помещения, как и прилегающая к зданию инфраструктура, спроектированы с удобством для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

По информации краевого минстроя, сейчас подрядчик выполняет внутренние отделочные работы, в том числе монтаж электропроводки и систем вентиляции, снаружи здания строители завершают фасадные работы. Благоустройство прилегающей территории уже завершено. Строительство ведётся по графику, его завершение планируется в третьем квартале этого года.

Ход работ на объекте губернатор Пермского края держит на личном контроле. Вопросы о строительстве медучреждения ранее поступали главе региона в социальных сетях.

Северные территории региона также не остаются без внимания. Так, ещё в конце марта была введена и уже открыта сельская врачебная амбулатория в Ныробе. Она находится на ул. Первомайской, 8а и на 100% укомплектована необходимым оборудованием.

Одноэтажное здание общей площадью помещений 537 кв. м рассчитано на приём 40 пациентов в смену. Здесь смогут получать медицинскую помощь порядка 4 тыс. жителей, в числе которых около 600 детей.

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