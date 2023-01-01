Алёна Морозова «Юбилей прошёл, но работа продолжается» Депутат Пермской городской думы Даниил Морозов — о преображении города к 300-летнему юбилею Поделиться Твитнуть

— Даниил, как вы оцениваете произошедшие в Перми изменения?

Депутат городской думы Даниил Морозов

— Пермь действительно меняется, особенно активно это происходит последние два года. Ремонтируются и возводятся общественные пространства, дороги, объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, учреждения здравоохранения и т. д., восстанавливаются объекты культурного наследия. Всё это осуществляется как за счёт городского бюджета, так и с привлечением региональных и федеральных средств.

Лично у меня происходящие изменения вызывают чувство гордости. Вспомните, сколько лет мы жили без нормальной эспланады, без набережной. И уровень, на котором эти проекты реализованы, — это действительно то, чем можно гордиться.

Всё это создаётся для привлечения дополнительного туристического трафика в наш город. Например, Пермь делает ставку на развитие речного туризма: планируется, что этим каналом в Прикамье в сезон навигации 2023 года воспользуется порядка 50 тыс. туристов.

Но основная цель — создание комфортных условий непосредственно для жителей города. Мы должны сделать так, чтобы Пермь развивалась и молодёжь хотела связать своё будущее именно с нашим городом: получить образование и найти работу здесь. В том числе и за счёт создания комфортной городской среды, за счёт малого бизнеса, который развивается вместе с ней. Когда есть пешая инфраструктура, которой пользуются горожане, — сады, парки, скверы, — автоматически вокруг неё появляется малый и средний бизнес: рестораны, кафе и т. д.

— Крупные объекты, как правило, на виду у всех жителей. Как обстоят дела с благоустройством придомовых территорий?

— Действительно, общественные пространства значительно преобразились, причём скверы и парки появляются не только в центре, но и во всех районах города.

Но придомовые территории — это тоже важно. Потому что комфортная среда начинается со двора, с хорошего тротуара у нашего дома. Эксперты отмечают, что на данный момент благоустроено менее 50% дворовых территорий, хотя программа «Формирование современной городской среды» действует с 2017 года. На пленарном заседании я задал вопрос главе Перми Алексею Дёмкину о планах администрации по увеличению финансирования этого направления, есть ли прогнозы по достижению максимального показателя. Глава ответил, что администрация будет прилагать усилия для выделения дополнительных средств.

Мы со стороны депутатского корпуса также будем добиваться того, чтобы на ремонт придомовых территорий был направлен больший объём средств.

— Часто ли обращаются жители с вопросами благоустройства?

— Да. Эти обращения отрабатываем совместно с коллегами-депутатами или непосредственно с администрацией города. Никто не остаётся без ответа.

— Много лет в городе не уделялось должного внимания реконструкции исторических зданий. Как сейчас решается эта проблема?

— Во-первых, со всем, что касается исторических зданий, дела обстоят не так просто. Это не обычный дом, который взял и восстановил. Эти здания, как правило, являются объектами культурного наследия. Соответственно, любые процессы реконструкции происходят после согласований с Пермским краевым центром охраны памятников, что усложняет и затягивает процесс.

Но в целом, по моей оценке, судя по тому, что я сейчас вижу, сдвиги колоссальные. Старинные здания, особенно на улицах Сибирской, Пермской, преобразились, радуют глаз. Они стали фотогеничнее, стали местами притяжения не только для туристов, но и для пермяков.

Я положительно оцениваю проведённую работу. Юбилей прошёл, но работа продолжается.

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