Алёна Морозова Строгановских лауреатов — 111 Пермское землячество посвятило свой 19-й съезд юбилею родного города Поделиться Твитнуть

В Пермском Театре-Театре 11 июня прошёл съезд Пермского землячества — общественной организации, объединяющей выходцев из Перми, живущих в Москве. Обычно такие съезды проводятся в столице, но на сей раз событие стало частью пермской повестки, поскольку органично встроилось в программу 300-летия Перми.

С 2005 года Пермское землячество вручает пермякам, прославившим свой город, Строгановскую премию, зарекомендовавшую себя как самая престижная и в то же время самая демократичная премия региона. Среди её лауреатов множество прекрасных имён: в разные годы премия присуждалась таким выдающимся пермякам, как кардиохирург Сергей Суханов, создатель группы «Альфа», Герой России Геннадий Зайцев, певица Надежда Павлова, писатель Алексей Иванов, учёный-историк Георгий Чагин и другие. Всего к началу церемонии 2023 года было 105 строгановских лауреатов, а к финалу их стало уже 111: ещё шесть достойных пермяков получили премию Пермского землячества.

Вечер открыли председатель правления Пермского землячества Андрей Кузяев и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, которые вместе вышли на сцену и обратились к пермякам, собравшимся в зале Театра-Театра.

«Сегодня особенный праздник, — сказал Андрей Кузяев, который совсем недавно получил статус почётного жителя Перми. — Мы радуемся достижениям и отмечаем лучших земляков. Здесь собрались те, кто неравнодушен к нашему городу!» Андрей Кузяев выразил надежду, что со временем строгановских лауреатов будет не 105, а 1005.

Дмитрий Махонин поблагодарил московских земляков за то, что поддержали идею проведения церемонии в родном городе в дни празднования его 300-летия: «Приезжайте посмотреть на Пермь — нам есть что показать, чтобы снова и снова хотелось сюда возвращаться».

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Пермь и её жителей телеграммой, которая была зачитана со сцены, а заместитель председателя правительства РФ, в памятном прошлом мэр Перми и губернатор Прикамья Юрий Трутнев выступил с видеообращением.

«Мне кажется, что самый лучший город — это город, в котором люди чувствуют себя счастливыми. Город, в котором каждый найдёт себе занятие, которое ему нравится. Очень бы хотелось, чтобы Пермь именно таким образом развивалась. Спокойно, достойно, без криков и разрывания рубахи на груди, делать своё дело. Но делать его честно, добросовестно и профессионально», — сказал Юрий Трутнев.

С видеопосланием к гостям съезда также обратилась баронесса Элен де Людингаузен Строганова.

После этого краткого эмоционального вступ­ления началось представление номинантов этого года. Компания по номинированию была энергичной, всего на премию было выдвинуто 93 кандидата. В нынешнем году вручение прошло в новом формате: из всех номинантов был сформирован шорт-лист — по три претендента в каждой номинации, и лишь во время церемонии стали известны имена лауреатов.

Церемонию вели популярнейший в Перми артист, музыкант и общественный деятель Александр Смирнов и его коллега из столицы Ирина Старшенбаум.

После представления каждой тройки номинантов гости сначала смотрели концертный номер и лишь потом узнавали имя лауреата, но вряд ли кто-то сетовал по поводу этой музыкальной паузы: номера были отличные и каждый оказался в программе вечера не случайно. Так, вундеркинд Лёва Бакиров, блестящий 12-летний пианист, тоже строгановский номинант этого года. Он хотя и не вошёл в шорт-лист, зато стал самым юным номинантом в истории премии, и Пермское землячество нашло возможность сделать ему специальный подарок.

Танцевальной группой DS Crew, которая вместе с Лёвой Бакировым открывала «культурную» номинацию, руководит ещё один претендент на премию 2023 года, к тому же победитель народного интернет-голосования Дмитрий Ваганов. DS Crew, пермская группа, представившая на церемонии не только техничный, но и очень стильный танцевальный перформанс, стала в нынешнем году победителем шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ.

Камерный оркестр «Орфей» под руководством Петра Юркова, поющие и танцующие актёры Театра-Театра, фольклорный ансамбль «Воскресение» — все участники концертной программы достойно и разнообразно представили пермскую культуру.

Имя победителя в каждой из номинаций объявлял человек, имеющий прямое отношение к этой номинации. Так, в номинации «За высокие достижения в спорте» премию вручал депутат Госдумы Игорь Шубин, который долгое время возглавлял региональную Федерацию вольной борьбы.

Победу в этой номинации одержал совершенно легендарный человек — Александр Алымов, основатель и руководитель спортивных школ по киокушин в Пермском крае. Именно благодаря ему в регионе развивается благородное боевое искусство, которым сейчас в Пермском крае занимается около 3000 человек. Многие известные пермяки, достигшие высот в предпринимательстве и политике, благодарят за становление характера своего спортивного наставника — Александра Алымова. С 2021 года пермский тренер является президентом Федерации киокушин России.

Премию «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья» вручал Андрей Борисов, директор Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Победу в этой номинации одержал Александр Грузберг, автор переводов с английского языка около 500 произведений художественной литературы, в том числе первого русского перевода «Властелина колец» Толкина, а также новых и самых полных переводов всех романов Майн Рида.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности», премию в которой вручал глава Перми Алексей Дёмкин, победу одержал Алексей Блюмин, начальник штаба студенческих отрядов.

«За высокие достижения в науке и технике» премию получил Владимир Стрельников, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института технической химии УрО РАН. Эта номинация была подана на сцене особенно красиво: на заднике зажглись звёзды, рядом с которыми были обозначены имена звёзд пермской науки, а воздушные гимнасты исполнили «космический» этюд. Премию вручал академик Валерий Черешнев, который отметил, что все три номинанта имеют то или иное отношение к ПГНИУ, так что главным победителем стал классический университет.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» победу одержал Владимир Ломаев, генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель». По традиции премию вручал Андрей Кузяев, который напомнил, что Пермь была и остаётся промышленным городом, выросшим из заводского посёлка. «Мы — созидатели», — завершил свою речь председатель правления Пермского землячества.

Победителя в номинации «За честь и достоинство» горячо приветствовали все, кто был в зале, ведь премия была вручена врачу — заведующей приёмным отделением Пермской краевой клинической инфекционной больницы, участнику ликвидации вспышек инфекционных заболеваний Юлии Шипковой. Вручал эту премию, по традиции, глава региона Дмитрий Махонин.

Концертный номер, который предшествовал объявлению победителя, был особенным: Андрей Ширман, он же DJ Smash, вместе со свод­ным хором учащихся детских музыкальных школ Перми исполнил свой гимн, написанный к юбилею города. И хотя с точки зрения музыкальных жанров это никакой не гимн, а скорее эстрадная песня, зал встал и начал подпевать.

Но на этом праздничный вечер не закончился. После окончания церемонии гости вечера проследовали на концерт певицы Zivert. Он стал подарком жителям города от Дом.ру и Пермского землячества. Послушать певицу пришло порядка 75 тыс. зрителей.

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