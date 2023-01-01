Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» КВН — инвестиции в людей Первая лига КВН – это не просто развлечение, но и одна из стратегий продвижения региона Поделиться Твитнуть

фото: Полина Ончукова

Второй год подряд в столице Прикамья проходят игры Первой лиги КВН; вот и в ближайший уикэнд, 16-18 июня, пройдут игры ¼ финала. КВН пришёл в Пермь надолго: в будущем году планируется очередная серия игр. Это стало возможно благодаря тому, что руководство региона во главе с губернатором Дмитрием Махониным рассматривает КВН как стратегический инструмент развития креативной экономики и социальной политики. Пермь получила право проведения игр Первой лиги в серьёзном конкурсе среди регионов, после чего соответствующий меморандум был подписан между генеральным директором ТТО «АМИК» Александром Масляковым и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Инвестиции в КВН — это вклад в развитие креативных индустрий, в продвижение региона в федеральной культурной повестке, а главное — в человеческий капитал.

Продюсер Первой лиги Артур Туманян говорит, что движение Клуба Весёлых и Находчивых — это эффективный инструмент молодёжной политики: КВН — это и позитив, и здоровая соревновательность, и креативность; и, что особенно важно, этот инструмент развивает и продвигает не несколько звёзд, а большие молодёжные массы, поскольку Клуб Весёлых и Находчивых — это целая экосистема из команд, творческих объединений, событий и сопутствующих индустрий. Будь ты игрок или болельщик, КВН включает тебя в сообщество людей со сформированным современным позитивным мышлением, и это сообщество в виде проектных офисов работает 365 дней в году, а не только в дни проведения игр.

фото: Полина Ончукова

Насколько эта технология действенна, говорят цифры. В каждом российском регионе есть более десяти лиг КВН — городские, региональные, университетские, школьные… Всего — около 1000 лиг по стране! В дополнение, существующий юниорский фестиваль «КВН Дети», в основу которого руководство КВН ставит задачей создать детские команды в каждом муниципалитете. Сейчас в сферу креатива вовлечено около 3,5 млн человек в России.

Во всей этой огромной и разветвлённой сети существует единая система стандартов, в рамках которой работают редакторы и кураторы программ, дизайнеры, сценаристы, операторы-постановщики, режиссёры… Да, КВН — это самодеятельность, но самодеятельность высокого профессионального уровня, как бы парадоксально это ни звучало. Кроме всего прочего, это школа хорошего вкуса в юморе.

фото: Полина Ончукова

Это прекрасный социальный лифт для молодёжи, но далеко не все прошедшие школу КВН профессионалы переезжают в столицы: большинство всё-таки остаётся в родном городе, пополняя перспективные творческие кадры на местах. В случае с Пермью образовательная составляющая КВН — не стихия, а упорядоченное просветительское движение. В нынешнем году в трёх пермских школах (№ 22, 55 и Гимназия № 3) проходит образовательный курс от проектной команды Первой лиги КВН. Как рассказал промоутер Первой лиги Андрей Чертков, в курс входит экспертиза творческих проектов, видеопрезентации которых подготовили школьники, а также лекции о том, где и как обучиться креативным профессиям.

Сотрудничая с КВН, Пермский край обеспечивает постиндустриальное будущее своей экономике.

Артур Туманян, продюсер Первой лиги КВН:

— Экономическая ситуация в России сейчас непростая. Существуют разные способы развития экономики: традиционные — создание инвестиционной привлекательности, развитие сырьевой базы, и новые — развитие в сфере креативных индустрий, по более чем 16 отраслям. Именно креативная экономика подразумевает капитализацию человеческого потенциала. Это шанс быстрого развития — как для России в целом, так и для отдельных её регионов. Так, вложения в кинопроизводство окупаются гораздо быстрее и приносят в процентном отношении больший доход, чем, например, ресторанный бизнес.

Руководство Пермского края уже давно делает ставку на креативные индустрии, в том числе и на киноиндустрию. Создание Пермской кинокомиссии, а затем и Центра развития кинопроизводства, развитие системы рибейта привлекло в Пермский край десятки кинопроектов. Сотрудничество с Первой лигой КВН — ещё один проект в данном направлении.

Кроме того, игры Первой лиги КВН продвигают регион в информационной повестке на федеральном уровне.

Николай Маратканов, креативный продюсер Первой лиги КВН:

— Наша лига играет «на телевизор»: она идёт на телеэкранах, выкладывается на YouTube, и у неё уже есть хорошо сформированная аудитория. Смотришь Первую лигу КВН — значит, смотришь на Пермь.

За прошедший год Первая лига показала высокую результативность среди других лиг Международного союза КВН: из 23 команд, принявших участие в играх Первой лиги в 2022 году, 16 попали в телевизионные лиги. Одной из таких команд стала сборная Перми «Без вариантов» — участники Высшей лиги на «Первом канале». За год медиапродукты Первой лиги набрали суммарно около 6 млн просмотров.

фото: Полина Ончукова

Телевизионные рейтинги КВН в последние два года заметно растут. Это редкий пример: никогда ещё старая, идущая давно телепередача не получала такого успешного ребрендинга. Готовятся новые совместные телепроекты: например, новый юмористический проект ТТО «АМИК» и телеканала ТНТ.

Наконец, игры Первой лиги КВН — это просто отличный развлекательный ресурс. В ситуации, когда города и регионы конкурируют за человеческие ресурсы, развлекательное предложение, его разнообразие и профессиональный уровень играют важную роль, чтобы препятствовать оттоку молодёжи из территории и привлекать в регион новых «свежих» талантов. Разнообразие досуга — один из показателей качества жизни.

Дмитрий Бушуев, редактор Первой лиги КВН, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка»:

— Любой КВН, яркий, хороший, проходящий в регионе, — это способ отождествления молодых людей со своим регионом, способ поддержки местного патриотизма. Всё-таки во всех регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и, может, частично Казани, существует проблема оттока молодых людей. Региональные министерства молодёжной политики для того и существуют, чтобы эту проблему решать; а инвестиции в яркие мероприятия, когда ты не только зритель, но и сам можешь поучаствовать, — это и спорт, и самореализация, и прекрасное времяпрепровождение.

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