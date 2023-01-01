Из прошлого — в настоящее. Из настоящего — в будущее Фотопроект к 300-летию Перми Поделиться Твитнуть

Исторические фотографии предоставлены Государственным архивом Пермского края

Приближается день рождения Перми — 12 июня. Большинство пермяков воспринимают его как начало торжеств, посвящённых 300-летию города, хотя официально летний юбилейный фестиваль «Город встреч» откроется лишь 17 июня.

Юбилей — повод задуматься о том, что такое Пермь. Какой он — город, 300-летие которого мы празднуем в этом году? Стабильная и неизменная или вечно меняющаяся, эволюционирующая сущность?

Сравнение архивных фотографий с современными снимками, а современных снимков — с проектами показывает, что достаточно совсем небольшого в исторической перспективе отрезка времени, чтобы город изменился радикально. Иногда спустя десятилетия городской ландшафт возвращает черты, которые, казалось, были утрачены навсегда.

Давайте посмотрим вместе, какой Пермь была в прошлом, есть в настоящем и будет в будущем.

Перекрёсток улицы Ленина и Комсомольского проспекта — большинство пермяков считает это место центром города.

Он постоянно меняется: преобразован парк перед гостиницей «Урал», исчезли ларьки рыночного вида, скоро здесь будет новый арт-объект. Самое заметное здание на перекрёстке — универмаг «Пермь», он же ЦУМ, который долгие десятилетия служил для Перми главным торговым центром.

Казалось, он навсегда утратил этот статус, не выдержав конкуренции с многочисленными моллами, но сейчас владельцы намерены вернуть ему былое великолепие с помощью современных нововведений.

Вот пермская набережная. В советское время здесь швартовались прогулочные теплоходы, речные трамвайчики и скоростные суда на подводных крыльях.

На рубеже 2000-х судоходство по Каме почти прекратилось, но сегодня речь снова идёт о ремонте причалов, увеличении количества прогулочных рейсов и возвращении скоростного речного флота.

Набережная приобрела за прошедшие годы новый облик и новые функции: теперь это место прогулок и развлечений и самая популярная фотозона — с надписью «Счастье не за горами».

Меняется не только архитектура: полностью обновлён городской транспортный парк. Совсем недавно пермяки огорчались из-за утраты троллейбусов, но сейчас им на смену пришли электробусы. Уже в этом году 16 современных машин выйдут на новый маршрут №81 «Улица Сапфирная — станция Пермь II». Новый вид транспорта потребует строи­тельства зарядной инфраструктуры, которая пригодится и владельцам электромобилей.

Отреставрированное здание бывшего пивзавода на ул. Сибирской, 35

Этой весной «Пермглавснаб» завершил восстановление бывшего пивоваренного завода в центре города. Жилой комплекс на 18 квартир уже введён в эксплуатацию.

Изначально пивзавод был возведён высотой в два этажа. Ижевское товарищество приобрело его в 1910 году, а в 1915-м на его месте было построено четырёхэтажное здание в стиле промышленного модерна. После окончания Гражданской войны в 1920-х годах его восстановили, и с появлением электрификации в 1925 году он стал выдавать до 200 тыс. вёдер пива в год. В таком состоянии завод проработал до 1980-х, тогда производство перенесли на новые площадки на Липовой горе, здание на ул. Сибирской, 35 отдали в управление птицефабрике, которая вскоре его покинула, и после 1991 года оно не использовалось.

В начале 2000-х новый собственник — ЗАО «Б.С.Т.», переименованное затем в ООО «БТ15», — заявил о планах восстановить здание, но обещание не реализовал, а стены здания с течением времени обветшали и начали разрушаться. Многие помнят завешенный грязной тёмной сеткой фасад здания и страшные металлические подпорки. Компания обанкротилась в 2016 году, и уже к концу 2017 года «Пермглавснаб» выиграл на торгах этот объект.

Ранее часть здания была снесена предыдущим владельцем, возник острый вопрос сохранения фасада здания. В окончательном варианте проекта реставрации было принято решение разобрать его полностью — экспертиза показала, что с точки зрения безопасности оставлять последнюю разрушающуюся стену нельзя.

Работа с памятниками исторического наследия регламентирована достаточно подробно и направлена на максимально возможное сохранение предмета охраны. Поэтому работа на этом объекте была начата с детальных обмеров и фиксации оставшейся стены с разработкой проекта реставрации с привлечением лицензированных экспертов.

Генеральный директор АО «СЗ «Пермглавснаб» Владимир Занин говорит, что исторический облик здания восстановлен до малейших деталей. Для восстановления стены пришлось заказывать кирпич по индивидуальным размерам, которые соответствовали исторической кладке.

Работы по реконструкции начались в 2020 году, и к концу 2022 года объект был полностью готов к эксплуатации.

Отметим, что современный клубный дом площадью 6,2 тыс. кв. м рассчитан на жилые и коммерческие помещения. Для квартир отведено около 2 тыс. кв. м, остальное — первый и второй этажи, трёхэтажный пристрой и места общего пользования — рассчитаны под коммерческие площади. Благоустроенная территория дома огорожена, подземный паркинг построен на 29 мест.

Сохранив исторический облик здания, «Пермглавснаб» обеспечил высокий уровень инженерной инфраструктуры здания и качество используемых материалов.

Новая жизнь приходит в исторические постройки губернского города. Да, не все, не так быстро, как хотелось бы, но памятники архитектуры реставрируются и получают новое содержание. Так, здание Благородного собрания, где долгие годы обитал клуб УВД, отреставрировано и в скором времени станет Дворцом бракосочетаний.

Достраивается новое здание Пермской галереи, зоопарк, краевая музыкальная школа, современная инфекционная больница.

Обо всём этом Пермь мечтала годами. И вот мечты становятся реальностью.

В Перми — всё реально!

Из настоящего — в будущее

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