Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Весна на улицах Перми Завершилась Российская студенческая весна Поделиться Твитнуть

С наступлением тёплого сезона события 300-летия Перми сменяют друг друга буквально встык: не успела завершиться Российская студенческая весна, а уже стартует детский кинофестиваль «Медвежонок», на горизонте маячит 1/4 игр Первой лиги КВН… Как и было обещано, юбилейная программа очень плотная и энергичная; кроме того, она носит отчётливо выраженный детско-молодёжный уклон.

Иван Петров

Думается, это не случайность, а стратегия: вопреки чаяниям краеведов, юбилейные события не столько рефлексируют по поводу пермской истории, сколько пестуют, лелеют и вскармливают будущее. Студенческая весна — наверное, самый масштабный проект в этом тренде.

Пермь в третий раз принимает Российскую студвесну, и не случайно — год этот юбилейный не только для Перми, но и для студвесны: 65 лет назад впервые в России, СССР и мире в Перми, точнее, в Пермском государственном университете состоялся конкурс студенческой самодеятельности под названием «Студенческая весна». Именно он дал название нынешнему всероссийскому творческому движению и одноимённому фестивалю.

Подобно Дягилевскому фестивалю, студвесна, прошедшая 26—31 мая, преобразила Пермь, но в иной стилистике: яркий фестивальный городок-клуб на эспланаде, бодрые молодёжные команды, наводнившие центр города, всё шумно и, надо признать, заразительно. В финале национального конкурса студенческой художественной самодеятельности приняли участие 3500 конкурсантов из более чем 750 вузов (студвесна средних специальных учебных заведений проходит отдельно) 82 регионов России. В программе было представлено более 1500 конкурсных работ по 10 творческим направлениям.

Самые большие делегации представили Пермский край (118 человек), Республика Татарстан (95 человек), Республика Бурятия (92 человека), Красноярский край (91 человек), Ростовская область, Тюменская область, Республика Башкортостан (по 90 участников).

За церемонию открытия фестиваля и работу клубных площадок отвечала компания «немхат» во главе с Александром Шумилиным, и благодаря этому кураторству в церемонии открытия появилось много тёплых, человеческих нот; она довольно серьёзно отошла от стандартов подобных событий, хотя и сохранила непременные формальные элементы официального открытия большого фестиваля с государственной поддержкой.

Церемония была по-настоящему грандиозной. Масштабность зрелища, количество людей — и на сцене, и на трибунах, объём световых инсталляций составили бы конкуренцию открытию какого-нибудь мирового спортивного события, чуть ли не Олимпийских игр; трудно поверить, что абсолютно всё было сделано небольшой пермской командой: музыкальный руководитель — Пётр Юрков, художник — Анастасия Липатова, видео — Виталий Ёлышев, маппинг — Даниил Чирков.

Постановщики не стали строить традиционную мобильную сцену: вся площадь перед театром превратилась в место действия, трибуны для 5000 зрителей были удобно установлены по её периметру. Никакая сцена не вместила бы все действующие лица — танцевальные ансамбли, хоры, оркестр… Оказалось, что фасад Театра-Театра, сама его конструкция — замечательное приспособление для постановки масштабных спектаклей: внизу, на крыльце, расположился оркестр, на балконе — хор, в проёмах между колоннами — видеоэкраны. Из входа в театр «вытекала» река — необычный подиум, блестящий, как вода, и извилистый, который «впадал» в «Пермское море» — собственно в площадь.

Артисты отработали абсолютно профессионально: чётко, артистично, музыкально, а ведь ни одного профессионала, кроме музыкантов оркестра, на «сцене» не было! Самодеятельные коллективы — «немхат», детский музыкальный театр «Орфей», народный хор Дома учителя, сборный студенческий хор пермских вузов — выступали с естественностью и вдохновением, которым позавидовали бы маститые концертные коллективы. Особенно радовали прелестные дети из «Орфея» — это была настоящая изюминка шоу.

На протяжении всех конкурсных дней показы по 10 творческим направлениям шли непрерывно, и на всех было довольно много зрителей. Приходишь к десяти утра в Театр кукол, где проходили показы театрального направления, а там уже зал полон.

Особенно популярны у зрителей были гала-концерты в конкурсе «Региональная программа». На пермском концерте в ДК им. Солдатова среди зрителей присутствовал губернатор Дмитрий Махонин — пришёл поддержать конкурсантов.

К сожалению, в этом году пермскому гала-концерту не удалось повторить успех прошлого года, когда пермская команда завоевала Гран-при в направлении «Региональная программа» с концертом, поставленным номинантом «Золотой маски» Александром Шумилиным. Нынче гала-концерт делала Александра Окунева, и она тоже показала себя достойно: её программа «В смысле», основанная на концерте — победителе регионального этапа студвесны, который выиграл Пермский национальный исследовательский политехнический университет, принесла Пермскому краю лауреатство I степени во второй лиге направления «Региональная программа». Гран-при же в «Региональной программе» — самом престижном конкурсе фестиваля — в первой лиге получила Республика Саха (Якутия), а во второй лиге — Тюменская область.

Конкурс по всем направлениям был очень сильным. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в театральном направлении один из лидеров художественной самодеятельности Перми — студенческий театр ПНИПУ «Семнадцатая скрипка» — не получил никаких призов. А ведь он выступал со своим хитом «Корова» по рассказу Андрея Платонова, с которым в прошлом году оглушительно победил на «Театральном Приволжье»! Стало быть, театры других регионов оказались ещё сильнее.

Насколько высокий артистический уровень показали конкурсанты, можно было судить по гала-концерту закрытия, прошедшему 31 мая в УДС «Молот», который после реконструкции блистал технологичной сценой-трансформером. Вся программа концерта состояла из лучших конкурсных номеров, не было никаких специальных хедлайнеров, и при этом каждый номер — не оторваться. Так, победитель танцевального направления — студия эстрадного танца «Час пик» из Приморского края — выдала совершенно сногсшибательный перформанс с небанальной и очень чувственной хореографией.

Несмотря на высокую конкуренцию, студенты из Перми, которые представили на конкурс Российской студвесны 39 номеров, по итогам фестиваля получили Гран-при в общекомандном зачёте. В нескольких направлениях пермские студенты стали лауреатами первой, второй и третьей степени.

На церемонии закрытия был объявлен регион, который в 2024 году примет XXXII Российскую студенческую весну. Им стала Саратовская область. Кроме того, было объявлено, что в этом году впервые в истории пройдёт Российская школьная весна. Стало быть, появляется новый повод для Пермского края побороться за лидерство в российской культурной повестке.

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