Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермь» — это сладко, но с кислинкой Кондитерская «Классика Жанра» создала торт — подарок на юбилей города Поделиться Твитнуть

Если вам нужен беспроигрышный вариант подарка на юбилей или съедобный сувенир — берите десерты. Сладкое все любят, сладкое всегда пригодится. Такой важный и радостный повод, как 300-летие Перми, не мог обойтись без «фирменного» сладкого подарка, и им стал торт «Пермь» от кондитерской «Классика Жанра».

В преддверии Дня города создательницы кондитерской Анна Крджонян и Наира Белозёрова презентовали торт «Пермь» главе города Алексею Дёмкину. Он поддержал такую инициативу и заверил, что городские власти будут всячески способствовать тому, чтобы торт попробовали как можно больше пермяков и гостей города.

«Пермь — город с характером и хорошим вкусом. Торт тоже. Он основательный, не приторный, с лёгкой кислинкой, которую добавила клюква», — отметил Алексей Дёмкин.

Анна Крджонян и Наира Белозёрова, создательницы «Классики Жанра»:

— Идея создать торт в честь нашего любимого города пришла к нам, когда мы обратили внимание на то, что среди самых популярных тортов немало тех, которые посвящены городам — «Москва», «Киевский», «Ленинградский», «Прага»… У нашего города не было «собственного» десерта, и мы вместе с шеф-кондитером Еленой Акбаевой в юбилейный год решили создать его и восполнить этот досадный пробел. Мы хотели отдать дань любви и уважения городу, где мы родились, выросли и живём. Так шеф-кондитер «Классики Жанра» Елена Акбаева начала разработку торта «Пермь».

Создание торта «Пермь» началось с исследования. Шеф-кондитер резюмировала, какие вкусы и сочетания ингредиентов особенно популярны у пермяков — гостей кондитерской «Классика Жанра».

«Классика Жанра» — это действительно настоящая классика. Торты, пряники и другие десерты заслужили преданную любовь постоянных посетителей. Эти торты отличаются рукотворностью домашней выпечки, в которую хозяйка вложила всю душу, наследие своей семьи и гостеприимство; при этом десерты здесь создаются на уровне высокого профессионализма и истинного мастерства.

Кондитерская начала работать в 2012 году в небольшом кафе на первом этаже жилой пятиэтажки, но, став одним из популярнейших мест среди любителей сладкого и знатоков праздничных тортов, она стала узнаваемой, разрослась и переехала в «Новый центр». Сейчас это стильное, уютное место, где можно насладиться классическими десертами, приготовленными по оригинальным рецептам. Основу ассортимента составляют известные на весь мир классические торты: «Наполеон», «Прага», «Киевский», «Трюфель», «Анна Павлова», «Шварцвальд», чизкейк «Нью-Йорк», выполненные из натуральных продуктов; дополняют меню современные пирожные.

В основе барной карты — кофейная классика, включающая кофе в джезве и горячий шоколад из колумбийского какао, а также большое разнообразие напитков с нетривиальным вкусом: зелёная матча-маракуйя, латте «медовый коржик», смузи «груша-шпинат» и тому подобное.

В интерьере кондитерской соединились минимализм современного стиля и элементы классического декора: просторный зал с высокими потолками и панорамными окнами, акцентом в котором является стол с капителью и люстра в стиле барокко. В тёплое время работает летняя веранда.

За время работы кондитеры «Классики Жанра» прекрасно изучили вкусы пермяков. У нас любят варёную сгущёнку, и лучше с орехами, а также вкус ягод с освежающей кислинкой, привычный с детства: клюква, малина, смородина — то, что мы едим, собирая на пермской земле. Анна Крджонян и Наира Белозёрова уверены, что истинный пермяк оценит баланс во вкусе — сочетание кислого и сладкого.

Неизменно любимы всеми и основы классических десертов — песочные коржи и мягкое безе.

Настоящий пермяк — не такой простой человек, как можно подумать, считают авторы торта «Пермь». Пермяки — люди с притязательным и развитым вкусом, они разбираются в кулинарии и предпочитают натуральные продукты, с лёгкостью могут оценить высокую кухню, оценят и гармонию, сбалансированность вкуса десерта.

Торт «Пермь», с любовью и уважением созданный пермяками для пермяков, именно такой — сложносочинённый, на первый взгляд простодушный, но внутри изысканный, тонкий и гармоничный: два слоя мягкого орехового безе, по центру — песочные коржи с вяленой клюквой и жареным грецким орехом, крем — из варёного сгущённого молока и масла. Идеальный баланс сладости и лёгкой кислинки!

Миссия кондитерской — приносить радость людям через десерты, уверены в «Классике Жанра». Сладкое — источник эндорфинов, гормонов радости, недаром торт — непременный элемент настоящего праздника. Без торта «Пермь» юбилей города был бы неполным.

Итак, торт «Пермь», добро пожаловать в кондитерский мир!

С днём рождения, наш любимый город!

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