Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Социальный лифт и точка входа в профессию Игры Первой лиги КВН дают пермской молодёжи новые шансы Поделиться Твитнуть

Фото: Полина Ончукова

Второй год подряд Пермь принимает игры Первой лиги КВН. В марте нынешнего года прошла 1/8 финала, а 16—18 июня состоится 1/4 финала. Если на старте в соревнование вступили 23 команды, то к финалу, который планируется на декабрь, останется не более пяти.

КВН поселился в Перми надолго и прочно: игры Первой лиги пройдут на сцене ДК им. Солдатова и в будущем году. Это связано и с юбилеем Перми, и с тем, что сборная команда Пермского края в сезоне 2021 года стала абсолютным чемпионом КВН, победив во всех форматах Высшей лиги, кроме «Встречи выпускников», и с тем, что руководство Пермского края стало стратегическим партнёром игр Первой лиги, делая ставку на КВН не только как на источник качественного развлекательного контента, но и как на эффективную социальную технологию.

Игры Первой лиги — это не просто развлечение для пермской молодёжи, это большое телевизионное событие. Задача Первой лиги разветвлённая и амбициозная: во-первых, сделать востребованный, конкурентоспособный телевизионный продукт, во-вторых, создать целый фестиваль — творческие встречи, мастер-классы, сервисные структуры с привлечением пермского бизнеса — и завершить всё рождественской ярмаркой на Дворцовой площади, а в-третьих… «В-третьих» — это задача из разряда выходящих за рамки собственно события: продвижение Пермского края во всероссийской повестке, создание и поддержка новой креативной молодёжной страты, развитие развлечений и телешоу как особой сферы экономики на территории Пермского края.

Как говорит продюсер игр Первой лиги Артур Туманян, КВН — это юмор плюс спорт, это база созидательной молодёжной повестки, массовое движение, в котором участвуют десятки тысяч человек, объединённые в 70 лиг в России и ближнем зарубежье. Наибольшей популярностью пользуются, конечно, игры Высшей лиги, транслируемые по центральному ТВ, однако игры Первой лиги в Перми — тоже телевизионный продукт, который транслируется на канале «Рифей-Пермь» и выкладывается на канал КВН в YouTube.

Команда организаторов рассматривает пермские события КВН как основу для апгрейда Высшей лиги: здесь отрабатываются новые форматы конкурсов, новые технологии съёмки. Это делается не только на играх Первой лиги: нынешним летом в Перми пройдут ещё и специальные события КВН, которые станут частью программы 300-летия Перми: 19 августа в УДС «Молот» состоится грандиозный Кубок чемпионов, а в «Гастропорте» пройдёт фестиваль-форум «Легенды креативных индустрий».

На создании и обслуживании всех событий, связанных с КВН, занято более 150 пермских профессионалов. Все они получают новые возможности в жизни, причём не только на время проведения игр.

По словам Артура Туманяна, важнейший результат присутствия КВН на территории региона — это создание особого сообщества единомышленников, людей не только остроумных, но и обладающих особым типом мышления. Для активных молодых людей участие в КВН становится эффективным социальным лифтом, точкой входа в новую профессию, первой ступенькой интересной карьеры.

Типичная карьера профессионального кавээнщика — это переход из игроков в редакторы, продюсеры или технические специалисты вроде звукотехников или операторов, а затем — продвижение в этой области из региона в столицы.

По мнению Артура Туманяна, в деле отбора и подготовки, например, продюсерских кадров КВН в разы эффективнее, чем профильные вузы. «Отсутствие продюсеров — боль отечественного телевидения», — говорит Туманян. Продюсеров готовят всего в шести российских вузах, а КВН обладает огромным ресурсом в этой сфере.

Нередко игры в КВН становятся причиной смены профессии. Так, Артур Туманян начал активно играть в КВН, будучи студентом МГИМО, в 2013—2014 годах проходил стажировку в Лондоне и там инициировал проведение игр КВН среди русскоязычного сообщества; по его словам, для него эти игры стали «мостиком к Родине». Очевидно, ностальгия оказалась сильным стимулом: команда пробилась в полуфинал Высшей лиги и попала на Первый канал. Вернувшись в Россию, Артур пытался заниматься инвестиционным бизнесом, но… КВН оказался сильнее. Туманян начал продюсировать корпоративные команды, затем стал креативным продюсером игр, в том числе «телевизионных» лиг.

По его словам, КВН продвигает и усиливает не только тех, кто непосредственно связан с играми, но и целую экосистему: так, в Перми партнёрами Первой лиги КВН являются и администрация губернатора, и бренды молодёжной одежды. Все партнёры получают от сотрудничества те или иные бонусы.

Фото: Полина Ончукова

Важнейшее качество игр КВН как социальной технологии — то, что они собирают молодёжь из регионов, ведь это чрезвычайно разветвлённая система, работающая по всей России. Сейчас в креативной команде Первой лиги успешно проявляют себя ребята из самых разных российских краёв и областей.

Николай Маратканов, креативный продюсер Первой лиги КВН:

— Более 80% самоучек, которые работают на телевидении без профильного образования, — это «выпускники» КВН, которые прошли путь от межвузовских игр до Высшей лиги. После такого пути эти люди отлично понимают, как делается телевизионный контент. Весь КВН, начиная со школьной лиги, «заточен» на то, что однажды участник окажется на телевидении — если не в кадре, то за кадром. Все этого ждут. Когда ты знаешь, что однажды перед тобой будет Эрнст, а рядом — Масляков, и Эрнст должен показать на тебя и сказать: «Этот паренёк (или эта девчонка) должен работать со мной», то ты наверняка будешь погружаться в технологию процесса создания телешоу. Когда Эрнст, поздравляя игроков с финалом, приглашает ребят в свою программу спецпроектов, это означает, что в ближайшие 10—15 лет избранных ждёт роскошное, очень интересное будущее.

По словам Маратканова, когда кавээнщик переезжает из региона в Москву, он непременно получит помощь в трудоустройстве и решении каких-то первоначальных проблем, потому что огромное сообщество бывших провинциалов, собравшихся в столице благодаря КВН, уже прошли этот путь и готовы поддержать начинающего коллегу.

Дмитрий Бушуев, редактор Первой лиги КВН, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка»:

— Опыт КВН легко конвертируется в реальную профессию сценариста, редактора, продюсера, актёра, ведущего, администратора, звукотехника, оператора… Это касается любой высокой лиги КВН, но мы в Первой лиге своей целью поставили задачу привлекать к работе в этом сезоне ребят, которые в том или ином виде участвовали в прошлом сезоне. Прошлогодние игроки зачастую в этом сезоне едут с командами в качестве сценаристов, администраторов и редакторов. Мы уже имели возможность убедиться, что этот социальный лифт точно работает: это и самореализация, и монетизация опыта.

Дмитрий Бушуев говорит, что КВН красной ниточкой прошёл через всю его жизнь, подарил и друзей, и самореализацию, и некую веру в прекрасное. Каждый год под этим признанием готовы подписываться новые десятки и сотни молодых людей.

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