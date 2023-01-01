Алёна Бронникова Новые технологии в промышленности и развитие села В Перми состоялось 68-е заседание Ассоциации законодателей ПФО Поделиться Твитнуть

В Перми прошла Ассоциация законодателей Приволжского федерального округа. В краевой столице Прикамья встретились руководители законодательных органов и председатели молодёжных парламентов из 14 регионов. Основными темами обсуждения на заседаниях стали вопросы внедрения новых технологий в промышленность и комплексное развитие сельских территорий (КРСТ).

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Пермского края

Пермский край представил свой опыт поддержки предприятий и развития производств, помощи в заключении сотрудничества с крупными заказчиками и в заключении инвестиционных контрактов. Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, промышленность является ключевой отраслью экономики, а образование — приоритетным направлением в развитии региона.

«Мы активно реализуем дорожные карты промышленной кооперации — в их рамках предприятия сотрудничают с крупными заказчиками. Также в числе ключевых направлений — реализация федерального проекта «Профессионалитет». Мы создали в регионе образовательно-производственные кластеры, готовим кадры для технических отраслей региона в средних учебных заведениях. Во многом положительных результатов мы достигли благодаря конструктивному взаимодействию с Законодательным собранием Пермского края. У нас есть общее понимание целей и задач, есть программа развития региона, и мы вместе по ней движемся», — заявил глава Прикамья.

Поддержка регионов

Заседание Ассоциации законодателей ПФО прошло 1 июня. В нём приняли участие заместители полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков и Олег Машковцев, помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Симонов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководители региональных законодательных органов власти, председатели молодёжных парламентов ПФО, а также депутаты Законодательного собрания Пермского края и представители правительства Пермского края. Также участие в заседании принял первый координатор Ассоциации законодателей ПФО, экс-председатель краевого парламента Прикамья Николай Девяткин.

Актуальными вопросами на сегодняшний день, в условиях санкционного давления, являются развитие новых технологий, промышленности и отечественных аналогов импортного оборудования. Председатель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих рассказал о ключевых аспектах внедрения новых технологий в промышленность на примере Прикамья.

Научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ), региональный фонд развития промышленности и центр инжиниринга предоставляют промышленным предприятиям льготные займы и нефинансовую поддержку, что позволяет в большем объёме привлечь инвестиции государства и частных компаний.

Развитие этого направления является одним из приоритетных. Спикер краевого парламента отметил, что регионы ПФО находятся на высоком уровне по внедрению инноваций в России: в 2021 году девять регионов Поволжья, в том числе Прикамье, вошли в тридцатку наиболее активных.

«В непростых геополитических условиях каждый из регионов ПФО по-своему решает проблемы повышения производительности промышленности, развития научно-технического прогресса, импортозамещения. Точки приложения усилий власти понятны — бизнес, наука, образование. Но опыт каждого региона уникален. Важно, чтобы существовали площадки для обмена региональными практиками. Ассоциация законодателей как раз такая», — подчеркнул Валерий Сухих.

Ещё одной важной мерой поддержки является федеральная программа КРСТ. На её реализацию с 2020 года было выделено 45 млрд руб. из федерального и региональных бюджетов.

На территории ПФО проживает 8 млн сельских жителей, что составляет почти 30% всего населения. Развитие регионов напрямую зависит и от загородных территорий. Перед представителями власти стоит задача сохранить сёла и численность их жителей. Для этого необходимо создавать для них комфортные условия для жизни, работы и учёбы.

По итогам рассмотрения вопросов был принят ряд рекомендаций в адрес федеральных органов власти. Государственной думе предложено рассмотреть проект федерального закона №348244-8 «О развитии технологических компаний в РФ». Чтобы мотивировать участников научно-образовательных центров, законодатели приняли рекомендацию в адрес федерального правительства рассмотреть возможность предоставления им налоговых и таможенных льгот.

Также была принята рекомендация об увеличении финансирования федеральной программы КРСТ для сохранения сёл и развития комфортной инфраструктуры для местных жителей. Рекомендация будет направлена в федеральное правительство.

Программа капремонта

Законодатели ПФО на заседании рассмотрели вопрос о проведении комплексного капитального ремонта дошкольных учреждений. По итогам обсуждения было принято решение направить обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину о необходимости разработки соответствующей федеральной программы.

Ассоциация обратила внимание на успешность масштабной программы «Модернизация школьных систем образования» на 2022—2026 годы, которая реализуется в России по поручению президента России Владимира Путина и финансируется за счёт федерального бюджета. Так, к концу 2023 года будет обновлено 3000 школ, а до конца 2026 года — 7300. Кроме того, учителя образовательных учреждений проходят подготовку и повышение квалификации в рамках этого проекта.

Детские сады требуют не меньшего внимания, считают представители регионов ПФО. Многие здания, коммуникации и детские площадки требуют значительного ремонта. Приведение дошкольных учреждений в нормативное состояние позволит создать комфортные и безопасные условия пребывания в них детей и повысить качество образовательного процесса.

Гости на производстве

В рамках встречи председатели законодательных органов ПФО посетили в Перми крупнейшие производственные площадки военно-промышленного комплекса и образовательные центры Пермского края.

Гости столицы Прикамья познакомились с технологиями научно-производственного комплекса АО «ОДК-Пермские моторы», разрабатывающего и изготавливающего двигатели для военной и гражданской авиации, и ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», которое производит волоконную оптику, навигационные системы, разрабатывает передовые технологии в гироскопии и фотонике.

«Достижения пермских промышленников и учёных вместе с разработками коллег из других регионов Приволжского федерального округа составляют внушительный технологический и научный потенциал, который может и должен предоставить нашей стране серьёзные конкурентные преимущества, стать базой для мощного рывка вперёд», — считает координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель парламента Нижегородской области Евгений Люлин.

Вовлечение молодёжи в политику

Заседание Ассоциации молодёжных парламентов при законодательных органах ПФО состоялось 31 мая. Молодые парламентарии рассмотрели вопросы повестки заседания старших коллег, обсудили возможности самореализации молодёжи в регионах и её участия в общественно-политической жизни.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Буренков заявил, что вовлечение молодых людей в общественно-политическую жизнь в регионах и возможность проявить себя влияет на их социализацию и снижение негативных проявлений.

«Для решения вопроса занятости нужна прочная кадровая основа местного самоуправления. Глава государства Владимир Путин на Совете по развитию МСУ отметил важность обеспечения привлекательности муниципальной службы для молодых, образованных, современных, инициативных людей. Для этого необходимо повышать её престиж и возможности профессионального роста, предоставлять меры поддержки и развивать другие механизмы стимулирования», — выразил мнение чиновник.

Председатель Молодёжного парламента Пермского края Арсений Коротовских рассказал о том, что в регионе для молодого поколения создана площадка для осуществления инициатив и проектов — Молодёжный кадровый резерв. Войти в состав резерва может любой имеющий достижения в общественно-политической сфере житель региона в возрасте от 18 до 35 лет. Его численность сегодня составляет более 3 тыс. человек.

«Возможности молодёжи в России бесконечны. Необходимо использовать все инструменты для её самореализации, и такая деятельность активно ведётся на территории Приволжского федерального округа. Мы ставим для себя целью наделение правом законодательной инициативы молодёжных парламентов всех 14 субъектов ПФО. Это позволит молодым людям проявлять себя в сфере нормотворчества», — отметил координатор Ассоциации молодёжных парламентов ПФО Владимир Москаленко.

Во время обсуждения повестки молодые парламентарии рассмотрели концепцию законодательной инициативы об увеличении штрафов за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, в том числе применение насилия в отношении медицинских работников скорой помощи. Эту инициативу поддержали старшие коллеги. Евгений Люлин обратил внимание на то, что, защищая медработников, которые спасают людей, возможно, удастся даже сохранить кому-то жизнь.

Сотрудничество регионов

В завершение мероприятий в рамках 68-го заседания Ассоциации представительных органов государственной власти ПФО Законодательное собрание Пермского края подписало соглашение о сотрудничестве с Саратовской областной думой. Спикеры двух парламентов регионов Валерий Сухих и Михаил Исаев подписали соответствующий документ 1 июня.

Соглашение позволит развивать и расширять межпарламентские связи, обмениваться аналитическими и методическими материалами, проводить совместные конференции и семинары. Данное соглашение стало 18-м по счёту, на момент подписания заксобрание Пермского края заключило 17 соглашений о сотрудничестве с представительными органами субъектов РФ, в том числе с 10 из ПФО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.