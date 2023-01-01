Елена Синица Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Перешли на другие рельсы Представлена концепция развития бывшего трамвайного депо в Перми Поделиться Твитнуть

Фото из презентации «Труменс-групп»

В рамках форума «Дни пермского бизнеса» состоялась презентация концепции развития исторического здания трамвайного депо в Перми. Её представила генеральный директор управляющей компании «Труменс-групп» Елена Денисова. По её словам, на этом месте появится фуд-молл «Депо Пермь». Эксперты отмечают, что такое пространство давно востребовано в Перми.

Концепция

Площадь здания — около 4 тыс. кв. м, её планируется расширить до 4,5 тыс. кв. м. Как отметила Елена Денисова, на данный момент объект находится в неудовлетворительном, ограниченно работоспособном состоянии и, безусловно, требует реконструкции. Есть некоторые сложности по части инженерных систем. Сейчас компания оценивает инвестиции в развитие пространства в 200 млн руб., однако есть вероятность, что потребуются большие вложения, отметила Денисова.

Как ранее стало известно, объект будет развиваться как фуд-молл «Депо Пермь» в формате гастрономического общественного пространства, включающего в себя 24 фуд-концепции с едой из разных стран мира.

По словам Елены Денисовой, компания уже получила заявки от трёх ресторанных операторов, которые хотели бы разместить на площадке полноценные кухни, а также летние террасы по периметру здания. Есть заявка и от двухуровневого ночного клуба с кухней, баром и танцполом.

В поддержку исторического назначения объекта в «Депо» планируется разместить кафе «КАМА экспресс» с оригинальной системой обслуживания в виде железной дороги и поездов. В кафе будут представлены уникальные макеты достопримечательностей Перми и красивейших мест Пермского края, через которые будет проложен трамвайный маршрут.

Не обойдётся и без продуктовых рядов, где можно будет купить фрукты, овощи, специи, молочную и мясную продукцию от местных производств и фермеров. Есть планы по размещению на площадке кондитерских, пекарен, цветочных магазинов, винотеки и школы сомелье, школы кулинарного искусства, детского развлекательного центра. Кроме того, по словам Денисовой, есть договорённости о размещении бутиков российских дизайнеров. Будет преду­смотрена и спортивная зона.

Помимо этого, в «Депо» появится зелёная ферма на гидропонике. Выращенная в пределах здания зелень будет являться экологически чистым и свежим продуктом; планируется, что основными потребителями зелени будут повара кафе, расположенных в том же фуд-молле.

Пространство будет зонировано так, чтобы функционировать в разное время суток: утренняя зона (для завтраков и спорта) будет работать с 08:00 до 20:00, дневная зона (все кухни и все центральные пространства) — с 10:00 до 22:00, вечерняя зона (бары и зона для live-выступлений) — с 18:00 до 03:00.

Елена Денисова добавила, что компания «Труменс-групп» планирует запустить фуд-молл ближе к концу 2025 года, к новогодним праздникам.

Удачное расположение

В ходе обсуждения Денисова обратила внимание на то, что депо крайне удачно расположено в городе. Его территория примыкает к одной из крупнейших транспортных магистралей Перми — Северной дамбе, соединяющей Ленинский, Свердловский, Дзержинский районы с Мотовилихинским и Орджоникидзевским. Трафик автомагистрали составляет 2,5—3 тыс. автомобилей в час, рядом проходят пять автобусных и четыре трамвайных маршрута. Ежедневный пассажиропоток составляет 8—10 тыс. человек в день.

Сейчас микрорайон Разгуляй активно застраивается. В радиусе 2 км (15—20-минутной пешей доступности) расположены многоквартирные жилые дома middle-up и business-класса. В процессе строительства три новых жилых комплекса. Среднее число проживающих — 40 тыс. жителей, а после ввода в эксплуатацию новых домов ожидается увеличение количества жителей на 12—15 тыс. человек.

В шаговой доступности достаточно много бизнес-центров, поблизости есть государственные учреждения, театры и музеи. Наличие в непосредственной близости большого количества образовательных и спортивных учреждений позволяет рассчитывать на трафик активных, молодых, креативных посетителей.

«При большом количестве офисных работников, посетителей учреждений, студентов и жителей на территории микрорайона очень ограниченное число торговых заведений и учреждений общепита, испытывается их нехватка. Ситуация связана с отсутствием качественных и приспособленных для данных целей помещений, рынок не успевает за стремительным развитием территории», — считает Денисова.

Важная городская тенденция

В разговоре с «Новым компаньоном» ресторатор Олег Ощепков обратил внимание на то, что территория действительно активно развивающаяся, а значит, подрастает и потенциальная аудитория. Однако нужно понимать, что только за счёт еды уже не «выехать», этого будет недостаточно. Именно поэтому важно, что концепция предполагает и развлекательную составляющую по типу клуба или спортивной зоны, отмечает Ощепков.

«То, что подобное пространство нужно Перми, — вне всякого сомнения. Это уже давно общероссийский тренд, даже общемировой. Сейчас людям важно, чтобы они могли в одной точке получить максимальное количество удобств и пользы. Условно говоря, не хочется, чтобы приходилось сначала ехать в гипермаркет за продуктами, а потом бегать в поисках места, где перекусить», — говорит ресторатор.

В общем и целом подобные проекты претендуют на генерацию большого трафика. Они будут его приносить, но в том случае, если объект будет многофункциональным и имеющим много позитивных свойств, заключил Ощепков.

Фуд-молл подобного формата — новинка в Перми, но не ноу-хау: наиболее известное подобное пространство работает в Москве и тоже называется «Депо». Аналогичный фуд-молл под названием «Пермь гастрономическая» планировался в составе «Станции Культуры», как назывался проект преобразования территории завода Шпагина. Сейчас реновация бывшего завода поставлена на паузу, и фуд-молл в бывшем трамвайном депо технично перехватывает эту инициативу.

Руководитель команды разработчиков проекта «Станция Культуры» Наталья Галкина очень позитивно оценивает инициативу реновации депо.

«Это мировой тренд, очень популярный в Москве и не только, — считает эксперт. — Это не просто место для покупок, это место для общения. Подобные гастрономические проекты в тренде, потому что на них есть запрос. Я как человек со стороны могу сказать, что это очень пермская тема. Я восхищаюсь гастрономией Перми и постоянно в Москве рассказываю про пермские кафе и рестораны. Здесь есть рестораны такого качества, какие в столице найти очень непросто, к тому же по московским меркам пермские рестораны очень бюджетные. В городе, где развита эта культура, фуд-молл — абсолютно логичное решение. Пермь сейчас укрепляется как туристическая точка на карте России. С учётом культурной составляющей, водного ландшафта, к тому же всего два часа от Москвы — это просто must! Новый фуд-молл будет интересен и с точки зрения туристического трафика. Само здание очень красивое визуально. Мне кажется, это будет очень востребованное место».

По мнению эксперта, новая точка общепита изменит окружающий ландшафт, будет способствовать омоложению окрестного населения, оживлению Разгуляя.

Основатель сервиса доставки фермерских продуктов «ЕшьФреш» Константин Фоминых считает, что новая площадка сможет выполнять важнейшую функцию посредника между фермером и потребителем, которой сейчас прикамским фермерам остро недостаёт. Успех проекта, по мнению предпринимателя, будет зависеть от того, насколько тщательно девелоперская коман­да будет подходить к выбору шеф-поваров и поставщиков продуктов. Константин Фоминых советует при реализации этого проекта как можно больше общаться с людьми — поставщиками и покупателями, потребителями этой услуги: «Так поставщики наконец-то смогут услышать конечного потребителя. На сегодняшний момент эта сцепка порвана, производители фермерских продуктов где-нибудь в Осе или в Кудымкаре не знают, что необходимо потребителям здесь, в Перми. У нас вообще фермеров не так много, а тех, кто занимается маркетингом, отслеживает обратную связь с потребителем, улучшает внешний вид продукции, создаёт производственные сообщества, просто единицы. Обычно сельхозпроизводители просто выставляют у дороги своё молоко или свои огурчики, хочешь — покупаешь, не хочешь — едешь дальше. Это не бизнес».

«Новый фермерский рынок мог бы стать первой в Перми единой площадкой для взаимодействия фермеров и потребителей. Центральный рынок, на котором это, по идее, происходит, очень далёк от современных потребностей, поэтому сейчас такой площадки, остро необходимой сельхозпроизводителям, в Перми просто нет», — говорит Константин Фоминых.

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