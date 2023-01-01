«25 лет заботы о здоровье глаз» Генеральный директор компании ZEN®ОПТИКА Елена Манилова — об устойчивом развитии на оптическом рынке Прикамья и о важности коррекции зрения в эпоху цифровых технологий Поделиться Твитнуть

— Елена Валерьевна, компания ZEN®ОПТИКА уже четверть века помогает пермякам сохранить здоровые глаза и хорошее зрение. Какой путь прошла компания за это время?

Елена Манилова,

Генеральный директор компании ZEN®ОПТИКА

— Прежде всего, мы работаем в очень важной сфере. Зрение — одно из самых важных человеческих чувств, которое позволяет нам воспринимать окружающий мир. В современном мире, когда мы проводим много времени за компьютером, смартфонами и другими гаджетами, забота о сохранении зрения становится особенно актуальной. Вот почему наша работа так важна для людей.

В течение 25 лет ZEN®ОПТИКА зарекомендовала себя как успешно развивающаяся компания, оснащённая современным диагностическим оборудованием, уникальным роботизированным производством и представляющая широкий ассортимент средств коррекции зрения.

Мы начинали свою деятельность под брендом «Люксоптика» в 1998 году 12 июня с открытия Городского Центра Коррекции Зрения в Перми в историческом центре города, на ул. Ленина, 30, напротив Театра оперы и балета. С 1812 года здесь располагалась одна из первых городских аптек, и более 200 лет в этом здании продаются лекарства и очки.

Сегодня Городской Центр Коррекции Зрения по адресу ул. Ленина, 30 по-прежнему является флагманом нашей сети, где представлен весь комплекс услуг для детей и взрослых: углублённое офтальмологическое обследование, проверка зрения на современном медицинском оборудовании, профессиональный подбор очков и контактных линз, аппаратное лечение в кабинете охраны зрения, продажа солнцезащитных очков и аксессуаров.

— В 2017 году вы провели ребрендинг, компания обрела новое имя — ZEN®ОПТИКА. С чем это связано?

— На выбор нового имени для компании в наибольшей степени повлияло стремление становиться лучше, совершенствоваться, двигаться вперёд, идти в ногу со временем. Взяв за основу накопленный за годы работы опыт, методы, корпоративный подход, культуру общения, высокий профессионализм наших специалистов, мы выбрали новое имя компании.

ZEN®ОПТИКА — имя современных технологий, высокого медицинского сервиса и качественных очков по доступной цене.

Новое название полностью отражает философию компании: относиться индивидуально к каждому покупателю, уделяя ему максимум внимания и предлагая исключительный сервис, начиная от компьютерной диагностики зрения, подбора оправ, линз и заканчивая изготовлением очков и сервисным обслуживанием. Ведение самостоятельной внешнеэкономической деятельности, работая напрямую с производителями очковых оправ и линз, позволяет устанавливать доступные цены на продукцию для покупателей.

Девиз команды ZEN®ОПТИКА: честность, уважение, ответственность. Честность в отношениях, уважение и ответственность каждого сотрудника перед покупателем.

— Расскажите, пожалуйста, с какими показателями вы пришли к 25-летию, которое компания отмечает в этом году 12 июня?

— На сегодняшний день работает 36 салонов медицинской оптики в Перми, Березниках, Кунгуре, Чайковском, Лысьве и Чусовом. В каждом салоне ZEN®ОПТИКА можно бесплатно проверить зрение и получить консультацию по подбору очков и контактных линз.

За 25 лет работы компания разработала и внедрила свою экосистему, в центре которой стоит покупатель. От работы каждой службы зависит результат нашей работы, целью которой является удовлетворение потребностей покупателя. Сотрудники проявляют внимание и заботу ко всем покупателям — от малышей до посетителей почтенного возраста. Главная награда для нас — довольный покупатель, который говорит: «Я хорошо вижу и выгляжу».

В сети открыты 40 медицинских кабинетов, где ведут приём детские врачи-офтальмологи, врачи-офтальмологи и медицинские оптики-оптометристы.

Ежедневно работают четыре кабинета охраны зрения, оснащённые современным оборудованием, где можно пройти курс аппаратного лечения для сохранения зрения у детей и взрослых.

Ежегодно офтальмологическое обследование в салонах ZEN®ОПТИКА проходят более 60 тыс. человек. Нам важно, что мы наблюдаем не одно поколение жителей и гостей города, оказывая медицинские услуги.

Открыт детский центр коррекции зрения по адресу бульвар Гагарина, 71, где ведут приём детские врачи-офтальмологи высшей категории, применяя в диагностике современное медицинское бесконтактное оборудование, позволяющее выявить и лечить миопию даже у самых маленьких пациентов.

За четверть века мы изготовили более 2 млн очков. Сегодня очки производятся на промышленном роботе с цифровым программным управлением MEI 641 TBA итальянской компании MEISYSTEM. За 55 секунд робот обрабатывает линзы для очков любой сложности с учётом индивидуальных параметров оправы.

Переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени, позволяет добиться высокого качества производимой продукции, а также снизить потребление энергоресурсов и увеличить производственную мощность. Компания может производить 500 заказов в день. Такие производственные мощности дают возможность сотрудничать с крупными предприятиями Перми и Пермского края по обеспечению сотрудников защитными очками с корригирующим эффектом.

В компании работает более 200 высококвалифицированных сотрудников: врачей-офтальмологов и медицинских оптиков-оптометристов, консультантов и инженеров-оптиков.

Разработана собственная система обучения сотрудников. Все сотрудники компании регулярно проходят профессиональное обучение оптике, изучают современные технологии, материалы и модные тенденции, участвуют в семинарах ведущих мировых оптических компаний. Обучение проводят специалисты учебного центра, имеющие большой опыт в оптике, профессионалы своего дела. Врачи-офтальмологи и медицинские оптики-оптометристы каждые пять лет подтверждают свою квалификацию.

— В чём преимущество приобретения очков именно у вас?

— Современный покупатель предъявляет высокие требования к очкам, которые выбирает. Они должны быть лёгкими, удобными, функциональными и без­о­пасными.

Конечно, важным фактором при выборе является цена. Наша компания самостоятельно ведёт внешне­экономическую деятельность, что позволяет в экономически сложное время сдерживать цены на готовую продукцию и делать её доступной для покупателя. В 2014 году был зарегистрирован собственный товарный знак ZEN® и разработана фирменная коллекция оправ и солнцезащитных очков ZEN® во всех ценовых сегментах — от 988 до 5400 рублей. При производстве оправ и солнцезащитных очков ZEN® используются современные и безопасные материалы. Оправы создаются в дизайнерском бюро и производятся на высокотехнологичном оборудовании компании-партнёра. В модельном ряду коллекций ZEN® представлены как классические формы и цвета, так и модели современных тенденций моды.

Важная часть нашей работы — поиск самых современных и качественных материалов для производства очковых линз. Современные технологии и образ жизни создают для наших глаз повышенную нагрузку, в связи с чем мы нуждаемся в соответствующих средствах, которые бы предотвращали дальнейшее ухудшение зрения. В результате многолетних научных исследований японская корпорация Mitsui Chemicals сделала прорыв, представив инновационный материал для защиты глаз, аналога которому нет в мире.

Данный материал блокирует синий диапазон видимого света с длиной волны до 420 нм, используется для производства линз АйРекс®.

ZEN®ОПТИКА является эксклюзивным представителем линз АйРекс® в России.

Для удобства покупателей во всех салонах ZEN®ОПТИКА используется свободная выкладка оправ и солнцезащитных очков по системе Open Space. Покупатель может самостоятельно выбрать и примерить понравившуюся оправу или солнцезащитные очки.

В течение трёх лет после приобретения очков компания оказывает сервисное обслуживание: производит ультразвуковую чистку, проверку винтовых соединений, замену мелких комплектующих, чтобы покупатель пользовался очками долго и с удовольствием.

— Елена Валерьевна, расскажите о планах по дальнейшему развитию.

— Миссия нашей компании — дарить людям новое качество жизни, новое качество зрения благодаря использованию современных средств коррекции зрения.

Наши ценности — внимание к людям, любовь к своему делу и постоянное стремление к совершенству.

Планы на 2024 год — 50 профессиональных салонов медицинской оптики в Перми и Пермском крае. Именно Пермский край — приоритетное направление нашего развития: мы стремимся открыть салон в каждом городе, каждом районе и микрорайоне. Мы верим, что вне зависимости от места проживания, образа жизни, возраста и профессии люди должны иметь возможность хорошо видеть и хорошо выглядеть, иметь широкий выбор самых современных и качественных товаров для коррекции зрения по доступной цене.

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