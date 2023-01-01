«Защитники детей»: наша миссия – действовать в интересах юных прикамцев В Краевой детской больнице рассказали, как удаётся повышать качество и доступность медпомощи Поделиться Твитнуть

фото: минздрав Пермского края

К Международному дню защиты детей в администрации Краевой детской клинической больницы (КДКБ) рассказали, как удаётся повышать качество и доступность медпомощи в регионе и почему этот праздник можно смело считать и Днём защитников детей.

Начиная с весны 2020 года, когда весь мир боролся с коронавирусной инфекцией, случился колоссальный рост телемедицинских консультаций, новая эра развития инструментов цифрового здравоохранения. Это позволяет существенно сэкономить время и средства семей маленьких пациентов на поездку в краевой центр за получением специализированной медицинской помощи. Такой диалог между специалистами клиник разного уровня позволяет оперативно обсудить диагноз, подобрать эффективное лечение, опираясь на результаты диагностики пациента, и всё это в режиме онлайн. С начала года до конца апреля врачами КДКБ было проведено почти 3500 телемедицинских консультаций.

Впечатляющий объём работы проводится по оказанию высокотехнологичной медпомощи (ВМП). За первые 4 месяца этого года проведено 256 манипуляций такого класса, почти половина них – травматологами-ортопедами. В КДКБ высокотехнологичную медпомощь получают пациенты по 12 профилям. Помимо совершенствования материально-технической базы, краевые власти в сотрудничестве с администрацией КДКБ стремятся найти возможности для оказания ВМП детям здесь, в Перми, минимизировать направления в федеральные центры.

Врачи поликлинического звена КДКБ продолжают выездную работу, а это порядка 3500 детей, которых осматривают на выездах, организовывать «рабочие субботы», чтобы сократить очередь к узким специалистам, участвовать в социально-значимых мероприятиях, взаимодействовать со СМИ в рамках медпрофилактики.

В регионе делаются первые шаги по расширенному неонатальному скринингу (обследование на 36 наследственных заболеваний). На сегодня специалистами службы медико-генетической консультации КДКБ выполнено порядка 9 тыс. таких обследований. Это позволяет максимально оперативно в случае выявленной патологии выбрать тактику лечения и сохранить жизнь ребёнку с тяжёлым наследственным заболеванием.

«Высоко оцениваю результаты работы нашей клиники, большая заслуга в этом – комплексного подхода к оказанию медпомощи, сотрудничеству с общественными организациями. Так, бригадами отделения экстренной консультативной скорой медпомощи (ЭКСМП) КДКБ более 90% детей транспортируется в Пермь в первые сутки постановки диагноза на дистанционное интенсивное наблюдение. Недавно фонд «Берегиня» подарил больнице облегчённые кислородные баллоны, которые помогают в транспортировке пациентов, особенно глубоконедоношенных детей, существенно облегчая работу реанимационной бригады, поскольку не требуют дополнительных средств оснащения. По статистике КДКБ, за месяц выездными бригадами отделения ЭКСМП данное оборудование применялось в 24 случаях медицинской эвакуации», ​​– отметил Юрий Курносов, и.о. заместителя главного врача по педиатрии КДКБ, кандидат медицинских наук.

Благодаря поддержке краевого Минздрава, активной деятельности Общественного совета КДКБ и плодотворному сотрудничеству с благотворительными организациями («Доброе дело», «Дедморозим» и др.) удается оперативно решать даже самые сложные вопросы, действуя строго в интересах юных прикамцев. Так, например, дорогостоящие лекарства для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) закупает фонд «Круг добра», в этом году уже 15 пациентам проведена патогенетическая терапия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.