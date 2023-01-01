Алёна Морозова Новые горизонты для агротуризма В Пермском крае растёт туристическая привлекательность сельских территорий Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством агропромышленного комплекса Пермского края

В выставочном центре PermExpo в конце мая состоялся круглый стол «Туризм в АПК или АПК в туризме: истории успеха и точки роста», организованный Министерством агропромышленного комплекса Пермского края. Мероприятие проходило в рамках форума «Дни пермского бизнеса. Реальный мир — реальные возможности», который состоялся при поддержке краевого правительства.

Участники обсудили успешные бизнес-кейсы и перспективные ниши для расширения туристической привлекательности сельских территории.

Как показали истории конкретных проектов, начинать cвой агротуристический бизнес могут как существующие сельхозпроизводители, так и предприятия, которые пока не занимаются сельским хозяйством, но видят в этом огромную перспективу.

«Второй год подряд пермские компании выигрывают федеральный конкурс на получение гранта «Агротуризм», направленного на развитие сельского туризма, — рассказала на открытии круглого стола первый заместитель министра агропромышленного комплекса Прикамья Татьяна Пестова. — В первый год это была компания из Осинского района «Островок», в прошлом году грант получила агрофирма из Добрянки «ДоброFish».

Министерство помогает формировать документы на грантовый конкурс. В этом году прием заявок уже завершен. В этом году, в частности, в конкурсе примут участие Нытвенский, Карагайский, Верещагинский, Кунгурский, Ильинский и Чайковский округа Прикамья.

«Тем самым, не только реализуется поддержка сельхозпредприятий напрямую через субсидирование, но и создаются условия для развития нишевых агротуристических направлений бизнеса. «Грант «Агротуризм» направлен, прежде всего, на формирование туристического маршрута, приобретение туристского оборудования или благоустройство территории, чтобы туристам было комфортно», — отметила Татьяна Пестова.

О том, как сделать сельхозпредприятие привлекательным и успешным в сфере сельского туризма, рассказала руководитель направления «туризм» в семейной фирме по производству осетровых «ДоброFish» Анна Медведева. Она пояснила, что компания выиграла федеральный конкурс на грант «Агротуризм». На средства гранта компания строит несколько гостевых домиков для возможности туристам остаться на несколько дней и отдохнуть, а также благоустраивает территорию и парковку. Кроме этого, на предприятии разработан и запущен турмаршрут «Путешествие к ровесникам динозавров», поскольку история осетровых рыб насчитывает более 250 млн лет.

«Сейчас наше предприятие развивает четыре бизнес-направления. Первое — разведение рыбы элитных пород: осётр, форель, стерлядь. Второе направление — производство чёрной осетровой икры. Теперь это наша важнейшая фишка, потому что в Пермском крае мы единственные, кто официально, легально это делает. Третье направление — экологическое. Мы занимаемся восполнением водных биоресурсов — ежегодно выпускаем тысячу малёчков стерляди в естественные водоёмы, чтоб этот вид рыб не исчез из наших рек. И четвёртое направление, новое для нас, — это туризм. Мы занимаемся им около двух лет», — отметила Медведева.

По её словам, чтобы привлечь туристов, нужно создать туристический продукт, сделать акценты на его уникальности и определить стоимость предложения в виде обязательного прайс-листа, разместив его на сайте организации или в социальной сети.

Также проводятся гастрономические туры и экскурсионные программы, школьные экологические и профориентационные программы. В рамках экскурсионно-туристического направления в 2021 году предприятие посетило около 500 чел., в 2022-м — 1200 чел., а за четыре месяца этого года — уже 600.

Одним из потенциальных участников конкурса на получение гранта «Агротуризм» стала старейшая пермская турфирма Valida. Весной этого года её гендиректор Елена Шперкина запустила гастрономический тур по Ильинскому округу. В рамках тура гости будут посещать несколько деревень и пробовать продукцию местных фермеров: чаи, сыры, хлеб.

Основатель проекта пояснила, что в маршруте — несколько деревень, в том числе, Филатово, Комариха, Васильевское. Отправная точка маршрута — экоотель, который развивает Valida в Ильинском округе. Для гостей уже построено несколько деревянных домиков. Отдыхающие могут взять в прокат турснаряжение. Отдельная часть территории отведена под гусиную экоферму. Формат питания — деревенский гастрономический.

В ходе дискуссии опытом по привлечению туристов поделилась руководитель СПК «Колхоз им. Чапаева» Ольга Попова. «Мы пока работаем на общественных началах, в основном со школьными группами, организуем дегустации нашей продукции. Считаю, что на дегустации не стоит экономить, это направление значительно повышает интерес, даёт положительные эмоции и увеличивает сбыт уже готовой продукции» — рассказала Ольга Попова.

Потенциал Прикамья в агротуризме заинтересовал присутствующих на круглом столе представителей туриндустрии — руководителя компании ООО «Витебс-тур» Наталью Тиво из Республики Беларусь. По итогам мероприятия договорились о развитии двустороннего сотрудничества и проработке совместных проектов, в том числе с СПК «Колхоз им. Чапаева» о включении агропредприятия в ознакомительный турмаршрут по краю.

Подводя итоги круглого стола, Татьяна Пестова отметила, что перспективы развития агротуризма в Прикамье есть как у малых предприятий, которые развивают нишевые истории, так и у крупных компаний, потому что у них есть колоссальный опыт, который можно передавать. И в этом плане меры государственной поддержки формируются комплексно.

Участники дискуссии пришли к выводу, что развитие туризма на сельских территориях является перспективным направлением для предпринимательской деятельности, способствует развитию инфраструктуры, улучшению качества жизни, созданию рабочих мест, поддержке и сохранению традиций и культуры.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что, несмотря на климатические условия в регионе, агроотрасль становится значимой для экономики Пермского края. По его словам, краевое правительство «заинтересовано подходить более гибко к мерам поддержки и оказывать содействие аграриям с учётом обратной связи от представителей отрасли».

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