Алёна Морозова Время ИТ-возможностей Какие меры поддержки для высокотехнологичных компаний действуют в Прикамье Поделиться Твитнуть

В конгрессно-выставочном центре PermExpo 23 мая в рамках форума «Дни пермского бизнеса» состоялся митап «Возможности акселераторов для ИТ-стартапов». Молодым ИТ-компаниям и стартапам рассказали о возможностях, которые предоставляют акселераторы, и чем они могут быть полезны на ранних стадиях развития бизнеса.

Выступая на секции, министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских сообщил, что на сегодня в регионе ведут свою деятельность более 1,5 тыс. высокотехнологичных компаний, которые относятся к ИТ-кластеру, из них 400 имеют аккредитацию.

«Продукция этих компаний востребована не только в нашем регионе, но и в других субъектах. Мы знаем успешные кейсы, которые применяются в зарубежных странах и в странах ближнего зарубежья. Наша общая задача — тиражировать этот успешный опыт, чтобы высокотехнологичные компании развивали экономику Пермского края», — отметил министр.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что высокотехнологичные продукты, которые производят региональные предприятия, позволяют двигаться в сторону импортозамещения, развития собственных компетенций и повышения узнаваемости края на рынке информационных технологий.

Всего с начала 2022 года количество таких компаний в Прикамье увеличилось на 45% (189 компаний) в связи с принятыми в России мерами поддержки ИТ-отрасли. Также на 20% по сравнению с 2021 годом выросла сумма налогов, уплаченных ИТ-компаниями за прошлый год (2021 год — 2,3 млрд руб., 2022 — 2,7 млрд руб.).

Основатель IT-компании «ВЭБ-Разработка» Клим Биньковский рассказал о своём опыте и мерах поддержки, которые получил со стороны краевых властей. С весны 2022 года в его проектной команде было четыре человека, а сегодня уже 37 сотрудников. В основном это студенты и профильные специалисты.

«В марте прошлого года мы начали работать над проектом по шифрованию данных. Это был очень сложный и тяжёлый проект. В августе мы попали в предакселератор НТИ. Начинали с самых низов, ничего не зная и не понимая. В акселераторе самое классное, что все знания собраны в одном месте — не нужно распыляться. У нас есть ментор и люди, которые заинтересованы в том, чтобы мы успешно прошли эту программу. Успешно пройдя предакселератор (мы заняли первое место, у нас был лучший проект 2022 года), мы попали в акселератор «Носороги» НТИ», — отметил основатель проекта.

Биньковский пояснил, что акселератор помог им выйти на другие рынки и развиваться дальше. Поскольку именно этот инструмент направлен на продажи, повышение выручки и на то, чтобы молодые предприниматели в этой сфере могли реализовать свой продукт.

По словам руководителя направления «Экосистема НТИ в Пермском крае» регионального Агентства инвестиционного развития Юлии Сурсановой, сейчас в регионе работают акселераторы разных уровней: студенческий «Большая разведка», акселератор Агентства инвестиционного развития, где можно упаковать свою идею, чтобы выйти на рынок, акселератор НТИ, где можно масштабироваться и покорить новые рынки.

Кроме того, можно найти себе частного инвестора из Пермского края. Например, так вырос проект «Разведка боем». Фонд содействия и инноваций предоставляет грантовое финансирование, начиная от 500 тыс. и заканчивая 20-30 млн руб. на развитие своего бизнеса.

«Компании, которые уже известны во всём мире, например Promobot, активно пользовались такими мерами поддержки. И мы рады, потому что надеемся, что всё больше высокотехнологичных компаний будет расти. Мы понимаем, что на этапе, когда нужно развивать свой бизнес, требуется поддержка, и она в Пермском крае есть. Это технопарки, где можно размещаться на льготных условиях, всегда быть на связи со всеми экспертами», — рассказала Сурсанова.

Сегодня в Прикамье реализуются все основные федеральные и региональные меры поддержки ИТ-компаний, поскольку эта отрасль — важное стратегическое направление, которое существенно влияет на экономику страны. Это и налоговые льготы, и льготные кредиты, и гранты, и стимулирование спроса, и льготная ипотека, и отсрочка от армии и мобилизации, а также другие меры поддержки. На федеральном уровне создан специальный раздел на Госуслугах, где подробно отражена вся информация. Минсвязи Прикамья оперативно информирует о существующих мерах поддержки и всех изменениях. Также запущен информационный телеграмм-канал «Партнёры МИРС».

В прошлом году региональными льготами, льготной арендой, доступом к инфраструктуре, кадровой, информационно-консультационной и организационной поддержкой воспользовались 186 ИТ-компаний из числа МСП.

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