Максим Артамонов С заботой о будущем Какие экологические инициативы реализуются в Прикамье Поделиться Твитнуть

В Перми 3—4 июня состоится экологический фестиваль «Природа города». Число экоактивистов растёт с каждым годом, и одна из целей фестиваля — стать открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов в этой сфере и вовлекать в экологическую повестку новых людей. В преддверии этого события «Новый компаньон» решил рассказать, какие экологические проекты уже существуют в Прикамье.

В крае есть ряд крупных промышленных предприятий, которые реализуют масштабные экологические проекты. Например, ПЦБК занимается переработкой макулатуры, а «Буматика» развивает и совершенствует систему сбора и переработки отходов. При этом особого внимания заслуживают экологические инициативы частных лиц, которые вырастают в не менее важные проекты.

Экотакси

В Перми уже почти 10 лет работает экотакси. Этот проект родился из низовой инициативы пермяков. С момента основания сменилось несколько координаторов, а в сентябре 2019 года в проект пришёл социальный предприниматель Андрей Привалов, который развивает этот сервис до сих пор.

Суть экотакси в том, что оно выезжает по адресам и забирает вторсырьё, чтобы отправить его на переработку. Это происходит следующим образом: координаторы принимают заявки от горожан, и назначается день, когда машина едет по маршруту в разные районы Перми. Один выезд занимает в среднем от восьми до 10 часов в день. Собранное вторсырьё автомобиль увозит на спецсклад, где отходы сортируются по видам для отправки переработчикам — в основном это пермские компании.

В некоторые микрорайоны машина выезжает по групповым заявкам, когда 15—20 человек договариваются между собой и вызывают машину. Как правило, Андрей Привалов ездит туда сам.

«Моей мотивацией в этом деле было сдать своё вторсырьё. На тот момент практически не было инфраструктуры, и, чтобы сдать его, надо было проехать кучу приёмок. С тех пор я остался в проекте и с 2020 года развиваю его один. На сегодняшний день мы закрываем 63 приёмные позиции вторсырья, хотя начинали с 10—15 видов. За время работы куплен электромобиль для работы и появился склад. До сентября 2022 года в команде проекта работало 15 человек, а сейчас нас пятеро. Несмотря на это, у нас несколько направлений развития: это сами выезды экотакси, экоуроки и интернет-магазин товаров Извторсырья.рф», — пояснил Андрей Привалов.

За месяц экотакси собирает от 8 до 10 тонн отходов. Больше всего пермяки сдают полиэтилентерефталат (термопластик), полипропилен и макулатуру. На сегодняшний день, по данным организаторов, услугами экотакси пользуется около 500 человек в месяц.

«Нафталин»

В конце 2015 года в Перми появился проект по переработке старой одежды «Нафталин». На переработку принимается любая одежда, текстиль и отходы швейных производств. Баки для сбора есть во всех районах города. В них можно сдать одежду и домашний текстиль в любом состоянии, но с одним условием: вещи должны быть чистыми.

Руководитель проекта, предприниматель Дмитрий Овцын, занимается торговлей джинсовой одеждой в сети магазинов Перми. Он вспоминает, что его проект родился во время акции, когда для покупателей была объявлена скидка, если они принесут старую одежду. В итоге вещей оказалось так много, что организаторы задумались об их утилизации, тем более что старая одежда представляет собой ценное сырьё.

В сети магазинов были установлены первые баки для сбора, и с тех пор горожане начали оставлять в них ненужную одежду.

«За это лето мы должны довести минимум до 100 точек сбора. Во многих местах стоят по два-три бака, поэтому общее количество таких баков уже приближается к 120. Также баки есть в Березниках и Соликамске. За последние годы объём увеличился многократно. Сейчас мы собираем по 50 тонн в месяц, хотя начинали с 2—3 тонн, — поясняет Дмитрий Овцын. — У нас есть постоянный штат, машина с грузчиком ездит по точкам шесть дней в неделю. На складе работает вилочный погрузчик. Мы пришли к таким результатам через пять лет убытков и спонсирования от моего основного дела».

По словам основателя «Нафталина», на сегодняшний день в России работает около 50 переработчиков подобного сырья, а их совокупная мощность переработки достигает почти 18 тыс. тонн в год.

Как перерабатывается такая одежда? Сначала все вещи проходят первичную сортировку и разбиваются на несколько категорий. Вещи в идеальном состоянии откладываются по назначению в фонды. Например, тёплые мужские куртки отвозятся в благотворительную организацию «Территория передышки», рабочие куртки и тёплые вещи — в фонды помощи наркозависимым, куртки и одеяла в непригодном состоянии — в собачий приют «Доброе сердце», а женские и детские вещи отправляются на благотворительные ярмарки и в фонд «Светлица».

Остальные ткани измельчаются в специаль­ной машине, превращая одежду в ватин и волокна, которые полностью пригодны для дальнейшего использования. Благодаря этому вещи обретают вторую жизнь.

«Экодвор»

Почти пять лет назад в Перми состоялся первый «Экодвор» — это социальная франшиза общероссийского проекта. К проекту присо­единилась экоактивистка Александра Перминова. В это же время, с разницей в несколько дней, общественная активистка Анна Куликова создала некоммерческую экологическую организацию «Зелёная улица» и собиралась проводить подобные мероприятия с установкой контейнеров для раздельного сбора отходов. В ноябре того же года активистки объединили усилия и стали работать вместе. Они ведут проекты «Экодвор», «Экомобиль», открыли экоцентр «Зелёная улица», реализуют проекты по городскому, краевому и президентскому грантам.

«Основная наша деятельность сосредоточена на экологическом просвещении населения на тему раздельного сбора и переработки отходов, а также способах их уменьшения. Мы работаем с разными возрастными группами — от детей с пяти лет в детских садах до пенсионеров. Проводим «Экодворы» — информационно-игровые площадки и сбор вторсырья; каждую неделю ездит наш «Экомобиль» (в партнёрстве с «Буматикой»), он принимает вторсырьё у населения. Проводим платные и бесплатные мероприятия в экоцентре: квесты, игротеки, семинары и т. д. Выезжаем в школы с экоуроками», — рассказывает Александра Перминова.

В штате организации сейчас работают четыре человека. Остальные — волонтёры.

«Большой акцент мы делаем на детях: у них ещё чистое, не «замыленное» сознание. Они не считают, что им кто-то что-то должен, например, платить большие деньги за их мусор (вторсырьё). Они открыты ко всему новому. А ещё они интуитивно «за природу», — рассказала Александра.

Также организация обучает взрослых в «Школе экопросветителей», чтобы дальше они могли нести информацию в массы. В проекте прошлого года было 14 обучающихся, а в этом году их уже 24.

По мнению Александры Перминовой, сейчас в городе две главные проблемы с защитой окружающей среды. Во-первых, люди выбрасывают очень много мусора на природе, а во-вторых, нет системной работы по экологическому просвещению людей.

Так, по итогам последнего экологического сплава «ОбереГайва», который состоялся 13 мая, было вывезено более 1,5 тонны мусора.

«Отсутствие экологического просвещения населения — это тоже проблема. Люди просто не знают, что нельзя, например, жечь пластик у себя на даче или в частном доме, не задумываются о вреде для своего здоровья. Также люди не знают о том, что можно и нужно сортировать отходы, для чего это делать и что получается в результате переработки отходов», — отметила активистка.

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