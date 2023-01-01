Елена Синица Стабильность и устойчивость Краевые власти отчитались об исполнении краевого бюджета за 2022 год Поделиться Твитнуть

На площадке Законодательного собрания Пермского края прошли публичные слушания отчёта об исполнении бюджета за минувший год. Помимо депутатов краевого парламента в мероприятии традиционно приняли участие представители территориальных органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, общественных организаций, профсоюзов, краевого Молодёжного парламента.

Фото предоставлено пресс-службой краевого Законодательного собрания

В ходе публичных слушаний было отмечено, что, несмотря на непростые геополитические условия и санкционное давление, экономика региона выстояла. Более того, продолжали реализовываться инвестиционные проекты, сохранялись социальные обязательства перед населением.

Так, в 2022 году доходы региональной казны составили 213,5 млрд руб., что на 6,5% больше, чем изначально было запланировано. В то же время расходы достигли 220 млрд руб. — это 94,7% от плана на год. Дефицит краевого бюджета за 2022 год составил 6,3 млрд руб., или 0,1% к объёму доходов без учёта безвозмездных поступлений.

Как рассказала в ходе публичных слушаний министр финансов региона Екатерина Тхор, остатки средств бюджета — 15 млрд руб. — уже распределены. Деньги направлены на социаль­ное и экономическое развитие региона, в частности на индексацию зарплат работников бюджетной сферы.

В этом году фонд оплаты труда бюджетников планируется проиндексировать в общей сложности на 8,5%.

Тхор также отметила, что экономика региона выстояла даже в условиях жёстких санкций. Например, среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край имеет самый низкий уровень государственного долга.

Кроме этого, она обратила внимание на то, что по всем социально значимым программам расходы исполнены на уровне выше среднего.

Из 14 государственных программ выше среднего уровня (94,7%) исполнены расходы по девяти: «Развитие транспортной системы» (99,2%), «Региональная политика и развитие территорий» (98,8%), «Спортивное Прикамье» (97,7%), «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» (97,5%), «Образование и молодёжная политика» (97,2%), «Безопасный регион» (97,1%), «Общество и власть» (97,1%), «Социальная поддержка жителей Пермского края» (95,4%), «Качественное здравоохранение» (95,0%).

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что важно обеспечить рост доходов бюджета региона, а также грамотное расходование этих средств.

Как отметила председатель комитета ЗС по бюджету Елена Зырянова, такой положительный экономический эффект во многом достигнут благодаря поддержке из средств федерального бюджета и участию региона в реализации федеральных программ и национальных проектов.

«Также Прикамье серьёзно продвинулось в реализации инвестиционной программы — строительство важных инфраструктурных объектов было обеспечено необходимым финансированием», — прокомментировала она.

В то же время губернатор региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что доходы в бюджет удалось увеличить в том числе благодаря гибкой налоговой политике.

«Число предпринимателей в регионе кратно увеличилось после снижения налоговой нагрузки благодаря упрощённой системе налогообложения. Это ещё раз подтверждает то, что необходимо грамотно подходить к налоговой политике», — заявил губернатор.

Туризм и образование

В ходе публичных слушаний с докладом также выступил зампред правительства Алексей Черников. Он рассказал, что по итогам 2022 года Пермский край вышел на рекордные 818,5 тыс. туристов. В том числе на росте этого показателя сказалось активное финансирование, а соответственно, и развитие отрасли. Например, на развитие туристской инфраструктуры в прошлом году в регионе направили 663 млн руб., на повышение доступности и продвижение турпродуктов — 97 млн руб., на повышение качества турпродуктов — 2,5 млн руб.

Ведётся работа и по реализации туристических инвестиционных проектов. В их числе комплексный туристический проект «Королёво», туристическо-спортивный комплекс «Губаха», реконструкция объекта капстроя на ул. Окулова, 4 (Пермь) с целью создания гостиничного комплекса.

Действует в регионе и система грантов для предпринимателей в этой отрасли. На выделенные деньги они могут приобрести нужное оборудование, обустроить пляжи и маршруты, создать путеводители, сделать туристическую среду более доступной для гостей с ОВЗ.

Не забывают в регионе и про сферу образования. Как рассказал зампред правительства Дмитрий Самойлов, по госпрограмме «Образование и молодёжная политика» в 2022 году в регионе построили восемь школ, которые смогут посещать почти 4,7 тыс. детей. Также возведено три новых детских сада.

Помимо этого, в Пермском крае особое внимание уделяют профориентации школьников. В частности, реализуются такие проекты, как «Открытый университет», «Профильные медицинские классы», «Школьные мастерские».

ЖКХ и транспорт

И. о. министра транспорта Наталья Чазова доложила, что за минувший год в порядок приведено 76 дорог, улиц и мостов, или 178 км. За 2022 год завершены строительство дополнительных полос в сторону подъёма на трассе «Полазна — Чусовой, реконструкция дороги Кунгур — Соликамск, этап 3а, строительство съезда с дороги «Обход г. Чусового» к микрорайону Дальний Восток, реконструкция дорог Пермь — Ильинский, Пермь — Ильинский — Хохловка, этапы 1, 3.

Делается всё необходимое и для безопасности на дорогах. Например, устанавливаются шумовые полосы, дорожные знаки, оборудуются пешеходные переходы.

О том, как обстояли дела в сфере ЖКХ, рассказал профильный заместитель председателя правительства Александр Борисов. По его словам, за прошедший год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» приведены в порядок 244 объекта — 171 дворовая территория и 73 общественных. На эти цели было направлено 1,5 млрд руб.

Что касается благоустройства краевой столицы, то в течение 2022 года была сделана архитектурная подсветка Коммунального моста, проведён капитальный ремонт 66-го квартала эспланады, реконструированы сети наружного освещения, благоустроена Слудская горка.

Также Александр Борисов рассказал о реализации плана догазификации в регионе — он был перевыполнен. Согласно плану необходимо было провести газ в 17 429 объектов, а удалось догазифицировать 21 160.

Кроме того, он отметил, что в течение всего года жители региона могли воспользоваться мерами социальной поддержки в этом направлении. Например, предусмотрены компенсации расходов на проведение газа от границ земельного участка до фасада дома, понесённых расходов на установку (замену) и подключение газоиспользующего оборудования в многоквартирном доме (до 15 тыс. руб.), на подключение внутридомового газоиспользующего оборудования (до 31 тыс. руб.).

Жильё и городская среда

С докладом также выступил глава регионального минстроя Артём Габдрахманов. Он заявил, что в прошлом году застройщики ввели в эксплуатацию 1987 тыс. кв. м жилья. Это 155,2% от годового плана. При этом ввод многоквартирного жилья за год вырос на 31%, а ИЖС — на 67%.

Вовсю ведётся работа по сокращению непригодного для проживания жилья. Сейчас Пермский край входит в тройку субъектов — лидеров по расселению аварийного жилья. За год расселено 144,2 кв. м жилья, улучшить свои условия проживания смогли свыше 10 тыс. человек.

Габдрахманов отметил, что продолжается работа и по восстановлению прав обманутых дольщиков. Так, в случае с 17 домами жителям поступили компенсационные выплаты, ещё в двух случаях достроили дома.

Планируется, что депутаты Законодательного собрания рассмотрят отчёт об исполнении бюджета на ближайшем пленарном заседании 25 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.