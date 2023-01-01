Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Сервис начинается с такси

В Перми прошёл всероссийский форум индустрии гостеприимства

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Форум гостеприимства России прошёл впервые — он вырос из конкурса «Мастера гостеприимства», в котором оцениваются достижения российских туроператоров, отельеров и рестораторов. Включённый в программу празднования 300-летия Перми, форум стал одним из 19 её флагманских событий.

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  Иван Петров

Атмосфера мероприятия, которое прошло 17—19 мая в живописном ландшафте Digital Port, напоминала о Пермских экономических форумах 2000-х: работало сразу несколько площадок, везде именитые спикеры, очень много неформального общения. На ярмарке, развернувшейся в главном шатре форума, были представлены туристические и гастрономические сувениры из самых разных регионов России: Якутии, Марий Эл, Осетии… На их фоне вполне достойно выглядели пермские юбилейные сувениры и не терялась продукция скромной прикамской Пожвы — пряники, бездрожжевой хлеб и другая выпечка в красивом брендовом оформлении «Имения Всеволожских».

В работе форума приняло участие около 1000 гостей почти из всех российских регионов. В рамках деловой программы профессионалы обсуждали десятки интересных кейсов. Некоторые из них подробно обсуждались на круглых столах. Так, под председательством вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, генерального директора ООО «Альянс отель менеджмент» Вадима Прасова прошёл круглый стол «Продаём эмоции! Как экономика впечатлений приносит дополнительную прибыль и развивает туризм, отельный и ресторанный бизнес».

С большим и интересным докладом выступила на нём Ольга Баранова, основатель и совладелец отеля Just WOOD и ресторана SheLESt в Тульской области. Опыт её работы доказывает, что современный отель не может быть успешным, если он просто предоставляет места «для переночевать»; пребывание в нём должно стать уникальным жизненным опытом. Концепция отеля и ресторана, в названиях которых зашифровано слово «лес», основана на близости к природе. В спа при отеле, в кухне ресторана и дизайне помещений используются растения-дикоросы, которые можно найти прямо на территории отеля. Так, в честь дикой черемши, в изобилии произрастающей в окрестностях, в отеле проводится целый фестиваль.

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Пермский отельер Иван Норин, директор AurA HoReCa Group, сказал, что, по его мнению, индустрия впечатлений должна складываться из мелочей, причём не только внутри предприятия сферы гостеприимства, но и в окружающей его среде. Так, по мнению пермского отельера, туристический сервис начинается с такси, которое везёт гостя из аэропорта в город, и это впечатление должно быть приятным и запоминающимся.

Вадим Прасов, рассказывая о тонкостях работы в индустрии гостеприимства, привёл пермский отель AurA в качестве примера внимания к мелочам, таким как губки для чистки обуви в номерах и зарядные устройства для телефонов. По его словам, когда он рассказывает знакомым о сервисе в этом отеле, они просят его адрес.

Несколько событий были специально посвящены юбилею Перми, его влиянию на туризм и социально-экономическое развитие региона в целом. На круглом столе «Актуальность и тренды в пользу юбилея» проектный менеджер Ольга Сафрошенко рассказала о том, как культурные проекты развивают территории, на примере «Усолья Строгановского», руководитель PR-направления проектного офиса «Пермь-300» Алексей Папулов поведал о том, как выстраиваются медийные стратегии юбилейных событий, а многочисленные экскурсоводы и руководители туристических компаний поделились мнениями о том, что именно может быть интересно приезжему в Пермском крае.

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Особое внимание на форуме было уделено детям и молодёжи. Пермский край — один из пио­неров движения «Дети едут к детям», и Детский совет по туризму — ноу-хау региона. Заседание этого совета прошло в рамках работы форума в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По мнению пермских профессионалов сферы гостеприимства, туризм в наши дни может стать не только двигателем развития региона, но и социальным лифтом для молодёжи, поскольку эта сфера креативная и располагающая к стартапам, а воспитывать интерес к карьере в туризме и HoReCa нужно с юных лет.

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На протяжении всего события на всех его площадках слышались солидарные мнения о том, что внутренний туризм в России на подъёме, некоторые отчаянные головы даже решались утверждать, что пандемия пошла ему на пользу. Многочисленные сообщения гостей подтверждали, что туризм становится флагманом экономического развития регионов, индустрия гостеприимства выходит в России на качественно новый уровень, а в некоторых регионах показатели отрасли превысили допандемийные. В числе таких регионов и Пермский край.

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