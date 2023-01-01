Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сервис начинается с такси В Перми прошёл всероссийский форум индустрии гостеприимства Поделиться Твитнуть

Форум гостеприимства России прошёл впервые — он вырос из конкурса «Мастера гостеприимства», в котором оцениваются достижения российских туроператоров, отельеров и рестораторов. Включённый в программу празднования 300-летия Перми, форум стал одним из 19 её флагманских событий.

Иван Петров

Атмосфера мероприятия, которое прошло 17—19 мая в живописном ландшафте Digital Port, напоминала о Пермских экономических форумах 2000-х: работало сразу несколько площадок, везде именитые спикеры, очень много неформального общения. На ярмарке, развернувшейся в главном шатре форума, были представлены туристические и гастрономические сувениры из самых разных регионов России: Якутии, Марий Эл, Осетии… На их фоне вполне достойно выглядели пермские юбилейные сувениры и не терялась продукция скромной прикамской Пожвы — пряники, бездрожжевой хлеб и другая выпечка в красивом брендовом оформлении «Имения Всеволожских».

В работе форума приняло участие около 1000 гостей почти из всех российских регионов. В рамках деловой программы профессионалы обсуждали десятки интересных кейсов. Некоторые из них подробно обсуждались на круглых столах. Так, под председательством вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, генерального директора ООО «Альянс отель менеджмент» Вадима Прасова прошёл круглый стол «Продаём эмоции! Как экономика впечатлений приносит дополнительную прибыль и развивает туризм, отельный и ресторанный бизнес».

С большим и интересным докладом выступила на нём Ольга Баранова, основатель и совладелец отеля Just WOOD и ресторана SheLESt в Тульской области. Опыт её работы доказывает, что современный отель не может быть успешным, если он просто предоставляет места «для переночевать»; пребывание в нём должно стать уникальным жизненным опытом. Концепция отеля и ресторана, в названиях которых зашифровано слово «лес», основана на близости к природе. В спа при отеле, в кухне ресторана и дизайне помещений используются растения-дикоросы, которые можно найти прямо на территории отеля. Так, в честь дикой черемши, в изобилии произрастающей в окрестностях, в отеле проводится целый фестиваль.

Пермский отельер Иван Норин, директор AurA HoReCa Group, сказал, что, по его мнению, индустрия впечатлений должна складываться из мелочей, причём не только внутри предприятия сферы гостеприимства, но и в окружающей его среде. Так, по мнению пермского отельера, туристический сервис начинается с такси, которое везёт гостя из аэропорта в город, и это впечатление должно быть приятным и запоминающимся.

Вадим Прасов, рассказывая о тонкостях работы в индустрии гостеприимства, привёл пермский отель AurA в качестве примера внимания к мелочам, таким как губки для чистки обуви в номерах и зарядные устройства для телефонов. По его словам, когда он рассказывает знакомым о сервисе в этом отеле, они просят его адрес.

Несколько событий были специально посвящены юбилею Перми, его влиянию на туризм и социально-экономическое развитие региона в целом. На круглом столе «Актуальность и тренды в пользу юбилея» проектный менеджер Ольга Сафрошенко рассказала о том, как культурные проекты развивают территории, на примере «Усолья Строгановского», руководитель PR-направления проектного офиса «Пермь-300» Алексей Папулов поведал о том, как выстраиваются медийные стратегии юбилейных событий, а многочисленные экскурсоводы и руководители туристических компаний поделились мнениями о том, что именно может быть интересно приезжему в Пермском крае.

Особое внимание на форуме было уделено детям и молодёжи. Пермский край — один из пио­неров движения «Дети едут к детям», и Детский совет по туризму — ноу-хау региона. Заседание этого совета прошло в рамках работы форума в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По мнению пермских профессионалов сферы гостеприимства, туризм в наши дни может стать не только двигателем развития региона, но и социальным лифтом для молодёжи, поскольку эта сфера креативная и располагающая к стартапам, а воспитывать интерес к карьере в туризме и HoReCa нужно с юных лет.

На протяжении всего события на всех его площадках слышались солидарные мнения о том, что внутренний туризм в России на подъёме, некоторые отчаянные головы даже решались утверждать, что пандемия пошла ему на пользу. Многочисленные сообщения гостей подтверждали, что туризм становится флагманом экономического развития регионов, индустрия гостеприимства выходит в России на качественно новый уровень, а в некоторых регионах показатели отрасли превысили допандемийные. В числе таких регионов и Пермский край.

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