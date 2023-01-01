Отечественное — по полочкам Эксперты оценили инициативу введения в магазинах «российских полок» с непродовольственными товарами Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ совместно с Минпромторгом разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать полки с непродовольственными товарами российских производителей в магазинах. Таким образом планируется повысить привлекательность отечественных товаров. «Новый компаньон» узнал мнения экспертов о том, насколько эта инициатива реализуема и перспективна.

В чём суть

В пояснительной записке говорится о том, что этот законопроект необходим для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны.

Согласно этому документу, будет введено понятие «товары российского происхождения», а также будет установлена обязательная доля по разным наименованиям — её позднее утвердит Минпромторг.

Уточняется, что уполномоченный орган будет определять также перечень продукции, которая должна быть представлена на «российской полке». Авторы инициативы считают, что это позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. При этом для целей стимулирования производства изделий с высокой добавленной стоимостью сначала предлагается использовать предложенный механизм только по непродовольственной продукции. Распространение на продовольственные товары возможно на втором этапе, уточняется в документе.

Контролировать весь процесс должен Роспотребнадзор. В законопроекте также уточняется, что такие нормы не будут распространяться на торговые сети с выручкой за последний календарный год до 2 млрд руб. Кроме того, законопроект не затрагивает сети монобрендовых магазинов, так как они представляют собой специализированный формат торговли.

Так, один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Буцкая отмечает, что в законопроекте специально не прописали какую-то единую долю российских изделий, которые должны быть представлены. Она пояснила, что это связано с разным уровнем количества производителей в каж­дом сегменте. По её словам, где-то эта цифра близка к 100%, а где-то не более 1%. Теперь Минпромторг должен будет заняться мониторингом рынка.

Интересно, что доля товаров на «российской полке» должна будет увеличиваться вместе с ростом количества российских производителей.

При этом авторы законопроекта обращают внимание на то, что таким образом не планируют устанавливать ограничения для бизнеса, в том числе и для дружественных стран. Однако предпочтение отдаётся отечественным товарам. По словам авторов, российские предприятия готовы в разы увеличить объёмы производства, будь то косметика, медицинские изделия или средства гигиены.

Сейчас законопроект поступил в аппарат кабмина и в настоящее время направлен в Минпромторг для подготовки проекта заключения правительства.

Мнения

Глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил «Известиям», что на полках магазинов в непродуктовых категориях доля иностранной продукции превышает 50%.

«Например, в легпроме это более 80%, а в бытовой технике и электронике — свыше 80—90%. Логика этого законопроекта проста: дать на полке место тем инвесторам, которые только начали или начнут вкладываться в отечественное производство», — прокомментировал он.

В то же время он обратил внимание на то, что сейчас рынок потерял ряд иностранных брендов и эта тенденция продолжается. Именно поэтому сейчас для отечественных производителей самое время, чтобы создавать свой продукт и выходить на рынок. Правительство готово оказать помощь в этом вопросе, выделив квоту в виде места на полке, однако пока вопросы к цене и качеству выпускаемой продукции и к тому, будет ли она привычна потребителю.

В то же время директор управляющей компании «Риал» Марина Медведева считает, что всё это — просто маркетинговый ход, «галочка, что мы что-то делаем».

«Я бы сказала, что это не больше чем ИБД — имитация бурной деятельности, надо же что-то делать. Хотите отдельные полки? Давайте сделаем. Давайте ценники в красный покрасим? Ну давайте, только какой в этом толк?» — говорит Марина Медведева.

Возможно, немного возрастёт количество потребителей, которые заинтересуются этим товаром, но, скорее всего, в пределах 3—5%. Однако вероятнее, что спрос увеличится за счёт «случайных покупок», то есть просто потому, что полка будет заметнее других. При этом остаётся открытым вопрос, что положить на эти полки, считает она.

«Эта инициатива, конечно, реализуема. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. Но я не думаю, что стоит ждать существенного увеличения спроса. Вот если бы снизили НДС на товары российского производства — тогда да. А это скорее из оперы «давайте траву покрасим, чтобы круглый год зелёная была», — комментирует Медведева.

С тем, что этот проект вполне реализуем, согласилась и руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина. Она упомянула, что когда-то точно так же на региональном уровне был запущен проект «Покупай пермское». Что тогда, что сейчас с точки зрения повышения привлекательности отечественного производителя это неплохой маркетинговый ход, отметила она.

«Если получится грамотно пропиарить и продвинуть наш отечественный продукт, то почему бы и нет? Важно, что при этом продвижением собираются заниматься именно на малых и средних площадках. Интересно и то, что начать работу над повышением привлекательности решили всё-таки с непродовольственных товаров, с продовольственными, думаю, проблемы и нет», — пояснила Букина.

По её мнению, с точки зрения конкуренции у отечественного производителя вполне неплохие шансы, так как сейчас даже нет необходимости «выталкивать» с рынка иностранные бренды, они уходят сами по себе.

Татьяна Букина также обратила внимание, что Евросоюз готов дать послабления тем компаниям, которые уйдут с российского рынка до 31 августа. Возможно, российские власти этим воспользуются, так как будет ясно, кто уйдёт, а кто нет. Тогда будет проще проанализировать рынок, понять, где и какую долю «российских полок» вводить.

Насколько успешной будет реализация этого проекта, зависит в первую очередь от того, насколько будет информировано население, заключила она.

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