Алёна Морозова «Человек жив, пока жива память о нём» В Березниках увековечили память о Вениамине Сухареве Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Бывшему генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», уроженцу Кунгура Вениамину Сухареву 9 мая 2023 года исполнилось бы 85 лет. В год его юбилея на месторождении имени Сухарева предприятия ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ в Березниках 10 мая состоялось торжественное открытие памятного знака. Здесь установили привезённый из Кунгурского района камень с мемориальной доской.

Почтить память Вениамина Сухарева приехали руководители промышленных предприятий Прикамья, его вдова Вера Александровна, сын и дочь Вениамина Платоновича Денис и Елена Сухаревы, его коллеги, молодые специалисты ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ и многие другие.

Коллеги и близкие с большим уважением вспоминали не только профессиональные заслуги Вениамина Платоновича и невероятно значимые для Перми достижения, но и те редкие человеческие качества, которые могут быть присущи только Человеку с большой буквы. Все отметили, что его харизматичность, сильный дух и любовь к людям вселяли уверенность и помогали идти вперёд. Его назвали первопроходцем, проторившим путь ЛУКОЙЛу в Прикамье. Тогда для развития предприятия он предложил объединить «Пермнефтеоргсинтез» с ЛУКОЙЛом. Благодаря стараниям Вениамина Сухарева выстроилась полная вертикаль нефтяной промышленности под эгидой компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. В 1990-е годы он придумал слоган «ЛУКОЙЛ — единая семья», который не теряет актуальности и сегодня. А в 1995 году при его участии было подписано первое соглашение о сотрудничестве между компанией и Пермской областью.

Кроме того, огромный вклад он внёс в модернизацию производства «Пермнефтеоргсинтеза», бывшего в конце 1980-х — начале 1990-х одним из самых опасных в регионе. После реконструкции ему удалось улучшить экологическую ситуацию и снизить уровень загрязнения городского воздуха и воды в Мулянке и Каме. «Когда у тебя есть задачи, когда у тебя есть трудности, когда ты их преодолеваешь, значит, ты живёшь», — прозвучала цитата Сухарева с установленного рядом с памятным знаком интерактивного экрана.

Месторождение в акватории Камы рядом с Березниками было открыто в 2012 году. Для добычи углеводородов, залегающих на глубине более 2 км, на реке был построен искусственный остров. С берегом его соединили дамбой, в которой установлен специальный мост для рыбы, идущей на нерест. Уникальному сооружению дали имя уникального человека.

«Человек жив, пока жива память о нём. Мы с мамой уже второй раз на этом месторождении и знаем, что это одно из передовых месторождений ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ. Хочется выразить огромную благодарность руководству ЛУКОЙЛа за то, что компания таким образом продолжает чтить память об отце, и отдельное спасибо за сегодняшнее мероприятие, за увековечение памяти отца», — поблагодарил Денис Сухарев.

Его слова поддержала жена Вениамина Сухарева Вера Александровна: «Я желаю этому месторождению и вообще всем предприятиям ЛУКОЙЛа успешной и эффективной работы. А всем лукойловцам хочу пожелать здоровья и безграничного счастья».

Развитие завода повлияло и на развитие Индустриального района. Желание улучшить жизнь пермяков руководитель «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» воплотил и в строительстве спортивного комплекса на шоссе Космонавтов. Возводить «Нефтяник» начали в 2000-х годах, первая очередь была сдана в 2005 году, вторая — в 2010 году. Впоследствии ставший самым оснащённым в Пермском крае спортивный объект теперь носит имя Вениамина Сухарева.

Единомышленник Вениамина Платоновича Андрей Кузяев с теплотой вспоминал своего наставника и товарища. Он подчеркнул, что существенную долю бюджета и социальное развитие муниципалитетов Пермского края обеспечивают подразделения ЛУКОЙЛа, в чём большую роль сыграло влияние Вениамина Сухарева.

«Когда после жизни твоих товарищей их именем называют месторождения, спортивные комплексы, когда память о них не умирает, это говорит о величине и масштабе личности. Мы готовимся отмечать 300-летие Перми, и в этот год мы должны вспомнить о Вениамине Сухареве как о человеке, который определил будущее нашего города и сформировал траекторию развития экономики региона. Тем, кому мы обязаны, надо всегда отдавать огромную дань уважения», — сказал председатель совета директоров ПФП-группы Андрей Кузяев.

Помимо открытия памятного знака на территории месторождения в Березниках, в краевой столице планируется установить бюст Вениамина Сухарева. Он появится у здания Индустриального техникума, также носящего его имя.

Вениамин Сухарев в 1968 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа». На Пермский нефтеперерабатывающий завод он поступил ещё в 1962 году. За период до 2003 года он прошёл путь от помощника оператора до генерального директора. Затем стал представителем президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. В начале 1990-х Вениамин Сухарев был избран народным депутатом и членом Верховного Совета России. В начале 2000-х ему присвоили звание почётного гражданина Перми и почётного гражданина Пермской области.

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