Елена Синица Перешли в онлайн Продажи на маркетплейсах растут, тогда как торговые центры теряют своих посетителей Поделиться Твитнуть

Онлайн растёт

Перекос в сторону онлайн-шопинга становится всё более очевидным. В 2022 году покупатели приобрели через Wildberries 1,9 млрд товаров. Этот показатель на 81% больше, чем в 2021 году. Из них 96% являются социально значимыми и товарами первой необходимости.

В то же время число непосредственно заказов достигло 1,5 млрд (+88% год к году), а оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries увеличился на 98%, до 1,669 трлн руб.

Заметнее всего выросли темпы продаж таких категорий, как сантехника (+321% год к году), оборудование для умного дома и безопасности (+231%), продукция для садоводства (+224%), фото- и видеотехника (+188%), садовая техника (+185%).

Если говорить про объёмы продаж, то наибольшие зафиксированы в категориях fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорождённых, хозяйственные средства и т. д.), продукции для благоустройства дома и дачи, детских товаров, бытовой техники и электроники.

В пользу того, что маркетплейсы набирают обороты, говорит и то, что тот же Wildberries нарастил площадь складской инфраструктуры на 2 млн кв. м. Кроме этого, он выходит и на новые рынки. Например, в прошлом году Wildberries запустил продажи в Узбекистане, открыл первые логистические центры в Армении и Киргизии.

Интересно, что, по данным на конец марта 2023 года, к маркетплейсу присоединилось около 1,2 тыс. новых брендов, при этом 60% из них — российские. Активнее всего покупатели онлайн-платформы знакомились с новыми брендами декоративной косметики, беспровод­ных наушников, нижнего белья.

В Ozon говорят, что за полный 2022 год оборот от продаж (включая услуги. — Ред.), вырос на 86%. Количество заказов увеличилось более чем вдвое — до 465 млн заказов за полный 2022 год. На это повлияло увеличение базы покупателей и рост частотности заказов, говорят в компании. За 2022 год количество активных покупателей увеличилось на 9,6 млн и составило 35,2 млн человек год к году, до 832,2 млрд руб.

В самые быстрорастущие категории в 2022 году вошли продукты питания (включая категорию Fresh), авто- и мототовары, товары для строительства и ремонта, товары для спорта, одежда (одна из ключевых категорий для Ozon в этом году), мебель.

Количество активных продавцов выросло в 2,5 раза год к году и достигло 232 000. Общая площадь складских помещений Ozon увеличилась на 36% год к году и достигла 1,4 млн кв. м. Компания также запустила фулфилмент-центры в Казахстане и Беларуси.

А что с офлайном?

Показатели посещаемости за первый квартал 2022 и 2023 годов находятся примерно на одном уровне, в 2023 году гостей было всего на 0,71% больше, отмечает исполнительный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов. В этом году можно заметить, что посещаемость и спрос быстро восстанавливаются: относительно февраля в марте 2023 года посещаемость выросла на 27%, подмечает он.

«Всеобщая растерянность в феврале 2022 года и последующий уход крупных международных брендов с российского рынка способствовали спросу на товары первой необходимости. Спустя время люди стали возвращаться в торговые центры не только за ними, но и за другими товарами. Восстановить трафик удалось за счёт открытий новых арендаторов и ресторанов», — прокомментировал он.

Что касается того, что на протяжении года люди активно сокращали расходы, то скорее это было связано с высокой неопределённостью, чем с желанием экономить, говорит Каштанов.

Перед тем как совершить покупку, люди сначала несколько раз задумывались, насколько это приобретение целесообразно в текущих обстоятельствах.

«Сегодня у людей есть понимание, что ушедшие бренды либо не вернутся, либо вернутся в другом качестве, поэтому покупательская активность стала восстанавливаться», — отмечает он.

Финансовый директор управляющей компании «Риал» Марина Медведева отмечает, что сейчас о каком-либо восстановлении покупательского спроса говорить рано. Да, посещаемость растёт и выручка у арендаторов тоже, но это скорее происходит из-за того, что растут цены, поясняет она.

«Да и в целом, все сейчас больше уходят в онлайн-торговлю. Там всё то же самое, только дешевле, можно сэкономить. В торговый центр можно прийти и уже просто примерить или прицениться», — говорит она.

При этом она отмечает, что вряд ли восстановление произойдёт, пока люди не сменят своё отношение к потреблению. Сейчас пришлось опуститься на ступеньку ниже в плане качества товаров.

«Мы заменили конфетку на сахар. Вроде то же самое, сладко ведь? Но вот говорить о том, что завтра-то мы купим конфетку — не можем. Да и к сахару можно привыкнуть», — прокомментировала она.

Говорить о том, что люди стали существенно хуже жить не совсем корректно. Но стоит понимать, что весь удар пришёлся на средний класс. По словам Медведевой, ранее они покупали вещь польского производства, а сейчас за эти же деньги могут купить только китайского. Люди, которые относятся к классу ниже среднего, изменений не почувствовали, как и те, что классом существенно выше.

Представители среднего класса пока что в большей массе своей морально не готовы переориентироваться, в том числе поэтому возник отложенный спрос. И этот эффект отложенного спроса растянется на срок ориентировочно в полтора года, считает Медведева.

«Если раньше мы стремительно падали, то сейчас стабилизировались. Первые подвижки могут начаться к осени, о полном восстановлении можно будет говорить в 2024 году. Однако многое будет зависеть от показателей инфляции. Сейчас же всё ровно плохо, но хорошо, что не хуже. К этому нужно относиться с интересом», — резюмировала Медведева.

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