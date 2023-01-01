Полина Путякова журналист В отелях пусто не бывает Эксперты оценили перспективы развития гостиничного рынка Прикамья Поделиться Твитнуть

В конце марта стало известно о том, что Пермский край оказался в числе 33 регио­нов, которые получат средства из федерального бюджета для сохранения льготного кредитования на строительство комфортных отелей категории «три звезды» и выше.

Строительство пятизвёздочной гостиницы в составе МФЦ «Эспланада» планируется завершить в этом году

Фото: Иван Петров

Федеральные власти объясняют сохранение этой меры поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» увеличением спроса на поездки по стране. Предполагается, что выделенные деньги помогут привлечь новых инвесторов, окажут содействие местному бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц.

Однако пермские эксперты в сфере туризма и гостеприимства считают, что инвестиционная привлекательность гостиничного бизнеса в регионе невысока.

Больше не нужно

Эксперты высказывают на первый взгляд парадоксальное мнение о том, что существующего предложения на рынке гостиничных услуг достаточно, хотя периодически возникают ситуации, когда мест в них не хватает. «Проблемой является только то, что мероприятия, которые проводятся в городе, совпадают по датам и это создаёт дискомфорт и гостям, и гостиницам, так как в эти периоды ощущается нехватка номерного фонда. Но если бы мероприятия были распределены равномерно в календаре, то существующего номерного фонда было бы достаточно», — считает Елена Волк, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма ПГНИУ.

С коллегой согласен Павел Ширинкин, кандидат географических наук, заведующий кафедрой социально-культурных технологий и туризма ПГИК. Он подчёркивает, что эта ситуация особенно остра в территориях Пермского края за пределами его столицы: во время фестивалей или других крупных мероприятий в муниципалитетах места заполнены на 100%.

Что касается Перми, то зависимость уровня загрузки от событийного календаря заметна и здесь. «В городе проходит ряд мероприятий в преддверии 300-летия Перми, и мы уже наблюдаем дефицит номерного фонда города и края. Благодаря пандемии стал более востребован внутренний туризм, что тоже влияет на спрос в отелях. В весенне-летний период в отелях загородного типа будет загрузка, приближенная к 100%. Что касается бизнес-отелей, то загрузка в пиковые дни недели, а именно со вторника по четверг, будет стремиться к 100%, в выходные дни около 50% с учётом разрабатываемых отелями маркетинговых акций и предложений для привлечения гостей», — считает Иван Норин, глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Перми.

По данным Росстата, за прошлый год Пермский край принял 818,5 тыс. туристов, что является рекордным показателем. По данным краевого министерства туризма, в 2022 году объём турпотока в регионе вырос на 13% к уровню 2021 года. При этом средний прирост турпотока по стране составил 10%, а по Приволжскому федеральному округу — 11%.

В региональном министерстве туризма отмечают, что в 2022 году также увеличилась и достигла рекордных значений длительность турпоездок по Пермскому краю. В среднем один турист теперь в поездке по Пермскому краю проводит 4,5 ночи, тогда как, к примеру, в Татарстане это значение составляет 3,2 ночи, а в среднем по ПФО — 4,0.

Однако даже положительная динамика турпотока не является единственным и достаточным основанием для того, чтобы число гостиниц начало расти, считает Павел Ширинкин: «Как это ни странно, но отельный бизнес напрямую туризм не коррелирует. Гостиничный бизнес это долговременное вложение: если он создан, выживать придётся в любом случае, независимо от геополитических, экономических и социальных потрясений, карантинов тех же. А турпоток от них очень зависим, поэтому прямой связи между этими явлениями нет».

По мнению эксперта, если в территории есть интересный туристический ресурс, интересное мероприятие, то отсутствие гостиниц туристов не напугает. И лишь при наличии стабильного спроса в течение двух-трёх лет можно вкладываться в строительство гостиниц. «Их имеет смысл строить под существующий стабильный почти ежедневный спрос — я не вижу его в Перми и Прикамье в достаточном для новых гостиниц объёме», — отмечает Ширинкин.

Вопросы расчётов

В то же время в Министерстве туризма Пермского края говорят о существовании в регионе потребности в новых гостиницах 3* и выше. «Подтверждением этому служат реализующиеся на территории города и за его пределами проекты. Согласно данным Росстата, за последние четыре года регион показал положительную динамику по числу коллективных средств размещения (отели, гостиницы, санатории и другие средства размещения). С 2019 по 2022 год общее число объектов размещения в регионе выросло на 80 единиц и к концу 2022 года составило 479 единиц. Следствием этого стал и прирост номерного фонда коллективных средств размещения», — говорят в министерстве.

По данным Пермьстата, в 2021 году число мест в коллективных средствах размещения в крае составляло 30 982, а среднегодовой уровень их загрузки составлял 29%. Такие данные приводит Елена Волк. «По результатам нашего обследования в 2021 году уровень загрузки в гостиницах Пермского края отличался в зависимости от территории и составлял от 13,6% (Чердынский район, Соликамск, Березники) до 51,6% (Коми-Пермяцкий округ). В Перми этот показатель составил 48,4%. В 2022 году средняя загрузка по городу Перми составила 46,8%. Для наилучшей окупаемости среднегодовая загрузка номерного фонда должна быть 60—70%», — говорит эксперт.

По её прогнозам, в текущем году уровень загрузки существенно увеличился (до 70%) в связи с мероприятиями в честь юбилея города. Однако если в 2024 году не будут запланированы крупномасштабные мероприятия, то загрузка вернётся на уровень 2021—2022 годов.

Другие расчёты приводит министерство туризма: по его данным, загрузка в гостиницах уровня 3—5* в крупных туристских центрах в среднем достигает как раз 60—70%, а в крупнейших санаторно-курортных организациях — до 80—100%. В среднем по региону называется уровень загрузки в 40—50%.

«Такой уровень загрузки говорит о том, что прежде всего существует высокий спрос на отели высокого уровня (4—5 звёзд), где чаще всего размещаются деловые туристы, участники многочисленных мероприятий и индивидуальные туристы, предпочитающие комфортное размещение. Также существует потребность и в гостиницах средней категории 3*, особенно это актуально для малых и средних городов Прикамья, о чём говорит успешный опыт открытия новых гостиниц, например в Чердыни», — отмечают власти.

В компании других миллионников

Опрошенные эксперты полагают, что гостиничный сервис в Перми по качеству и уровню цен в целом соответствует другим городам.

В то же время соотношение цены и качества не меняется так же быстро, как в других городах-миллионниках, считает Ирина Овчинникова, старший преподаватель кафедры туризма ПГНИУ. «Из-за отсутствия системных мероприятий и развития событийного туризма развитие услуги происходит пассивно. Хороший пример такого влияния — Пермь-300, когда к конкретному мероприятию ряд отелей подготовились: провели реновацию номерного фонда, запустили дополнительные услуги, внесли в меню ресторанов блюда национальной кухни», — говорит эксперт.

Как следствие, в гостиницах Перми долгое время не менялась стоимость размещения и иногда она была ниже, чем в других городах-миллионниках. Однако сейчас из-за высокого спроса в связи с юбилеем города цены на пермском рынке увеличились в среднем на 20%, констатирует Иван Норин. «Скорее всего, сейчас соотношение цены и качества менее адекватное, чем было раньше, потому что все отельеры, почувствовав увеличение спроса, так или иначе подняли цены. В других городах-миллионниках на данный момент нет событийных мероприятий подобного масштаба, поэтому там средняя стоимость номера увеличилась примерно на процент инфляции», — говорит он.

По мнению Павла Ширинкина, несмотря на то что объективно стоимость размещения обусловлена длинным отопительным сезоном и другими расходами, субъективно она может ощущаться как завышенная: «Часть владельцев гостиниц в территориях понимает качество, видимо, как определённый список того, что должно быть в номере. Без учёта того, как это оформлено, насколько требует ремонта, в каком находится состоянии. Поэтому если говорить о соотношении цены и качества, то последнее частенько хромает, и это создаёт у клиента ощущение, что цена завышена».

К выгоде гостей

В настоящее время на месте ДК «Телта» по ул. Окулова, 14 ведётся строительство четырёхзвёздочного отеля. Ещё одна гостиница такой же категории проектируется на месте бывшего корпуса ВКИУ по адресу Окулова, 4. Кроме того, уже в этом году планируется завершить строительство пятизвёздочной гостиницы в составе многофункционального центра «Эспланада». Объект возводится на территории, ограниченной улицами Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской.

Учитывая ситуацию на рынке, реализация этих проектов и возможное строительство новых отелей с применением господдержки, эксперты ожидают усиления конкуренции на рынке.

По мнению Елены Волк, гостям такая конкуренция будет выгодна, поскольку приведёт к снижению цен и повышению уровня качества. Правда, исключение составят периоды крупных мероприятий: в это время, как правило, цены растут. Эту мысль поддерживает и Иван Норин: «Вероятность снижения цен при обострении конкуренции существует, и очень большая. Есть много примеров городов, которые в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу стали обладать большим количеством отелей хорошего качества. Это повлияло на среднюю стоимость номеров, потому что после такого масштабного мероприятия резко снизился спрос, а отелям надо как-то работать. Особенно страдают от таких снижений цены в выходные дни, потому что отель надо заполнять, а потока гостей в таком количестве уже нет».

Но в то же время какие-то из мини-отелей с номерным фондом менее 10 номеров не выдержат этой гонки и уйдут с рынка, полагает Иван Норин. Однако эта тенденция не затронет качественные объекты, считает Павел Ширинкин.

«Туризм оживает в постковидный период, это отмечают все турфирмы. Думаю, что не исключены банкротства части отелей, не соответствующих ожиданиям туристов и турфирм по качеству. Это объекты с явно завышенной ценой при дизайне «а-ля совок». По моим наблюдениям, сейчас туристы предпочитают более дорогие, но качественные услуги. Хорошим примером будет новый отель в Чердыни «На семи холмах», где качество и оборудование на очень высоком уровне. Естественно, что все другие отели города будут проигрывать эту конкуренцию», — говорит эксперт.

По его мнению, ставка на бюджетный уровень срабатывает только при дефиците мест для размещения в территории.

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