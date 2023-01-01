Бегом за «Звездой» 1 мая на старт старейшей эстафеты вышли 150 команд Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В год 300-летия столицы Прикамья в эстафете газеты «Звезда» 1 мая приняли участие рекордные 150 команд. Это более 2 тыс. жителей края в возрасте, начиная с 5 лет.

Профессионалам и любителям предстояло пробежать в составах команд свой отрезок на трассе общей протяжённостью 6750 м. Маршрут, разделённый на 15 этапов, со стартом и финишем на «Динамо», был проложен по центральным улицам города.

Первыми на старт вышли самые юные участники — воспитанники детских садов. Для них была организована мини-эстафета.

На «взрослой» дистанции команды боролись за титулы сильнейших в 7 группах. Впервые в отдельную категорию были выделены трудовые коллективы.

Эстафета на призы газеты «Звезда» — старейшее спортивное мероприятие региона. Впервые она состоялась в 1930 году — вскоре после того, как было учреждено одноимённое издание. С тех пор соревнования проводились ежегодно, даже в годы Великой Отечественной войны.

Иван Петров

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