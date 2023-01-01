Максим Артамонов На каждой дороге – по проверке В Перми объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили по гарантийным обязательствам Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Каждый апрель ежегодно комиссия в составе представителей специалистов краевого министерства транспорта, краевого управления автомобильных дорог и транспорта, администрации Перми, а также общественников проинспектировала объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году уже проверено более 50 дорожных объектов, которые были отремонтированы с 2020 по 2022 год. В этом году муниципальные контракты были заключены на ремонт ещё 22 участков улично-дорожной сети общей протяжённостью более 30 км.

Вовремя увидеть и оперативно устранить

Проверка проводилась в отношении объектов, на которых в разные годы по нацпроекту были отремонтированы дорожное и тротуарное покрытие. Комиссия проинспектировала гарантийные объекты дорожного нацпроекта. В частности, проверяющие визуально оценили состояние дорожного покрытия на участках улиц Куйбышева, Рабочая, Докучаева и многих других – всего более 50 объектов.

Несмотря на существенные перепады температуры воздуха зимой прошлого и весной этого года, дорожное полотно отремонтированных пермских улиц находится в надлежащем состоянии. Главная задача, которую ставит перед собой комиссия, ― вовремя увидеть недостатки и передать их заказчику и подрядчику для оперативного устранения.

Контроль качества ведётся на всех стадиях ― от производства асфальта на заводах до мониторинга состояния готовых транспортных артерий в течение пяти лет после ремонта. Если обнаруживаются дефекты, то подрядчики обязаны устранить их за свой счёт.

Объекты были реализованы в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 по 2022 год.

Среди часто встречаемых замечаний – продольные и поперечные трещины асфальтового покрытия проезжей и тротуарной части, дефекты в зоне швов сопряжения и между стыками дорожной одежды. Также комиссия обращала внимание на участки дорог, где не пролиты места отбора проб.

Все отмеченные замечания должны быть устранены до 1 июня 2023 года.

С опережением графика

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Перми полностью отремонтируют проезжую и пешеходные части на 22 участках дорог. Среди объектов есть те, на состояние которых в прошлом году поступало большое количество жалоб. Это участки улиц Куйбышева (от Революции до Белинского), Славянова, Лифанова, Восстания, дорога на полигон ТБО и др.

Всего в 2023 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе выделено 6,1 млрд руб. Муниципальные контракты заключены на ремонт 74 объектов по всему Пермскому краю, общей протяжённостью 70 км дорог, 1690 п.м. мостовых сооружений, а также на модернизацию трёх светофорных объектов на ул Карпинского.

Ремонт 10 объектов из этого списка начался досрочно, ещё в прошлом году. На восьми из них работы уже завершены. Это участки проспекта Паркового, дороги на Гамово, улиц Рабочей, Заборной, Александра Невского, Индустриализации, Работницы и Бушмакина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.