Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» Минские каникулы Зачем лететь в столицу Белоруссии Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Число прямых авиарейсов из пермского аэропорта продолжает расти. В преддверии летнего сезона отпусков это особенно радует. Например, в апреле у пермяков появилась возможность слетать в Белоруссию: авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс по направлению Пермь—Минск.

Полётная программа на данный момент рассчитана до 26 октября 2023 года. Улететь в Минск из Перми можно будет два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Удобные дни для полётов, чтобы отлично провести выходные.

Рейс выполняется на воздушном судне Embraer — небольшой, но очень комфортный самолёт с удобными креслами. Хотя лететь и недалеко (менее трёх часов), вы можете сделать предварительный заказ питания.

Организационные моменты

Если вы купили авиабилеты, то следующий логичный шаг — забронировать жильё. С гостиницами в Минске проблем нет — здесь представлены и крупные международные бренды, и маленькие уютные отели. Можно даже разместиться в бывшем мужском монастыре («Отель Монастырский»).

Аэропорт расположен примерно в 40 км от Минска, добраться до центра можно на автобусе или маршрутках. Удобнее, конечно, будет на такси. В Минске работает Яндекс Go, так что вы без труда сможете добраться до любой точки города. Поездка продлится где-то час, стоимость около 1500 руб.

Расплачиваться в Белоруссии можно картами МИР. Также работают банкоматы Сбербанка, в которых можно снять наличные. Однако обратите внимание, что есть лимиты на снятие денег.

Не забудьте подключить роуминг или купить местную сим-карту, иначе по итогам поездки рискуете обнаружить приличный счёт за услуги связи. Всё-таки заграница!

Что посмотреть?

В Минске проживает порядка 2 млн человек, но при этом весь центр вполне можно обойти пешком. Рекомендуем взять пешую экскурсию по городу с гидом, который покажет основные достопримечательности.

Знакомство с Минском можно начать с Проспекта независимости. Это 15-километровая магистраль, большая часть зданий здесь построена в стиле сталинского ампира.

На этом же проспекте находится Национальная библиотека — одна из главных архитектурных достопримечательностей города. Обязательно поднимитесь на смотровую площадку, с которой открывается вид на весь город. Рядом с библиотекой есть прекрасный парк у воды. Не так далеко также расположен Ботанический сад.

К слову, по соседству с библиотекой есть крупный торговый центр, в котором представлены многие ушедшие из России бренды. Многие сейчас приезжают в Белоруссию именно на шопинг.

Приятно погулять в районе Троицкого предместья — это официальный туристический «кусочек старого Минска». Здесь расположены небольшие домики, кафе, можно прогуляться вдоль реки.

Недалеко отсюда находится Театр оперы и балета, являющийся памятником советского конструктивизма. Пермским театралам здесь должно понравиться. И опять же — вокруг театра раскинулся сад. Большое число парков и скверов — отличительная черта Минска.

Молодёжь (и не только) явно заинтересует улица Октябрьская. Это современное пространство по типу «Севкабеля» и «Завода Шпагина». Здесь всё ещё работают несколько заводов, однако большая часть помещений отдана под модные бары, рестораны и магазинчики. Улицу украшает множество муралов, которые остались после фестиваля стрит-арта.

Если вы хотите повеселиться и провести время в барах, то обязательно нужно сходить на Зыбицкую улицу. Здесь вечеринка длится всю ночь и даже дольше.

Что есть?

О еде в Минске стоит знать главное — вкусно, но дорого. Цены, скорее, московские, чем пермские. Многие полагают, что в Белоруссии всё дёшево, но это совсем не так.

Если вы хотите попробовать местную кухню в демократичной обстановке, то пообедать или поужинать вполне можно в сетевом кафе «Васильки». Порции здесь большие, цены приемлемые, еда вкусная. Среди наиболее популярных блюд — драники, холодник, цеппелины, сало, колбасы и др.

Куда ещё можно съездить?

Если есть время и желание, то на один-два дня из Минска можно съездить в соседние города.

Наш выбор пал на Гродно. Это небольшой городок около Польши, в котором отчётливо ощущается европейский дух. Добраться сюда можно на автобусе или поезде (время в пути от 3,5 час.). Дорога новая и очень живописная, поэтому время пролетит незаметно. Гостиниц здесь почти нет, так что если хотите остановиться с ночёвкой, то лучше бронировать апартаменты.

Обязательно пройдитесь по пешеходной Советской улице, вымощенной брусчаткой, которая в идеальном состоянии сохранилась с 1938 года. Милые маленькие домики, сувенирные лавки, кафе — это всё здесь. Кстати, горячо рекомендуем зайти в кафе «Какао». Здесь представлены не только разные виды этого напитка, но и чудесная выпечка.

Особого внимания заслуживает здание драматического театра в Гродно. Оно попадает как в топы самых уродливых зданий, так в рейтинги архитектурных шедевров. Лучше посмотрите сами.





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