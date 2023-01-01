Елена Синица Юбилей, безопасность и вопросы ЖКХ Какие вопросы обсудили депутаты Пермской городской думы на апрельском пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Во вторник, 25 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Пермской городской думы. На нём депутаты рассмотрели ряд значимых вопросов. В частности, был представлен доклад о подготовке к 300-летию краевой столицы. Кроме этого, в рамках «Часа депутата» прокурор Перми Егор Шмырин рассказал о состоянии законности за 2022 год.

На страже безопасности

На пленарном заседании Пермской городской думы в рамках «Часа депутата» выступил прокурор Перми Егор Шмырин. Он рассказал о состоянии законности в городе за 2022 год. Так, по его словам, горожане обращались в ведомство порядка 25 тыс. раз. Как выяснилось, среди рассмотренных обращений 19% касались проблем в сфере ЖКХ, 16% - деятельности судебных приставов-исполнителей, 11% - соблюдения трудовых прав граждан, 6% - административных правонарушений.

Что касается темы ЖКХ, то за минувший год заведено 18 уголовных дел, а нарушений установлено свыше 1,3 тыс. Шмырин сделал акцент на том, что стоит уделить внимание аварийным домам. Так, в Перми есть дома с износом свыше 70%, однако аварийными они пока не признаны. Если провести капитальный ремонт зданий, то вполне реально продлить срок их эксплуатации, считает он.

Кроме этого, особое внимание уделялось вопросам своевременной оплаты труда. Так, благодаря вмешательству прокуратуры удалось добиться погашения долгов в размере 95 млн руб. Восстановлены права 2083 работников.

Помимо этого, следило ведомство и за защитой прав несовершеннолетних. За прошлый год в городе выявили 3 тыс. нарушений. В частности, на контроль были взяты вопросы образования детей с ОВЗ, а также предоставления жилья детям-сиротам.

Также прокуратурой усилен контроль над устранением недостатков по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений Перми.

После завершения доклада зампредседателя Пермской городской думы Максим Спиридонов обратил внимание, что заслушанная информация принята к сведению, а депутаты думы продолжат плотное сотрудничество с надзорным органом.

Поступившие предложения будут учтены.

«Будем ждать от администрации плана по реализации данных предложений в адрес Думы и прокуратуры», - отметил Спиридонов.

Подготовка к юбилею идёт полным ходом

На заседании также выступил первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. Он озвучил, какие объекты и работы будут завершены в краевой столице к 300-летнему юбилею — 12 июня 2023 года.

Так, например, в числе объектов, которые планируется закончить к этой дате: реконструкция МАУ «Дворец молодёжи», благоустройство площади Трёх столетий, сквера им. Татищева, сквера им. Дзержинского, бульвара по ул. Крупской (от ул. Макаренко до ул. Ушинского).

Помимо этого, ко Дню города завершат работы в сквере по ул. Яблочкова, сквере «Мемориал Победы», сквере по ул. Академика Веденеева.

Также планируется привести в порядок участок ул. Ленина (от ул. Крисанова до площади Гайдара), ремонт на Слудской горке. Завершатся работы и на проезжей и бульварной части Комсомольского проспекта, на отдельных участках ул. Сибирской.

Также Хайруллин рассказал, что к 12 июня завершатся работы по берегоукреплению набережной в Кировском районе. Он также уточнил, что часть набережной откроют на время празднования.

Он сообщил и о ремонте фасадов домов. Так, до 12 июня на Комсомольском проспекте отремонтируют ещё 19 домов, вблизи эспланады — три дома, на ул. Ленина — четыре и на ул. Сибирской — два.

Кроме этого, в ходе обсуждения доклада Хайруллин рассказал, что на юбилей Перми приглашены партнёры из других городов России, а также из Китая.

Помимо этого, стало известно, что в Перми в День города общественный транспорт может стать бесплатным. Такое заявление сделал глава Перми Алексей Дёмкин.

Глава города сказал, что даст поручение проработать такую возможность, чтобы 12 июня все жители «могли беспрепятственно мигрировать, спокойно перемещаться между площадками, которые будут организованы для праздничных мероприятий».

Депутаты думы поддержали эту инициативу. Кроме этого, поступили предложения продлить работу общественного транспорта в этот день или сделать её круглосуточной.

Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин сказал, что на данный момент рассматривается возможность продления времени работы транспорта, который курсирует в отдалённые районы.

«Прежде всего, нас интересовала именно готовность объектов. В целом, всё выглядит неплохо, хотя не обошлось без сдвига сроков. Большинство плановых объектов либо уже завершены, либо будут завершены в юбилейном году. Как и предполагали депутаты, улицы Ленина и Сибирскую будут доделывать уже в 2024 году. Есть проблемы с архитектурной подсветкой – до сих пор не со всеми собственниками удалось договориться, и есть риск, что часть домов останутся без неё», - прокомментировал председатель думы Дмитрий Малютин.

Однако он обратил внимание на то, что по всем проектам имеются конкретные даты реализации, что облегчает контроль за ними.

Вопросы ЖКХ

Кроме этого, депутаты приняли решение внести изменения в Положение о департаменте ЖКХ. Теперь на него также возложены функции, предполагающие обеспечение содержания аварийных или подлежащих сносу домов – в части очистки крыш от снега и наледи.

Также теперь департамент будет отвечать за принятие мер, которые должны воспрепятствовать несанкционированному доступу людей в такие дома.

«В Перми достаточно много расселённых домов. Сейчас стоит задача обеспечить безопасность, сократить возможность для несанкционированного доступа людей в эти аварийные дома», - прокомментировал депутат Олег Бурдин.





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