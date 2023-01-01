Шаг в будущее Состоялось открытие крупнейшей в России площадки по выпуску зарядных станций для электромобилей Поделиться Твитнуть

Один из ведущих российских разработчиков и производителей зарядных станций для электромобилей — пермская Корпорация ПСС® — открыла 24 апреля новую производственную площадку. В просторных светлых цехах налажен полный производственный цикл: от сборки электронных плат управления мощностью до 40 тыс. элементов в час и их монтажа до сборки зарядных станций и их тестирования.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители бизнес-элиты и власти Пермского края, стратегические партнёры, соратники по общественным и научным организациям.

Центральное событие этого значимого для компании дня — запуск новой высокопроизводительной автоматизированной линии SMD монтажа по сборке печатных плат. Ведь именно после её установки подразделение Корпорации под брендом МИРА® стало крупнейшей в России специализированной площадкой по выпуску зарядных станций для электромобилей.

Торжественное открытие основного цеха по сборке зарядных станций площадки МИРА® (Корпорация ПСС®), красную ленту перерезают учредители компании — Евгений Федотов, Александр Редекоп и министр краевого минэкономразвития Эдуард Соснин

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин в своих приветственных словах сфокусировался на экологической составляющей, подчеркнув, что уже много лет Корпорация ПСС вносит весомый вклад в экологическую безопасность края и России в целом. «Мы с вами на одной волне, — отметил Эдуард Олегович, — ведь одна из ключевых задач правительства Прикамья на 2023 год заключается в развитии зарядной инфраструктуры для электротранспорта».

Пермский край сегодня входит в ТОП-5 по числу электрокаров, в регионе их уже более 1600. Со слов министра, в планах на текущий год выстроить инфраструктуру из более шестидесяти субсидируемых, так называемых быстрых ЭЗС. А Корпорация ПСС, уже зарекомендовавшая себя как надёжный поставщик электрозаправок, — это крепкий партнёр и местный производитель.

Отметим, что оборудование для новой линии было приобретено при поддержке Фонда развития промышленности, а также на средства гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда Бортника). И как справедливо заметил генеральный директор Корпорации Александр Редекоп: «Выпускаемые на линии электронные компоненты — силовые модули, контроллеры, платы управления — будут использоваться при производстве не только зарядных станций, но и для базового бизнес-направления компании – электрохимической защиты от коррозии.

Председатель комитета по инновационной деятельности и цифровой экономике Пермской ТПП, исполнительный директор Ассоциации научных, инновационных учреждений и предприятий Пермского края Георгий Полетаев сказал перед запуском в действие новой линии: «Справедливо и правильно, что именно такие компании получают поддержку фондов. Они наглядно показывают эффективность своей работы и эффективность полученных ими средств. Очень приятно, что средства используются на все 100%».

Во время открытия площадки прозвучали напутственные слова президента Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслава Белова. Членство в ТПП для Корпорации ПСС — это не просто встречи с партнёрами по палате и обмен опытом, это широкие меры поддержки, начиная с экспертных заключений, рекомендации и содействие включения компании в Реестр надёжных партнёров РФ.

Генеральный директор Корпорации ПСС® Александр Редекоп, рассказывая о новой площадке, подчеркнул: «Благодаря запуску новой линии компания повысит локализацию своих продуктов и увеличит выпуск электронных плат управления зарядными станциями. Так, полный комплект плат для одной станции мощностью 150 кВт будет выходить с конвейера каждые 10 минут, что позволит в ближайшей перспективе полностью обеспечить потребности рынка России и СНГ отечественными комплектующим для зарядок: контроллерами, силовыми модулями и другими компонентами. В целом, новая линия будет способствовать решению ключевой задачи компании — нарастить производительность с 5 до 8 станций в смену, а это 10 000 ЭЗС в год».

Александр Редекоп, рассказывая о новой площадке, подчеркнул: «Уверен, что своевременность и значимость открытия такого производства актуальны не только для нашей компании и Пермского края, но и для России в целом. Полноценный запуск четвёртого производственного подразделения выведет нашу компанию на новый уровень — наш завод МИРА® станет крупнейшей в России специализированной площадкой по выпуску зарядок для электромобилей, российские предприятия получат высокотехнологичные импортозамещающие продукты и технологии, которые полностью соответствуют требованиям рынка и Правительства РФ, а Пермский край — дополнительные поступления в бюджет и социальную сферу, а также рост количества рабочих мест в инновационном производстве».

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