Дороги в будущее Дмитрий Махонин проинспектировал четыре главные дорожные стройки Перми Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 25 апреля проинспектировал ход возведения ключевых дорожных объектов в краевой столице. Это самые масштабные стройки города, которые дадут новый импульс развития опорной транспортной сети и позволят соединить разные районы.

Глава региона ознакомился, как идут работы по строительству второго и третьего этапа ул. Строителей. Одновременно здесь возводятся тоннели на ул. Вишерской и Углеуральской.

В краевом Минтрансе отмечают, что эти объекты позволят разгрузить действующий Коммунальный мост и улицы в центре города, организовать более удобный проезд для общественного и личного транспорта. Первый этап возведения улицы Строителей был закончен в 2021 году, сейчас реализуются второй и третий. Они капиталоемкие, поскольку предполагают возведение двух путепроводов: один — над ж/д путями, которые ведут в ремонтное депо ОАО «РЖД», другой — над улицей Локомотивной в районе выезда на площадь Гайдара. Одновременно под Транссибирской магистралью идет строительство двух тоннелей в створе улицы Вишерской и Углеуральской. «Они позволят связать этот транспортный узел в единую сеть. На улице Углеуральской процент готовности выше — там полностью завершены работы по устройству грунтоцементных свай, переустройству контактной сети ОАО «РЖД», обустройству защитного экрана одного из тоннелей, ведутся работы на втором направлении тоннеля», — пояснили в Минтрансе.

В рамках второго этапа ул. Строителей идут работы в районе нового путепровода, который расположен в районе примыкания улиц Вишерской и Барамзиной: ведётся монтаж будущих подпорных стен, обустраиваются слои дорожной одежды. Также продолжается возведение и нового путепровода над улицей Локомотивной на третьем этапе: ведется укрупнительная сборка металлоконструкций балок пролетного строения, укладка их на опоры.

Напомним, возведение перехода «ул. Строителей — площадь Гайдара» протяженностью 7,2 км является одним из крупнейших объектов программы «Пермь-300» в сфере транспортной инфраструктуры.

Дмитрий Махонин также осмотрел площадку строительства дополнительного выезда с промышленного узла в Осенцах. Проект реализуется в Прикамье благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», утвержденному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Директор ООО «ТехДорГрупп» Денис Останин доложил, что на сегодняшний день работы сконцентрированы на возведении путепровода над железнодорожными путями — это девятипролетное искусственное сооружение, которое соединит улицу Промышленную с основным ходом дороги и выездом на Нестюковский тракт. Сейчас уже полностью завершено возведение всех девяти опор, монтируются балки. В течение лета параллельно будут вестись работы по устройству самих пролетов: укладка дорожных слоев, обустройство проезжей части. Полностью монтаж ориентировочно планируется закончить к середине лета.

По словам Дениса Останина, сейчас рабочие приступили к устройству третьей оси Нестюковского тракта, в ближайшее время начнется укладка щебеночного основания. Летом, по планам, здесь уже появится асфальтобетонное покрытие. Также ведутся работы по устройству кольцевого пересечения со стороны ул. Промышленной.

Губернатор также ознакомился с ходом работ по продлению ул. Крисанова. Проект состоит из двух этапов. На первом планируется возвести транспортную развязку на пересечении ул. Столбовой и шоссе Космонавтов. Его подрядчик намерен завершить в 2024 году. На втором этапе будет построен участок от ул. Пушкина до ул. Столбовой и реконструирована улица Пушкина. После этого ул. Крисанова будет четырехполосной, с пятипролетным мостом над рекой Данилиха. Ввод объекта запланирован в 2025 году. Общая протяженность новой дороги составит 2,3 км, стоимость — порядка 7,9 млрд руб. Из них 5,4 млрд руб. — средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита. Сейчас рабочие продолжают переустройство инженерных сетей, а также приступили к возведению путепровода.

По итогам выезда Дмитрий Махонин отметил, что сейчас на главных дорожных стройках задействованы как пермские компании, так и, например, из Санкт-Петербурга — все они имеют колоссальный опыт по возведению таких объектов. «Подрядные организации имеют запас по ресурсам, в том числе людским, у них есть вся необходимая техника. Поэтому на сегодняшний день рисков не видим, рассчитываем, что работы выполним не просто в срок, а с опережением графика», — отметил глава региона.

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