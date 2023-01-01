Елена Синица Ежегодное послание, борьба с граффити и поддержка учёных Какие вопросы рассмотрят на пленарном заседании краевого парламента в апреле Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

В четверг, 20 апреля, состоится очередное пленарное заседание краевого Законодательного собрания. В числе наиболее значимых вопросов — ежегодное послание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина парламенту, доклад уполномоченного по правам человека, штрафы за граффити и поддержка учёных.

Штрафы за граффити

Инициативы губернатора региона Дмитрия Махонина и главы Перми Алексея Дёмкина о штрафах за расклейку объявлений и размещение граффити в неположенных местах объ­единили в один законопроект. Решение принял комитет ЗС по госполитике и местному само­управлению.

В случае принятия документа размер штрафа за незаконное размещение листовок, объявлений и плакатов, а также граффити для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Во втором чтении документ рассмотрят на апрельском заседании краевого парламента.

Отметим, что в полицию Перми за 2022 год поступило более 400 обращений по поводу появления граффити на фасадах домов. Начальник Управления МВД по Перми Станислав Кравченко рассказал, что благодаря этим данным за год было составлено 167 административных протоколов.

В Перми появилась онлайн-карта города, где можно посмотреть уже реализованные проекты уличных художников или выбрать место для размещения нового граффити, — «Граффити Пермь». Сообщество художников разработало проект, который позволит легально создавать арт-объекты и наносить граффити на стены зданий и заборы в городе.

Поддержка учёных

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект, который позволит при назначении ежемесячной денежной выплаты докторам наук учитывать наличие научных публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), наряду с научными публикациями в изданиях, включённых в международные базы данных.

Принятие законопроекта позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

По информации краевого министерства образования и науки, указанная мера поддержки для докторов наук есть только в Пермском крае. Она была введена в 2009 году. В региональном бюджете с 2023 по 2025 год на ежемесячные выплаты запланировано 57,6 млн руб. ежегодно.

Доклад уполномоченного по правам человека

Перед депутатами Законодательного собрания должен выступить уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. Доклад ожидается крайне обширный. Сапко должен рассказать о защите социальных, экономических, политических прав граждан в течение 2022 года. Помимо этого, он должен представить данные в динамике — с 2018 по 2022 год.

Всего за период 2018—2022 годов к уполномоченному по правам человека в Пермском крае поступило 35 322 обращения от 44 626 граждан. Из них количество жалоб составило 14 587 (41%).

Количество обращений и количество обратившихся существенно снизилось — с 8115 обращений в 2018 году до 6316 обращений в 2022 году и с 10 653 человек до 7847 человек соответственно. Уменьшилось и количество жалоб — с 3239 в 2018 году до 2440 жалоб в 2022 году.

В общей структуре обращений, кроме 2019 года, когда на первое место вышли жалобы на нарушение гражданских (личных) прав, лидируют жалобы на нарушение социальных прав (право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на социальное обеспечение).

Их количество в целом уменьшилось на 16%: с 1355 в 2018 году до 1137 в 2022-м.

B структуре обращений, касающихся трудовых отношений, наибольшее количество жалоб поступило на невыплату или низкий размер заработной платы. Если брать общее количество обращений за последние пять лет, то анализ показывает, что количество таких жалоб снизилось на 16% (178 — в 2018 году, 150 — в 2022 году).

Послание губернатора

На пленарном заседании губернатор региона Дмитрий Махонин должен выступить с ежегодным посланием парламенту. Соответствующий вопрос внесён в повестку заседания. Информации о содержании доклада пока нет в открытом доступе. Однако обычно губернатор рассказывает об итогах реализации национальных, а также инфраструктурных проектов в регионе.

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