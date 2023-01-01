Елена Синица Весенний главопад С чем связаны кадровые перестановки среди глав муниципалитетов Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние два месяца в нескольких муниципалитетах Пермского края сменились главы. Так, например, депутаты думы Добрянского городского округа 30 марта избрали нового главу. Им стал директор ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства», экс-глава Дивьинского сельского поселения (Добрянский район) Дмитрий Антонов.

Дума Добрянки приняла отставку предыдущего главы Константина Лызова. Сейчас он занимает должность заместителя главы ведомства по взаимодействию с органами местного самоуправления в администрации губернатора.

Сменился глава и в Куединском городском округе. Депутаты приняли отставку главы округа Анатолия Верхоланцева. Теперь полномочия руководителя муниципалитета до проведения конкурса на должность нового главы будут переданы первому заместителю Верхоланцева Галине Новиковой. Она займёт эту должность в статусе и. о. Верхоланцев решил покинуть должность в марте по собственному желанию.

Также покинул свой пост глава Суксунского округа Павел Третьяков. Теперь временно исполняющей полномочия назначена начальник финансового управления администрации Вера Бунакова.

Кроме того, стало известно, что принята отставка главы Чернушинского городского округа Михаила Шестакова. С 31 марта исполнять обязанности руководителя ГО на период конкурсных процедур будет замглавы администрации Чернушинского городского округа Елена Омелина.

Ранее, ещё в феврале, депутаты Березниковской городской думы на внеочередном заседании выбрали нового главу города. Им стал директор ГКУ ПК «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. За него проголосовали 24 депутата, за его основного конкурента Алексея Пегушина — один.

Процедура избрания нового руководителя Березников проходила в виде конкурса, на который изначально заявились пять кандидатов. В ходе своего выступления перед конкурсной комиссией Казаченко заявил о своей сверхзадаче — сделать Березники городом, в котором хочется жить и работать.

Мнения

Березники, Добрянка и Куеда выбиваются из общей тенденции кадрового обновления, считает политконсультант Людмила Ознобишина. Так, если говорить об Ильинском, Суксуне, Чернушке, где в начале года главы ушли в отставку, надо учитывать их возраст. В Ильинском глава был самым возрастным, в Суксуне и Чернушке бывшим главам 65 и 63 года.

«На мой взгляд, речь идёт скорее не столько о курсе на омоложение, сколько об общих подходах со стороны края по отношению к муниципалитетам и главам. Во главу угла ставится информационная открытость, проактивное реагирование на запросы жителей, возникающие в публичной плоскости, и максимально возможное участие во всех предлагаемых краем программах и проектах», — комментирует она.

В то же время Ознобишина обращает внимание на то, что не все главы готовы работать в таком режиме, как и перестраивать работу своих команд.

Говорить о том, насколько удачные произош­ли перестановки и эффективны ли «сменщики», пока рано. Однако, по мнению Людмилы Ознобишиной, они уже демонстрируют информационную открытость и эмпатию.

«Всё это несёт пользу территории, когда есть разумное сочетание местного политического сериала «Глава в работе» и реального изменения к лучшему жизни в городских и муниципальных округах», — подчеркнула она.

Политтехнолог Алексей Чусовитин обратил внимание на то, что не верит в собственную субъектность нынешних глав территорий.

«Губернатор Дмитрий Махонин полностью контролирует политическую поляну. В этой связи я рассматриваю весенний главопад в Пермском крае как проект администрации губернатора. По всей видимости, на уровне Куйбышева, 14 было принято решение, чтобы главы приняли самостоятельное решение перейти на другое место работы», — комментирует он.

Что касается того, почему перестановки произошли именно сейчас. Статистическое большинство кадровых решений в России «приколочены» к бюджетному и политическому циклам. Назначать новых управленцев отдельных территорий лучше весной, как минимум потому, что бюджет текущего года уже принят.

По мнению политтехнолога Андрея Резвых, часть глав в муниципалитетах покинули свои должности ввиду возраста, часть — из-за состояния здоровья. «Сомневаюсь, что кто-то кого-то целенаправленно убирал с постов. Не стоит это связывать с какими-либо внешними событиями. Не думаю, что кадровые перестановки имеют какую-либо взаимосвязь с предстоящими выборными кампаниями, принятыми бюджетами или же с проведением специальной военной операции на Украине. Все изменения — естественный процесс», — заключил Резвых.

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