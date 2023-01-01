Газ в каждый дом Газификация в Прикамье набирает обороты Поделиться Твитнуть

В 2021 году в России началась догазификация — строительство газовых сетей к частным домо­владениям в уже газифицированных населённых пунктах без привлечения средств граждан в соответствии с поручением президента РФ. В Пермском крае в рамках догазификации сети строят сразу до фасада дома. На сегодня в Прикамье в рамках программы обеспечена техническая возможность подключения для 26 тыс. домовладений. В сравнении с прошлыми годами, когда в среднем в год к газу подключали порядка 7,5 тыс. домов, результаты 2022 года впечатляют.

Интерес жителей Прикамья к президентской программе только возрастает. Условия подключения, сформированные на федеральном уровне, а также практика Пермского края по доведению сетей до фасада существенно экономят затраты населения на газификацию домовладений. На 2023 год заключено уже более 21 тыс. договоров. Всего же в рамках программы от жителей региона принято уже более 72 тыс. заявок на догазификацию, большая часть из которых переведены в договоры.

Как принять участие в программе догазификации? Какие документы и как можно подать?

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку любым удобным способом: лично в клиентских центрах «Газпром газораспределение Пермь» или офисах МФЦ, электронно через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, в личном кабинете на нашем сайте ugaz.ru или через сайт «Госуслуги». Также в отдалённые территории по согласованию с администрацией приезжают выездные пункты приёма заявок. Заявка должна содержать следующие документы: свидетельство о праве собственности на жилой дом и земельный участок, копию паспорта, СНИЛС и ситуационный план, который наши специалисты помогут составить в момент обращения.

Важными условиями участия в программе являются нахождение домовладения в газифицированном населённом пункте и оформленные должным образом жилой дом и земельный участок. Кроме того, газ должен использоваться для собственных нужд: отопление, приготовление пищи, горячее водоснабжение.

Почему могут отказать?

Часть заявок отклоняют. Почему это происходит? В первую очередь из-за несоответствия критериям догазификации: либо дом находится в негазифицированном населённом пункте, либо он не оформлен в собственность, либо его вообще нет — только участок.

Ещё одной причиной отказа может быть подача заявок на догазификацию сразу нескольких домовладений по разным адресам. В законодательных актах прописано, что воспользоваться программой заявитель может один раз в три года. То есть если абонент уже догазифицировал своё домовладение, в следующий раз можно подать заявку только после истечения трёх лет.

Также причиной отказа может служить неполный комплект документов или отправление некорректных данных. Тогда специалистам приходится уточнять и запрашивать недостающие документы и сведения. На дополнение комплектности документов даётся 20 рабочих дней, после этого газовики вынуждены аннулировать заявку. Но хорошая новость в том, что её можно подать снова.

Нужно ли потребителю что-то доплачивать в рамках программы?

Программа догазификации предусматривает подведение газовых сетей до границ участка, Пермский край субсидирует строительство газопровода от границ земельного участка до фасада дома. Заявитель несёт затраты лишь на разводку сетей внутри дома и покупку комплекта газового оборудования, от набора которого зависит цена. У кого-то дом большой и котёл больше, у кого-то домик маленький и котёл настенный. Кому-то нужна плита с тремя конфорками, другому достаточно двух. Духовка тоже не всем нужна. Поэтому фиксированную сумму затрат, которые несёт будущий абонент, назвать сложно. Вообще, чтобы воспользоваться программой догазификации, можно поставить для начала только газовую плиту и затем постепенно, уже после пуска газа в дом, оборудовать внутренние сети для отопления.

К слову, есть некоторые льготные категории граждан, которым могут бесплатно провести газ по фасаду дома за счёт краевого бюджета: это ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие, многодетные, участники боевых действий. Есть ли у будущего абонента право на такие льготы, надо выяснять в каждом отдельном случае в отделении Министерства социального развития.

Почему по программе можно газифицировать только частные дома?

На сегодняшний день федеральным законодательством предусмотрено, что в программу догазификации входят только частные зарегистрированные дома. Важный момент: с 2023 года в программу включили ещё и социальные объекты, такие как учебные заведения, больницы.

В какие сроки подключают?

После того как заявка подана и одобрена, начинается подготовка технических условий и договора. Договор направляют заявителю. Если собственника всё устраивает, то он должен подписать его в течение 30 дней. Затем с хозяином дома связываются проектировщики и выслушивают пожелания, куда нужно подвести газ, после чего готовится сам проект. Также после заключения договора оговариваются сроки, в которые заявитель должен подготовить свой дом к приёму газа, купив необходимое оборудование.

Где собственник будет заказывать проект и кого будет нанимать для прокладки сетей — это закон не регламентирует. Но после выполнения всех работ газовики обязательно будут проводить проверку их соответствия проекту. Если замечаний нет, то будет запущен газ. Если есть, то нужно будет устранить замечания. Эта процедура необходима для обеспечения безопасности потребителей газа.

Где будущему абоненту узнать сроки подключения своего дома?

Срок подключения своего домовладения можно посмотреть в договоре на техническое присоединение, который подписывал абонент. В документе прописан крайний срок, в который представитель Единого оператора газификации обязуется выполнить свои обязательства по договору. Сроки пуска газа в дом зависят не только от газовиков, но и от потребителя. Дом должен быть полностью готов к приёму газа, заключены договоры на поставку газа и на техническое обслуживание газового оборудования. Без этого произвести пуск газа невозможно. Поэтому сроки, указанные в договоре, могут смещаться.

Почему ещё сроки смещаются и договоры продляют?

Причины могут быть разные. Сроки увеличиваются, в случае если в момент проектирования выясняются обстоятельства, требующие проведения дополнительных мероприятий, которые регламентированы правилами подключения. Например, строительство дополнительных газовых сетей для увеличения пропускной способности и, следовательно, увеличения объёма поставляемого газа, необходимого для новых потребителей. Или на этапе проекта при топографической съёмке выясняется, что при прокладке трассы газопровода требуется прохождение дорог федерального значения, рек, лесополосы или других преград. В этом случае увеличиваются как сроки выполнения проекта, так и сроки строительства. При увеличении продолжительности исполнения обязательств по договору газовая служба информирует будущих потребителей газа об этих причинах и подписывает с ними дополнительные соглашения.

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