Семейный ресторан FAMILY — это место, где хочется чувствовать себя как дома Вкусная еда, уютная обстановка, детская зона, быстрое обслуживание и великолепное гостеприимство — всё, что нужно для полноценного отдыха с близкими людьми Поделиться Твитнуть

В FAMILY вкусно

Семейный ресторан FAMILY — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной рутины и насладиться авторским меню с интересной подачей от шеф-повара Вадима Кутепова.

Разнообразная барная карта от классических аперитивов до эксклюзивных коктейлей.

Гости останутся довольны высоким уровнем сервиса, вкусными блюдами и приятной обстановкой.

Средний чек с напитками от 1500 рублей.





Праздник в FAMILY

В нашем ресторане вы можете провести корпоративные мероприятия, юбилеи, свадьбы, конференции, деловые встречи, детские дни рождения и разнообразные тематические вечеринки.

Профессиональная event-команда организаторов и детских аниматоров проведёт ваш праздник под ключ.

Специально для проведения мероприятий у нас разработано оригинальное банкетное меню, в которое при необходимости можно вносить изменения, а также фирменное детское меню, авторские торты и десерты.

Стильный уютный зал с современным интерьером до 60 человек. Отдельный ВИП-зал до 20 персон.

Игровой центр Family KIDS

Это отдельная игровая зона для детей прямо в ресторане — 250 квадратных метров веселья и счастья!

Прятки в лабиринтах, ныряние с горки в бассейн с шариками, батут, тарзанка, lego-зона, современные игрушки и новые знакомства.

Отдельная детская банкетная комната с выходом в игровую зону. На протяжении всего дня с детьми работают весёлые и заботливые аниматоры.

На правах рекламы.

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