Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Галерея «Переход» представила выставку «Время пермского балета» В промышленном пространстве собрали фотографии почти за 100 лет Поделиться Твитнуть

выставка «Время пермского балета»

Никита Чунтомов

Галерея «Переход» работает в составе культурного пространства «Часовой завод» уже третий год. Расположена она, само собой, в переходе, ведущем от основных производственных корпусов в столовую предприятия ПНППК, в этакой длинной прозрачной конструкции, нависающей над улицей Белинского. Пространство довольно большое, точнее, длинное, и его очень хочется украсить; однако условия внутри галереи не позволяют выставлять здесь живопись или графику — засветка со всех сторон.

Директор «Часового завода» Алёна Пахомова и весь актив культурного пространства старается подбирать произведения, которые были бы здесь уместны и не понесли бы ущерба: в «Переходе» выставлялась, например, скульптура Рустама Исмагилова и Альфиза Сабирова.

Нынче же здесь открылась выставка «Время пермского балета», собравшая фотографии почти за 100 лет.

выставка «Время пермского балета»

Никита Чунтомов

Выставка предъюбилейная: Алёна Пахомова поясняет, что, по мнению менеджмента галереи, к большим юбилеям надо готовиться заранее и 100-летие Пермского балета, которое будет отмечаться в 2026 году, начинать праздновать уже сейчас.

Экспозиция, куратором которой стал известный теоретик балета Богдан Королёк, устроена как фотохронограф: идёшь от столовой к производственным корпусам — и видишь историю балетных постановок в фотографиях, идёшь в противоположном направлении — изучаешь историю пермского балета в лицах.

выставка «Время пермского балета»

Никита Чунтомов

Фотографии, вошедшие в экспозицию, сделаны четырьмя авторами — Юрием Силиным, Юрием Черновым, Андреем Чунтомовым и Никитой Чунтомовым; есть ещё фото из театрального архива, запечатлевшее момент из «Вальпургиевой ночи» — балетного акта из оперы Гуно «Фауст» в постановке 1934 года. Фото «Жизели» 1926 года — первого пермского балетного спектакля — видимо, не сохранилось.

выставка «Время пермского балета»

Никита Чунтомов

Среди других знаковых для Пермского балета спектаклей, фото которых вошли в экспозицию, — и культовая классика, например «Гаянэ», правда, не 1942 года, а в версии 1971-го, и авангардные поиски последних лет, в том числе постановка нынешнего руководителя пермской балетной труппы Антона Пимонова «Озорные песни».

выставка «Время пермского балета»

Никита Чунтомов

В портретной галерее, показывающей историю Пермского балета в лицах, сплошь легендарные танцовщики, хореографы, педагоги. Здесь и Надежда Павлова, и Людмила Сахарова, и Олег Левенков, и Николай Боярчиков, и Алексей Мирошниченко, и Екатерина Гейденрейх, и многие другие важные для пермской балетной истории люди.

выставка «Время пермского балета»

Никита Чунтомов

Интерьер «Перехода» не располагает к этикеткам и кураторским текстам, поэтому каталог выставки создан в электронном виде, и его можно найти по размещённым в экспозиции QR-кодам. В него вошло гораздо больше архивных снимков, чем выставлено в галерее, и многие из них никогда прежде не публиковались.

выставка «Время пермского балета»

Никита Чунтомов

Выставку можно посетить только в субботние дни с 14:30 до 17:00, это связано с производственным расписанием ПНППК. Необходима предварительная регистрация, зато платить за вход не нужно. «Время пермского балета» можно увидеть до конца мая.

Недавно консультировать галерею «Переход» взялся специалист по современному искусству из Пермской художественной галереи Владимир Береснев, что позволяет надеяться на активизацию выставочной деятельности в пространстве «Часовой завод».

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