Григорий Ноговицын Дороги в будущее Какие фильмы посмотреть на FUTURE.DOC 2023 Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма «Лети, бабочка»

С 7 по 13 апреля в Перми в пятый раз пройдёт фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. Традиционно в программу фестиваля входят фильмы о науке и новых технологиях, дискуссии и лекции, а также выступления известных учёных и инноваторов. В этом дайджесте мы расскажем о нескольких фильмах кинопрограммы, которые объединил мотив поиска ответов для будущего.

«Последний человек»

Фестиваль научно-популярного кино откроется 7 апреля показом фильма «Последний человек» (16+). Эта медитативная картина похожа на северные льды, которым она посвящена, — наверху довольно простая форма, а под ней весомый посыл о судьбе и пути человечества. Видеоряд состоит из потрясающих видов Гренландии. Мыслями о семье, смерти, любви, родине и работе делятся местные жители и учёный Миник Розинг. Именно он обнаружил в небольшом фьорде Исуа, где снят фильм, первые свидетельства жизни на Земле. Оказалось, что жизнь появилась на 300 миллионов лет раньше, чем было принято считать до этого открытия.

С каждым днём льды, хранившие тайны жизни, стремительно тают. Это может погубить цивилизацию. То есть конец жизни, в привычном нам понимании, может наступить там же, где она началась. Режиссёр Ивало Франк через виды родной Гренландии и разговоры с людьми показывает, какая на самом деле хрупкая, тонкая и нежная вещь человеческая жизнь. Если она закончится, то природа будет жить. Вопрос лишь в том, как скоро это прекратится и в каком виде останется планета.

«Лети, бабочка»

О любви к жизни и природе рассказывает вдохновляющая картина «Лети, бабочка» (16+), которую покажут 8 апреля. Фильм снят как тревел-блог канадца Бенджамина Джордана. Он при поддержке супруги Линдси совершает самый длинный в мире безмоторный полёт на параплане из Мексики в Канаду. Непростая авантюра сталкивает героя с трудностями, ограничениями и даже одним тяжёлым расставанием. Бен Джордан преодолевает преграды с невероятным и заразительным оптимизмом, верой в себя и своё дело.

«Лети, бабочка» — это больше, чем яркий фильм-путешествие. В ленте есть вторая линия: герой летит на параплане по пути миграции бабочек данаида монарх — самые далеко мигрирующие бабочки в мире. Учёные до сих пор не могут понять, как они умудряются с высокой точностью преодолевать огромные расстояния. Бенджамин Джордан пытается найти ответ, повторив долгий полёт бабочек-монархов. Конечно, путешественнику не удаётся выяснить, как именно насекомые находят верный путь, однако он понимает кое-что важное о жизни и о том, как человеку найти верный путь.

«Свобода в квадрате»

Другое путешествие можно увидеть 10 апреля в фильме Анастасии Зверьковой «Свобода в квадрате» (12+). Здесь герои определяют путь всего человечества к звёздам. Главный герой — учёный из центра космической медицины, который отправляется на антарктическую станцию «Восток». Она считается идеальным местом для исследования здоровья людей в экстремальных условиях полной изоляции, приближенных к космическим. Эксперименты и исследования для космоса проводятся там ещё с советских времён, о чём в фильме рассказывает учёный, лично участвовавший в этих опытах.

Параллельно в изоляции оказываются участники эксперимента по полёту на Луну — несколько месяцев они проводят в закрытом помещении, имитирующем космический корабль.

«Свобода в квадрате» неожиданно перенесёт зрителя к буддийским монахам. Оказывается, что некоторые техники медитаций позволяют значительно замедлить различные процессы в организме человека, что может пригодиться в дальних космических полётах. Момент с монахами — важный ключ ко всем рассуждениям фильма. То, что тело человека можно подготовить к самым разным условиям и оно выдержит многое, известно давно. Теперь важно понять, что может выдержать человеческая психика, как она переносит долгую изоляцию в тесноте, насколько люди могут быть к такому готовы.

«Вспышки света»

11 апреля на FUTURE.DOC покажут фильм о том, как современные технологии позволяют видеть людям, лишённым этой возможности. Картина «Вспышки света» (14+) режиссёра Юлии Киселёвой всецело посвящена новейшим открытиям в области восстановления зрения. Герои фильма — учёные, которые разрабатывают умные технологии, а также люди, которые решились сделать операции по внедрению специальных имплантов в сетчатку глаза. После долгой реабилитации они успешно пользуются новым, технически очень сложным бионическим зрением.

Как рассказывают учёные, устройство и смысл зрения намного глубже и сложнее, чем простые электрические импульсы, проходящие от глаз к мозгу. Человечеству предстоит долгий путь к пониманию и освоению открывшихся особенностей зрения и восприятия мира.

«Aware: проблески сознания»

Душе посвящён фильм «Aware: проблески сознания» (16+) режиссёров Фрауке Сандиг и Эрика Блэка. Его покажут 13 апреля на закрытии фестиваля. Все герои ленты исследуют сознание: учёная-биолог, которая находит проявления сознательной активности у растений; её коллега, убеждённый материалист, исследующий воздействие психоделиков на разум; философ, переживший личную трагедию; перуанская травница; доктор философии, ставший буддийским монахом. Они ищут ответы на вопросы: что такое сознание? им обладают все живые существа? что происходит, когда мы умираем? почему мы будто запрограммированы на мистический опыт? Поиски переплетают науку, мистику и религию, что приводит к неожиданным выводам, способным проложить интересную дорогу в будущее.

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