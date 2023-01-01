Стартапы, на старт На Startup Tour в Перми обсудят поиск новых путей взаимодействия предпринимательского и творческого сообществ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба технопарка Morion Digital

В технопарке Morion Digital 7 апреля состоится масштабное мероприятие в области популяризации технологического предпринимательства и инновационных проектов Startup Tour CreativeTECH. Участники проекта обсудят, как технологии могут служить искусству и как на этом зарабатывать, что важно помнить при построении карьеры в науке, как комплексно подойти к выходу своего стартапа на рынок. В преддверии мероприятия мы решили поговорить с его спикерами о новых отечественных изобретениях и тенденциях в IT-отрасли.

«Компании защищают импортозамещающие IT-решения, в том числе посредством патентования»

Руководитель направления «Интеллектуальная собственность» Центра интеллектуальной собственности «Сколково», патентный поверенный РФ Дженнет Абдураимова — о новых отечественных изобретениях и изменениях в сфере патентования

— Как за прошедший год изменились количество и тематика отечественных изобретений?

— По официальным данным Роспатента, у нас значительно выросли показатели по регистрации программ для ЭВМ. Увеличилось также число заявок на регистрацию товарных знаков. Во многом такой рост заявок на товарные знаки был обусловлен попыткой некоторых компаний «спаразитировать» на брендах, которые ушли с нашего рынка. Но таким заявителям выносили отказ в регистрации по данным обозначениям. В случае с ростом заявок на изобретения можно увидеть также положительную динамику, но в основном в двух направлениях: IT и биомед.

Прошедший год очень сильно увеличил динамику поддержки именно сферы информационных технологий, в том числе благодаря политике импортозамещения. Необходимо отметить, что поддержка со стороны государства оказывается колоссальная в части данной работы. Компании в настоящее время достаточно сильно прогрессируют со своими новыми IT-решениями и пытаются защитить их именно посредством патентования. Помимо того что наши разработчики создают отечественный софт, в это же время изобретатели трудятся над созданием новых технических решений, алгоритмов, способов, в том числе в сфере информационных технологий. Большинство из них стараются не только максимально защитить свой импортозамещённый продукт, помимо создания и регистрации программного обеспечения, но и запатентовать данное IT-решение в качестве изобретения. Есть действительно уникальные решения, мы активно занимаемся их защитой и получаем патенты.

— Изменилось ли российское законодательство в области регистрации интеллектуальной собственности?

— Глобальных изменений в сфере интеллектуальной собственности мы не заметили. Однако, например, было такое решение, как легализация параллельного импорта. Это так или иначе тоже связано с интеллектуальной собственностью.

Также были приняты несколько изменений в части 4 Гражданского кодекса, среди которых стоит отметить возможность регистрации товарных знаков на физические лица и самозанятых с июля 2023 года. Данные изменения были приняты в июне 2022 года, но имели отложенный характер вступления в силу ровно на один год.

В остальном, что касается тенденций, были инициативы касательно расширения механизмов принудительного лицензирования в части объектов авторского права. Это в какой-то степени также было обусловлено уходом зарубежных IT-компаний с нашего рынка. Однако эти попытки не увенчались успехом, так как это может повлиять на положительную тенденцию разработки отечественных продуктов (в том числе софта). Думаю, что это означало бы регресс сектора в сфере авторского права нашего рынка, в том числе информационных технологий.

— Какие советы вы могли бы дать предпринимателям-изобретателям?

— Первый совет: не пытаться паразитировать в свете новых реалий, всё-таки создавать что-то своё. Тем более что у нас очень талантливые изобретатели, у нас действительно очень классные, инновационные проекты, а государство оказывает им всестороннюю поддержку. Всё для этого создаётся — творите и защищайте.

Совет номер два: изучайте зарубежные рынки, куда в дальнейшем можно было бы выйти. Всё-таки за прошедший год прошла глобальная переориентация. Нужно понимать, насколько тот или иной проект будет успешно коммерциализирован на данном рынке.

Третий совет: обращайтесь в Центр интеллектуальной собственности «Сколково». У нас колоссальный опыт (более 10 лет) с работой различного характера и рода инновационных проектов, а также штат профессионалов, специалистов, которые ответят на все вопросы, дадут советы и рекомендации, в том числе с точки зрения успешной коммерциализации. Собственными силами компании не всегда могут занять достойную нишу, защитить свои результаты, и это является риском снижения конкурентоспособности. Чтобы нивелировать все эти риски, лучше своевременно обратиться к специалистам, защититься и уже дальше коммерциализироваться.

«Задача — создать глобальную отечественную IT-инфраструктуру»

Руководитель направления департамента регионального развития Фонда «Сколково» Антон Алимов — о новых реалиях IT-отрасли и особенностях региональных стартапов

— За прошедший год всем сферам так или иначе пришлось подстраиваться под новые реалии. Думаю, и технологическое предпринимательство не стало исключением. Какие сложности возникли, а какие возможности открылись?

— Безусловно, с уходом крупных зарубежных производителей у технологического бизнеса возникли трудности и с комплектующими, и с логистикой, и с рынками сбыта. Например, в Фонде «Сколково» около 15% резидентов имели выручку вне Российской Федерации.

Да, для них закрылись какие-то международные рынки, но компании стали ориентироваться на другие. Сейчас все смотрят на Ближний Восток, Юго-Восточную Азию. Фонд достаточно давно имеет представительство в Китае, в конце прошлого года открылось представительство в Индии. Эти опорные точки в новых реалиях помогают находить необходимые комплектующие, новых партнёров для стартапов. В «Сколково» также есть свой таможенный брокер для выстраивания новых логистических цепочек.

Более того, открываются новые ниши на внутреннем рынке, которые раньше занимали крупные иностранные игроки. Это подталкивает технологические компании к более быстрому развитию, потому что надо занимать эти самые ниши уже сейчас. Для этого, разумеется, появляются и развиваются новые меры поддержки стартапов и инвесторов, такие как гранты на пилотные внедрения цифровых решений, например.

— Каково сейчас запускать стартапы? Что сейчас «взлетит» на рынке IT?

— Сейчас востребованы проекты, направленные на создание отечественного софта, цифровых продуктов, замещающих решения компаний, недоступных теперь в России. Решение этой глобальной задачи лежит в плоскости поиска коллаборации нескольких продуктов, создании комплексных решений на их основе. Это касается не только IT-отрасли, но и промышленности, строительства и так далее. Задача — создать глобальную отечественную IT-инфраструктуру.

— Как вы можете оценить Пермский край c точки зрения инновационного потенциала?

— Пермский край входит в топ-10 по количеству участников «Сколково». С момента открытия регионального оператора количество резидентов из региона выросло более чем в 2,5 раза. Суммарная выручка — свыше 2,5 млрд руб. Основные направления проектов, конечно, соответствуют специфике региона. IT-отрасль — это, безусловно, сильная сторона Пермского края, но здесь также широко представлены и проекты в сфере передовых промышленных технологий и нефтегазовой отрасли. При этом уже в текущем году статус резидентов получили компании совершенно разных направлений. Это и платформа для подготовки исполнительной документации в строительстве, и, например, роботизированный киоск-пиццерия.

В целом мы видим высокий потенциал для дальнейшего роста инновационных компаний Пермского края. В том числе поэтому наш проект Startup Tour, который существует 12 лет, приезжает в Пермь уже пятый раз. Мы видим, что интерес предпринимателей не угасает.

— Есть ли различия и особенности стартапов от региона к региону?

— Каждый регион имеет свою специфику и разный уровень развития инновационной инфраструктуры. Есть регионы с развитой студенческой средой, например, Томск, Новосибирск. Там преобладают проекты ранних стадий и соответствующие меры поддержки для студентов. В индустриальных регионах, среди которых Екатеринбург, Челябинск и Пермь, для проектов проводится ряд акселерационных программ под запросы крупного бизнеса, победители которых получают гранты на «доращивание» своих технологий под заказчика. Традиционно сильными IT-компетенциями обладают Татарстан и Пермский край, ежегодно проводятся крупнейшие конкурсы и акселераторы для технологических компаний.

У «Сколково» сейчас 24 региональных оператора. Собственно, сетка региональных партнёров создавалась для того, чтобы упростить путь развития технологических компаний в субъектах. Для того чтобы попасть в периметр «Сколково», ранее требовалось находиться физически на территории инновационного центра, теперь же такого требования нет. Соответственно, наши региональные операторы работают как система «одного окна» «Сколково» внутри своего региона. Можно обратиться к представителю в своём городе, получить полную информацию о мерах поддержки и помощь в подготовке заявки на статус, в поиске инвестиций и так далее.

Очевидно, что в крупнейших субъектах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область, выше интенсивность работы и более развита инфраструктура, но через создание и развитие новых технопарков в регионах значительно растёт и общее количество технологических предпринимателей.

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