Елена Синица От гастрорынков до шоурумов Что может появиться на территориях бывшего трамвайного депо в Разгуляе и Хлебозавода №1 в Перми Поделиться Твитнуть

В этом году состоялись аукционы на право аренды двух примечательных площадок — бывшего депо «Пермгорэлектротранса» в Разгуляе и Хлебозавода №1. Сейчас арендаторам предстоит привести в порядок исторические здания, а также разработать и реализовать концепцию их развития.

Трамвайное депо

Всего в аукционе на право аренды бывшего депо «Пермгорэлектротранса» в Разгуляе приняли участие 10 компаний и ИП. Это ООО «Альянс», ООО «Инвестиционная компания «Проксима»», ООО «Кросс», ООО «Лофт-Конструкция», ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», а также индивидуальные предприниматели Самир Рагиф-оглы Азизов, Лидия Белова, Геннадий Вдовин, Роман Маилов и Евгений Шальников.

Фото: Архив ИД «Компаньон»

Подведение итогов аукциона ожидалось 10 марта, но в течение двух недель каждый рабочий день в аукционе объявлялся перерыв, так как ценовые предложения участников постоянно росли.

«Завершены одни из самых продолжительных в истории Перми торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества. Торги вызвали настоящий ажиотаж у бизнеса, — прокомментировал глава Перми Алексей Дёмкин. — Аукцион состоял из 34 656 шагов, поэтому и продолжался так долго. В итоге арендатор будет направлять в городской бюджет по 6,9 млн руб. ежегодно. Да, стоимость аренды депо в ходе торгов возросла в 1700 раз (начальная стоимость составляла 4068 руб. — Ред.)».

Победителем стало ООО «Альянс». Его владельцы — пермский перевозчик Игорь Колесников и предприниматель Дмитрий Царёв, в собственности которого находится несколько швейных фабрик в Прикамье. Договор аренды заключили на 25 лет.

Основным условием договора с ООО «Альянс» будет проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.

Что же касается современного использования, то власти неоднократно заявляли, что прорабатывают вопрос создания на этой территории гастрономического рынка.

«Мы понимаем, что здание бывшего депо — это не просто громкие цифры и источник пополнения бюджета. Это прежде всего наша история, которую мы хотим сохранить и передать следующим поколениям пермяков. Поэтому сейчас будем пристально следить за использованием здания. Планирую встретиться с победителем аукциона, чтобы обсудить его будущее назначение. Уверен, депо обретёт новую, интересную жизнь», — так прокомментировал этот вопрос Алексей Дёмкин.

Хлебозавод №1

Не менее интересный объект — Хлебозавод №1 (ул. Окулова, 73а). Итоги конкурса были подведены в начале февраля. Победителем признан предприниматель Всеволод Юшков, который предложил за объект 38 млн 761 тыс. 523 руб. Начальная цена лота составляла 28 млн руб.

Константин Долгановский

Это здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и в госреестре значится как памятник «Завод спиртоочистительный». Главным условием его продажи была реставрация.

Юшкову предстоит разработать научно-проект­ную документацию по сохранению ОКН, в течение трёх лет демонтировать поздние пристройки, отреставрировать фасады производственного корпуса с восстановлением исторических дверных и оконных проёмов, смонтировать инженерные сети и отремонтировать помещения.

Всеволод Юшков — учредитель ООО «Яуза-Девелопмент». Основной вид деятельности компании — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

«В ближайшее время планирую встретиться с новым владельцем, чтобы обсудить, что он собирается делать. Единственное, что я слышал, это подтверждение сохранения объекта», — рассказал Алексей Дёмкин во время одного из прямых эфиров у себя в социальных сетях.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что на этой территории планируется креативный кластер с фуд-моллом, ивент-пространством, шоурумами, а также жилая застройка.

Перспективы

Генеральный директор управляющей компании «Труменс-групп» Елена Денисова считает, что в случае с территорией трамвайного депо стоит брать во внимание строительство вблизи новых домов выше среднего класса.

«Сейчас здесь фактически образуется современный кластер с молодым и активным населением. Концепция фуд-молла имеет место быть, при грамотном подходе всё может получиться», — считает она.

Что касается территории хлебозавода, то опять же рядом ведётся активная застройка с хорошими развлекательными зонами. «Здесь хорошо впишется концепция коворкинга, совмещённого с офисами или же заведениями общепита. Любой из этих вариантов вполне реализуемый. Пока будет вестись реконструкция этих объектов, вполне возможно, что появятся какие-то свежие идеи», — заключила Денисова.

Директор компании S.Research&Decisions Регина Давлетшина считает, что на территории хлебозавода удачным будет размещение фуд-молла и шоурумов.

«У этого здания «квадратура» небольшая, поэтому здесь нужны не офисы, а концептуальные вещи. Более того, на это надо смотреть как на развитие целого кластера — территории между набережной и железной дорогой», — говорит она.

В случае с трамвайным депо идея гастрорынка хороша, отмечает Давлетшина. И окружающая обстановка, и само здание коррелируют с этой идеей. Не исключено, что пермские власти окажут какое-то содействие в развитии площадки, ведь они неоднократно поддерживали такой концепт, говорит Давлетшина.

В целом же она отметила, что и трамвайное депо, и хлебозавод — площадки «редкие и вкусные». Однако всё осложняется тем, что это объекты культурного наследия, арендаторов ждут колоссальные затраты на восстановление и тем более изменение применения.

Председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников также поддерживает идею создания гастрорынка на месте трамвайного депо. Однако подчёркивает, что важно сохранить духовность в отношении исторической памяти этого места.

«Здесь нужно сделать, возможно, некий архаический объект. Может быть, не такой помпезный, как на Даниловском рынке в Москве», — прокомментировал он.

По поводу хлебозавода Воженников заявил, что здесь вариантов развития много, но подметил, что для развития территории нужно подобрать такую тематику, чтобы она органично вписалась в историческое здание.

«Здесь не должно быть каких-то специфических объектов по типу поликлиник. Но вот вполне достойный вариант — многофункциональный центр для общения, где могла бы собираться молодёжь. Однозначно должна быть какая-то активность», — заключил он.

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