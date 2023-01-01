Как ИТ-компаниям возместить до 80% расходов на рекламу в интернете В Перми прошёл митап для айтишников Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено министерством информационного развития и связи Пермского края

В Перми 20 марта прошёл митап для айтишников, где представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и рекламных агентств обсудили федеральную программу поддержки по продвижению российского ПО и ИТ-услуг в сети Интернет. Российские ИТ-компании смогут компенсировать до 80% затрат на рекламу.

Министр информационного развития и связи Прикамья Пётр Шиловских отметил, что в крае действуют доступные меры поддержки ИТ-бизнеса и продуктов, которые помогут его развитию и становлению.

«В Пермском крае примерно 1,5 тысячи компаний, которые заняты в области ИТ. Это достаточно большой вклад в экономику региона. Есть льготы региональные, есть федеральные. Эта отрасль — одна из немногих, которые на текущий момент имеет самый широкий ряд мер поддержки», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что работники сферы ИТ получают гранты, всевозможные льготы, отсрочку от призыва в армию, необходимые консультации, льготную ипотеку и др.

«Большое количество льготных мер было оказано в контексте ипотеки. Почти 500 заявок одобрено, суммарный объём выданных кредитов превышает 2 1 млрд руб. Это достаточно серьёзная мера поддержки.Пермский край вошёл в число 10 субъектов, в которых она оказалась востребованной», — сообщил Шиловских.

Представитель РФРИТ, старший менеджер проекта Иван Березин рассказал об условиях участия в программе продвижения российского ПО и ИТ-услуг в сети Интернет. Так, возместить фактические затраты на рекламу в интернете могут правообладатели продуктов из реестра отечественного программного обеспечения и компании, оказывающие услуги в ИТ-сфере, действующие по ОКВЭД 62, 63. Реклама должна быть размещена на любой аккредитованной площадке или с помощью одного из аккредитованных агентств. Подробную информацию о программе можно получить на сайте Фонда.

У компаний есть возможность получить компенсацию до 80% от общей суммы в размере от 100 тыс. до 1 млн руб. Заявки подаются через сайт Госуслуг. После получения одного гранта можно будет обратиться повторно. За время действия программы поддержку получили порядка 60 организаций.

«Фонд оказывает поддержку ИТ-компаниям в подготовке, упаковке и дальнейшем сопровождении проектов. Фонд одобрил уже 115 рекламных кампаний на общую сумму возмещения более 60,1 млн рублей (80% от понесённых расходов)», — рассказал Иван Березин.

Один из спикеров, диджитал-директор рекламного агентства «ТерраЛайф» Анастасия Дарер обратила внимание на небольшой бюджет у российских ИТ-компаний для проведения рекламных кампаний. РФРИТ пока не может оказать им авансовую поддержку, но возмещение, по её словам, получить можно без особых проблем.

«Программа действительно работает. В рамках ускоренного импортозамещения компаниям нужно как можно быстрее вывести на рынок свои ИТ-продукты, найти новых клиентов. Но они сталкиваются с одной и той же проблемой: отсутствие средств на маркетинг. Есть крупные компании, которые реализовывают маркетинговые кампании. Мы же говорим про стартапы, у которых нет бюджетов на рекламу. Им нужна помощь. Программа идёт, целевые деньги выделяются. Нужна широкая информационная поддержка программы РФРИТ для большего охвата участников меры поддержки», — поделилась Дарер.

Директор видео-компании «Планета» Светослав Кит плотно работает с представителями в сфере ИТ. Он отметил, что пермские фирмы уже активно пользуются мерой поддержки РФРИТ. Один из клиентов заказал ролик на средства, полученные в качестве компенсации по программе продвижения ПО.

Отметим, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал развитие ИТ одним из приоритетных направлений работы краевых властей. Он неоднократно подчёркивал, что это позволит двигаться в сторону технологического суверенитета и повысит узнаваемость региона на рынке ИТ.

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