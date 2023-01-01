Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль: что сегодня известно? Некоторые подробности главного культурного события года Поделиться Твитнуть

Дягилевский фестиваль (18+) 2023 года пройдёт с 22 июня по 2 июля. Мы постарались собрать всё, что сегодня известно о главном культурном событии юбилейного, да и любого другого года в Перми, и расположить эту информацию в порядке убывания вероятности.

Никита Чунтомов

Совершенно точно, что фестиваль откроется 22 июня в ДК им. Солдатова симфоническим концертом (6+) оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программу вошли три произведения Петра Ильича Чайковского, музыкально или сюжетно связанные с Италией: оркестровая фантазия по мотивам «Ромео и Джульетты» Шекспира, симфоническая фантазия «Франческа да Римини» и «Италь­янское каприччио».

На закрытии фестиваля дважды — 1 и 2 июля — в Доме музыки «Дягилев» на «Заводе Шпагина» будет представлена новая постановка на музыку Игоря Стравинского: широко известной «Симфонии псалмов» и редко исполняемой мелодрамы «Персефона» (18+). Скорее всего, речь идёт не об одной новой постановке, а о двух одноактных.

Достоверно известно также, что 28 июня на сцене Пермского театра оперы и балета пройдёт премьера новой постановки оперы-оратории Генделя «Триумф времени и правды» (16+). Это совместная продукция Дягилевского фестиваля и Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина. Оперу ставят главный дирижёр Нижегородского театра Дмитрий Синьковский и режиссёр Лиза Мороз. Среди певцов — известные по работе в Пермском театре оперы и балета тенор Сергей Годин и контратенор Андрей Немзер, солисты хора musicAeterna.

Известно также, что 26 июня планируется ещё один концерт на сцене ДК им. Солдатова, а вот какой концерт — неизвестно. Судя по формату зала, должен быть симфонический, но бывали случаи, когда эта площадка использовалась и для сольников: так, на ней прошёл концерт пианиста Вадима Холоденко в 2021 году. Поскольку зал располагает собственным концертным «Стейнвеем», этот вариант тоже возможен.

Далее мы переходим в область предположений.

Предположительно, в «Персефоне» заглавную роль исполнит российская и международная звезда театра и кино Ксения Раппопорт. Она исполняет её в концертном варианте «Персефоны» с Теодором Курентзисом и musicAeterna в апрельском российском туре, но насчёт пермских представлений пока доподлинно не известно.

Опять же предположительно, но с высокой долей вероятности на фестивале будет сольная программа греческого музыканта-мультиинструменталиста Йоргоса Калудиса Aptera (12+).

Кроме того, есть вероятность, что на фестиваль прибудет перформанс Immortal Bach (18+). Это проект Виталия Полонского, в котором хор musicAeterna исполняет мотеты Баха в сопровождении балета (танцевальная труппа musicAeterna Dance, хореограф Александр Челидзе), а также видеоартом и световыми инсталляциями.

Фестивальный клуб будет работать в частной филармонии «Триумф», ожидаются и другие традиционные фестивальные форматы: ночные концерты (возможно, последние в истории концерты в здании Спасо-Преображенского собора), инструментальные гала, вечеринки неформальной музыки.

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