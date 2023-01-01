Елена Синица Бюджет, налоги и поддержка учёных Какие вопросы были рассмотрены на пленарном заседании парламента в марте Поделиться Твитнуть

Состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. В повестку вошло свыше 20 вопросов. В числе наиболее значимых — корректировка бюджета на ближайшую трёхлетку, изменения в налоговой сфере и поддержка российских учёных.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Бюджет

На пленарке депутаты приняли решение об индексации зарплат. В ближайшие три года дополнительно выделят по 736,7 млн руб. ежегодно на повышение оплаты труда бюджетников-«указников». Кроме того, выделят средства на поэтапную индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не входят в категории майских указов президента. На эти цели предложено направлять дополнительные средства в объёме 480 млн руб. ежегодно.

Планируется, что в 2023 году индексация будет проходить в три этапа. Первый этап — доиндексация ФОТ — с 1 апреля 2023 года на 2,2%. Далее, с 1 июля 2023 года, — индексация на 3% и с 1 октября — на 3,1%. Таким образом, индексация начнётся на полгода раньше, чем планировалось, а по итогам её уровень составит 8,5%, а не 6,1%, как рассчитывали ранее.

Помимо этого, дополнительно выделят 32,1 млн руб. на выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь по социально значимым заболеваниям. Ещё более 167 млн руб. выделят дополнительно на расходы для материальной поддержки детей-сирот — на приобретение жилых помещений. Это позволит увеличить количество получателей льгот с 225 до 317 человек.

«И парламентарии, и правительство понимают необходимость усиления социальной поддержки граждан. Именно поэтому ключевые изменения в бюджете связаны с этим направлением. Важно сработать на опережение, чтобы жители чувствовали себя финансово уверенными в столь непростое время», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Есть поправки и в части финансирования объектов Адресной инвестиционной программы. На эти цели перенаправят порядка 4,8 млрд руб. из средств 2024 года. За счёт этого удастся ускорить реализацию приоритетных для региона инфраструктурных объектов и сдать их уже в этом году.

Среди них — Пермская краевая клиническая инфекционная больница, стационар краевой психиатрической больницы, здание Пермской государственной художественной галереи, зоопарк в Перми и общежития Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету Армен Гарслян обратил внимание, что за последние два года многое было сделано для улучшения качества работы систем отоп­ления, водоснабжения, водоотведения. В этот раз поправки предполагают выделение ещё 300 млн руб. на модернизацию этого направления.

Поддержка учёных

Также депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который позволит при назначении ежемесячной денежной выплаты докторам наук учитывать наличие научных публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), наряду с научными публикациями в изданиях, включённых в международные базы данных.

Принятие законопроекта позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

В региональном бюджете с 2023 по 2025 год на ежемесячные выплаты запланировано 57,6 млн руб. ежегодно.

Депутат Алексей Андреев отметил, что указанная мера поддержки для докторов наук есть только в Пермском крае. Она была введена в 2009 году.

«Цель этой практики — сохранить научный потенциал в Пермском крае, привлечь квалифицированные кадры в это направление. Более того, важно, чтобы они формировали собственные научные школы», — подчеркнул он.

Растём, несмотря на санкции

Депутаты краевого парламента также заслушали ежегодный доклад о деятельности бизнес-омбудсмена Павла Новосёлова за 2022 год.

За прошедший год в адрес уполномоченного поступило 860 обращений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Примерно по 48% обращений права предпринимателей были восстановлены, по остальным даны разъяснения. Больше всего обращений связаны с земельно-имущественными отношениями, повышением платы за услуги по обращению с ТКО, размещением нестационарных торговых объектов и действием налоговых органов.

По словам Новосёлова, санкции осложнили работу представителей местного бизнеса. Например, бизнесменов тревожат рост издержек из-за повышения цен, снижение спроса и покупательной способности, увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Однако в условиях санкционного давления многие предприниматели оценили введённые меры поддержки как действенные, своевременные и эффективные.

Несмотря на непростые условия ведения бизнеса, количество предпринимателей в Прикамье выросло. Павел Новосёлов рассказал, что это произошло, в частности, из-за действующих в регионе льготных налоговых ставок. Также фиксируется увеличение числа самозанятых на 40%.

Заместитель председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Александр Козюков отметил, что аппарат уполномоченного по правам предпринимателей — очень действенный инструмент, который оказывает всестороннюю поддержку бизнесу.

Налоговые изменения

Был рассмотрен законопроект, который предполагает введение налоговой льготы для девелоперов крупных логистических комплексов — освобождение от уплаты налога на имущество. Предполагается, что освободят от уплаты этого налога крупные логистические центры, площадь которых свыше 15 тыс. кв. м. Не уплачивать налог на имущество можно будет в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию объекта недвижимости.

Налоговая льгота позволит мотивировать местные компании строить крупные логистические центры и снизить стоимость аренды в складских помещениях.

Кроме этого, предлагается предусмотреть условие, при котором объект недвижимого имущества должен быть введён в эксплуатацию не позднее пяти лет с момента присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного. Данное условие необходимо для введения объектов в эксплуатацию в срок.

Освобождение от имущественного налога получат инвесторы, находящиеся на начальном этапе реализации проекта, и потенциальные, только планирующие создать подобный проект.

Как отметил председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников, на сегодняшний день в Пермском крае статус «приоритетный» присвоен уже пяти инвестпроектам по созданию логистических центров, реализация которых запланирована на 2025—2026 годы. «Уверен, что помимо стартовавших проектов, новая льгота позволит привлечь инвесторов к развитию крупной логистической инфраструктуры региона. А это не только дополнительные рабочие места, но и налоговые поступления в бюджет региона», — подчеркнул Алексей Мельников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.