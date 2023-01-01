Елена Синица Наценка по частям Автовладельцы вынуждены экономить на запчастях и ремонте машин Поделиться Твитнуть

Сложно, но можно

По данным совместного опроса СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», 31% россиян за последний год увеличили расходы на обслуживание и ремонт автомобилей на 15—20%, ещё 29% стали тратить на 25—30% больше. При этом около трети опрошенных заявили, что ранее им экономить на ремонте и обслуживании авто не приходилось, сейчас же они вынуждены это делать.

По словам эксперта сервиса «Автокод» и профессионального автоподборщика Игоря Шагапова, сейчас автомобилистам приходится экономить не только из-за подорожания запчастей, но и из-за того, что некоторые оригинальные детали перестали быть доступны к заказу либо ожидание доставки доходит до трёх-четырёх месяцев.

«Сильнее всех экономить стали те, кто использует автомобиль в коммерческих целях (такси, доставки). Многие из них перешли на масла отечественных производителей, а резину и многие запчасти начали приобретать из Китая. Есть, конечно, и те, кто начал производить ремонт самостоятельно, но это очень небольшое количество автолюбителей», — отмечает он.

Даже для автомобилиста, знающего хорошие и недорогие каналы поставок запчастей, происшествие на дороге грозит серьёзными расходами, соглашается директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК «Росгосстрах» Елена Фёдорова.

«Всё же за последний год рост цен на значительную часть деталей автомобиля, а также на лаки и краски был очень заметным. Поэтому экономию на страховании каско в такой ситуации едва ли можно считать разумным и ответственным поведением», — комментирует она.

С начала остановки работы в РФ представительств автомобильных брендов команда «Сатурн-Р-Авто» успела быстро пополнить склады оригинальными запчастями из расчёта шести—восьмимесячной потребности, по отдельным позициям запаса хватит на год-полтора комфортной работы, делится директор по маркетингу и развитию компании Сергей Репин.

По его словам, сейчас ситуацию можно назвать относительно стабильной. В основном поставки оригинальных запасных частей для европейских и азиатских марок автомобилей осуществляются из Европы, Турции, Беларуси, ОАЭ.

«С уверенностью можно сказать, что привезти можно многое, но цены поставщиков выросли на 30—80%, сроки увеличились до четырёх месяцев. Часть позиций, таких как крупные агрегаты, электроника, кузовные детали, пока находятся в дефиците. По ним наиболее адекватен восстановительный ремонт», — комментирует Репин.

Для сохранения приемлемых цен и обеспечения наличия расходных материалов и деталей для технического обслуживания идёт активная работа по переходу на достойные аналоги из Европы, с заводов РФ и проверенных фабрик Китая, подчеркнул он.

О том, что всё не так печально с запчастями, рассказал и управляющий директор автомобильного холдинга «Экскурс» Роман Кибасов. Сроки немного увеличились, равно как и цена. Это связано в первую очередь с удлинёнными логистическими цепочками поставок и, конечно же, с курсовыми колебаниями, говорит он.

«Мы поддерживаем заводскую гарантию и выполняем все остальные работы по ремонту и обслуживанию автомобилей. Какие-то запчасти привозим за три дня, какие-то максимум за 45 дней», — сказал Кибасов.

Сейчас не 90-е

Сложности с поставкой есть в случае с немецкими массовыми авто, говорит соучредитель «МБ-Сервис» Евгений Базуев. По его словам, проблемы возникают в том случае, если нужно ремонтировать двигатели внутреннего сгорания, коробки передач.

«Нужно понимать, что не всё производит Китай, а в случае с некоторыми проблемами можно поставить только оригинал. Из-за логистики цена прилично меняется. Например, ступичный подшипник для Volkswagen Tiguan в оригинале стоит 7 тыс. руб., а сейчас все 50 тыс. руб.», — прокомментировал Базуев.

Нет проблем с японскими и корейскими брендами в плане запчастей, с расходниками проблем не возникает в принципе.

«Если у вас авто массового сегмента, то всё решаемо — вопрос времени. В случае если машина эксклюзивная, сложностей будет куда больше», — говорит он.

Никаких сложностей с запчастями нет, всё ввозится через третьи страны, поддержал коллег автоэксперт Андрей Чертков. По его словам, поставки ведутся через Грузию, Армению, Турцию и Казахстан и сейчас доступны абсолютно все автозапчасти, только с экстра-наценкой за логистику. Однако есть тенденция к постепенному снижению наценки, утверждает он.

«Цены снижались и снижаются постепенно, логистика стала более объёмной, более дешёвой. Сейчас наценка опустилась примерно до 10%», — заявил Чертков.

Он обратил внимание на то, что никаких ограничений в плане поставок деталей для каких-то конкретных марок нет и они вряд ли будут, так как «контрабандистам всё равно, что везти».

«При наличии спроса всегда найдут, как достать. Там, где есть спрос, всегда есть и предложение. Всё, что востребовано, — всё доступно. Никаких барьеров, сейчас не 70—80-е и даже не 90-е — люди придумают, как привезти», — заключил эксперт.

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