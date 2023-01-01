Елена Синица Отстоял на износ Как решается проблема с обрушившимся домом на ул. Куйбышева, 143 в Перми Поделиться Твитнуть

Проблема аварийного состояния домов в Перми известна, однако в этот раз дело дошло до введения чрезвычайного положения. Такой статус был объявлен из-за состояния дома по адресу ул. Куйбышева, 143, жителей которого на минувшей неделе экстренно эвакуировали.

Ситуация ухудшалась. Ещё осенью прошлого года был проведён мониторинг состояния дома. Тогда же специалисты выявили существенные дефекты и повреждения. Они фактически снижали несущую способность конструкций. Речь идёт о множественных трещинах в стенах, повреждении и разрушении кирпичной кладки. Износ дома оценили в 88%.

Тогда же жителей левого и правого крыльев дома начали переселять в маневренный фонд, жильцам центральной части разрешили остаться в квартирах.

Однако в феврале 2023 года эксперты пришли к выводу, что ситуация ухудшается: в подвальных перекрытиях разрушен защитный слой бетона, началась коррозия арматуры. Установленные в ноябре маяки на наружных стенах показали динамику раскрытия трещин.

Уже 1 марта городские власти сообщили о внезапном обрушении несущих конструкций. В этот же день было введено чрезвычайное положение и началось активное расселение граждан из аварийного дома.

В мэрии пояснили, что сначала планируют разместить жильцов в ДК им. Калинина, затем людям будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.

Глава Перми Алексей Дёмкин в тот же день прокомментировал произошедшее следующим образом: «Хочу, чтобы жители дома осознали, что это крайне необходимая мера для их безопасности. Мониторинг показал расширение существующих трещин на стенах и наличие дефектов опорной балки. Людям нельзя там дальше находиться, — подчеркнул Дёмкин. — Расселением дома можно было заниматься не в таком экстренном порядке, ведь он был признан аварийным ещё в 2019 году, но жильцы были не согласны и оспаривали это решение в судах три года. В итоге имеем ЧС».

Он также добавил, что сейчас в ДК им. Калинина развёрнут распределительный пункт. Каждый собственник или наниматель вне зависимости от того, проживает он сейчас в этом доме или нет, должен подойти и заполнить анкету, чтобы была возможность оперативно с ним связаться. Здесь же можно оставить заявку на предоставление временного жилья.

«Для этого у нас есть ресурс маневренного и гостиничного фонда», — отметил мэр.

Параллельно идёт процеду­ра предоставления выкупной стоимости за изымаемые помещения. По данным на 1 марта, подготовлен 131 пакет документов для выплаты возмещения, подписаны 49 договоров изъятия, начались выплаты.

И. о. главы Свердловского района Игорь Давлетшин отметил, что сейчас во дворе дома дежурят сотрудники полиции. С 2 марта к охране приступила частная охранная компания. Это позволит организовать допуск жителей в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости.

Не обошла стороной это дело и прокуратура города. Органы прокуратуры Перми взяли на контроль ситуацию с расселением жителей аварийного дома.

В частности, по инициативе прокурора Свердловского района в органах внутренних дел зарегистрирован материал проверки, организованы необходимые процессуальные мероприятия. Ранее городская прокуратура признала незаконными чрезмерно длительные сроки расселения жителей указанного дома.

Для получения оперативной обратной связи от жителей развёрнута мобильная приёмная прокурора города.

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