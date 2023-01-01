Полина Путякова журналист От зарплаты до зарплаты Почему рынок микрофинансирования продолжает расти Поделиться Твитнуть

В минувшем году на рынке финансовых услуг произошло множество изменений. Например, по данным Центробанка, портфель розничного банковского кредитования за 2022 год вырос на 3%, тогда как по итогам 2021 года рост был на 20%. Прирост портфеля микрозаймов составил 12% в целом по России. Отметим, что по итогам 2021 года прирост составлял почти 42%. Такие данные приводит отраслевая СРО «МиР», на долю членов которой приходится 80% от общего портфеля всех российских МФО.

Константин Долгановский

По данным Пермского отделения ЦБ РФ, в регионе портфель микрофинансовых компаний по итогам девяти месяцев 2022 года вырос на 33,3% — до 1,5 млрд руб. За тот же период объём предоставленных микрозаймов вырос на 43% и составил почти 1,5 млрд руб. А в целом за последние три года объём предоставленных микрозаймов вырос в полтора раза.

«В 2022 году микрофинансовые компании столкнулись с необходимостью перенастройки бизнес-моделей под влиянием различных макроэкономических и геополитических факторов, таких как удорожание и ограничение источников фондирования, необходимость масштабного замещения поставщиков программного обеспечения и IT-оборудования, а также ужесточение скоринга для минимизации рисков от снижения платёжной дисциплины клиентов в периоды после начала СВО и объявления мобилизации», — говорят в пресс-службе МФК «Лайм-Займ».

По мнению экспертов компании, другой важной тенденцией стало оперативное реагирование на регуляторные новации, а именно введение опции кредитных каникул для определённых категорий заёмщиков, изменение форматов взаимодействия с бюро кредитных историй. А также подготовка к новым регуляторным мерам ЦБ: введению лимитов и ограничению предельной ставки по микрозаймам, а также максимальной ставки вместе со снижением лимита предельной задолженности. Все эти факторы, безусловно, оказали существенное влияние на темпы развития отрасли.

В региональном подразделении ЦБ РФ отмечают, что в портфеле микрозаймов растёт доля заимствований со стороны индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За счёт этого увеличивается средний размер займа при снижении количества выдаваемых микрозаймов.

В сегменте микрофинансирования для физических лиц преобладают микрозаймы «до зарплаты», то есть в сумме до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней. Их доля в общем объёме предоставленных микрозаймов физическим лицам составляет 66%.

По данным Banki.ru, наиболее активные возрастные группы заёмщиков МФО составляют 63,6% от общего их числа — это люди в возрасте от 25 до 45 лет. Ещё 23,9% приходится на заёмщиков 18—25 лет. Среди клиентов микрофинансовых и микрокредитных компаний больше мужчин — 58,2%. При этом их средний возраст отличается менее чем на один год от аналогичного показателя у женщин — 32,6 года против 33,4 года, по данным за январь—октябрь 2022 года. Впрочем, возрастная структура среди мужчин и женщин тоже довольно схожа. Меньше всего микрокредитами и микрозаймами интересуются люди старше 55 лет. Однако крупнейшая средняя запрашиваемая сумма — 143,9 тыс. руб. — приходится на мужчин от 55 до 65 лет. По ежемесячной динамике подачи заявок на микрокредиты и микрозаймы прослеживается стабильно более высокая активность мужчин, чем женщин.

Просрочка с неопределённостью

Интересна динамика микрофинансирования внутри года. В первом и третьем кварталах портфель займов заметно рос, а во втором и четвёртом — то есть после объявлений о начале СВО и частичном призыве, — стоял на месте или даже чуть снижался. При этом спрос на микрофинансирование, напротив, рос. Однако сами МФО ужесточили критерии оценки платёжеспособности заёмщиков.

Тем не менее, по данным МФК «Лайм-Займ», в целом по отрасли доля просроченной задолженности в 2022 году несколько увеличилась по сравнению с 2021 годом. На конец 2022 года доля просрочки более 90 дней в портфеле микрозаймов составила 34,6% по сравнению с 29,6% годом ранее. Тем не менее ситуация с просрочками заметно различается для разных МФО. «Безусловно, события февраля-марта прошлого года оказали своё влияние, и в течение II квартала 2022 года компания, как и все остальные участники рынка, наблюдала определённое ухудшение платёжной дисциплины со стороны клиентов. Но, как показала дальнейшая практика, причины такого ухудшения во многом были связаны, скорее, с высоким уровнем неопределённости, и по мере нормализации ситуации платёжная дисциплина постепенно восстановилась», — говорят в пресс-службе компании.

Онлайн-рост

В последние годы рынок МФО испытывает всё большее влияние цифровизации экономики. По данным МФК «Лайм-Займ», в прошлом году портфель займов, выданных в онлайн-каналах, вырос на 53% по сравнению с 2021 годом. В IV квартале 2022 года 82% займов оформлялись онлайн, хотя за аналогичный период 2021 года это значение составляло лишь 74%.

В СРО «МиР» поддерживают вывод о продолжении тренда на увеличение доли онлайн-займов в портфеле МФО. Если точнее, портфель офлайн-займов МФО — членов СРО «МиР» сократился на 13%, а портфель онлайн-займов вырос на 54%. В итоге на конец 2022 года доля онлайн-займов в портфеле составила 52% по сравнению с 38% годом ранее.

Интересно, что и сокращение объёма выдач в IV квартале произошло как раз в основном за счёт офлайн-сегмента. Также сохранение количества активных офлайн-заёмщиков в IV квартале при снижении общей суммы выдач свидетельствует о снижении средней суммы займа в офлайн-сегменте.

Однако онлайн-финансирование в основном остаётся прерогативой компаний федерального масштаба. По данным Пермского отделения ЦБ РФ, по итогам шести месяцев 2022 года доля онлайн-микрозаймов, выданных физическим лицам, зарегистрированным на территории региона, в общем объёме предоставленных микрозаймов физическим лицам составила лишь 3,9%.

Мелких готовят на выход

По мнению генерального директора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарёва, в 2023 году рынок сохранит двузначный рост. Этому будет способствовать большой спрос на услуги МФО. «В текущей экономической ситуации для миллионов россиян МФО — это единственный доступ к легальному кредитованию и возможность поддержать привычный уровень жизни. Опережающими темпами продолжат расти онлайн-выдачи и сегмент краткосрочных займов на небольшие суммы (займы до зарплаты)», — говорит эксперт.

Однако рост рынка будет довольно сдержанным. МФО не заинтересованы в проблемах с закредитованностью и, соответственно, просрочками. По мнению Пономарёва, МФО, ужесточившие требования к потенциальным заёмщикам в прошлом году, пока не будут их ослаблять. В том же ключе действует и регулятор в лице Банка России. С 1 января 2023 года им введены лимиты, согласно которым доля заёмщиков с долговой нагрузкой более 80% не должна превышать в портфеле МФО 35%. С 1 июля максимальная ставка по потребительским займам и кредитам снизится с 1 до 0,8% в день. «Это стимулирует МФО ещё внимательнее оценивать заёмщиков. Некоторые компании уже фиксируют снижение уровня одобрений на 3—10%. Мы не отказываем заёмщикам только на том основании, что у них высокая долговая нагрузка, но можем уменьшить одобряемую сумму», — рассказывает Андрей Пономарёв.

В «Лайм-Займ» считают, что регуляторные меры ЦБ РФ заставят МФО скорректировать свои бизнес-модели. В этой связи одной из ключевых тенденций 2023 года может стать уход мелких компаний с рынка микрофинансирования и перераспределение их клиентской базы между крупными МФО. Снижение предельной ставки сделает бизнес менее рентабельным, что существенно замедлит динамику рынка. Ограничения поставят под угрозу прежде всего монопродуктовые компании, работающие офлайн и предоставляющие краткосрочные займы до зарплаты, считают эксперты компании.

Новые требования ЦБ, безусловно, найдут отражение в уровне одобрения, считает Ольга Жидкова, руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру. По мнению эксперта, стоит ждать отрицательную динамику, что, соответственно, приведёт к замедлению роста объёмов микрофинансирования. По данным ЦБ РФ, более 40% объёма выдач потребительских займов в IV квартале 2022 года пришлось на займы с показателем долговой нагрузки более 80%, а именно на этот сегмент направлены вводимые лимиты.

«По нашим прогнозам, в абсолютных значениях объём выдач в 2023 году увеличится по отношению к 2022 году, как и доля краткосрочных займов. Мы ожидаем роста на 10—15% год к году. Однако общий тренд на замедление темпов роста рынка продолжится», — заключает Дмитрий Хмелев, руководитель аналитического центра Банки.ру.

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