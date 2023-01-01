Елена Синица Удалый малый Количество компаний малого и среднего бизнеса вернулось к допандемийным показателям Поделиться Твитнуть

Общая статистика

По данным на февраль 2023 года, число малых и средних предприятий в России достигло 6,05 млн. Фактически это рекордный показатель с середины 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го их количество выросло на 150 тыс., а относительно января 2023-го — на 60 тыс. Такие данные представлены в материалах Корпорации МСП на основе данных ФНС.

Так, самый заметный прирост компаний за месяц отмечается в юго-западных регионах страны — их число выросло в 2,5 раза, увеличившись с 19 тыс. до 46,6 тыс. Речь идёт об ЛНР, ДНР, Херсон­ской и Запорожской областях. Далее следуют Москва и Московская область (+9 тыс. и 2,8 тыс.), Краснодарский край (+1,6 тыс.), Санкт-Петербург (+1,3 тыс.) и Татарстан (+1,1 тыс.).

Больше всего выросло число субъектов по предоставлению персональных услуг (+2,4%), а также в сферах образования (+2,2%), гостиниц и общепита (+1,8%).

Что на это повлияло?

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин считает, что российские бизнесмены попросту стремятся занять освободившиеся ниши после ухода западных брендов. Зайти на рынок с небольшим капиталом и в короткие сроки проще всего как раз таки в микроформате, сказал он в разговоре с «Известиями».

В беседе с «Новым компаньоном» старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова обратила внимание, что о росте пока говорить преждевременно, так как сейчас, в 2023 году, достигнут лишь уровень численности 2019 года. То есть на место закрывшихся во время локдаунов и ограничительных мер компаний начали приходить новые.

«Там, где обыватели видят проблему, предприниматели видят пути развития. Сейчас можно назвать основным фактором уход западных компаний и занятие их ниш российскими предпринимателями», — прокомментировала Стародумова причины динамики показателя.

Руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина считает, что речь идёт не совсем о восстановлении, так как число объектов МСП в первую очередь приросло из-за новых присоединившихся территорий.

«Тем не менее ситуацию всё-таки можно оценить как стабильную. Происходит рост числа занятых в этом секторе, хотя его и нельзя назвать значительным. Рост был достигнут за счёт клиентоцентричности мер господдержки и созданной инфраструктуры для поддержки МСП», — уверена она.

Соглашается с коллегами и президент Пермской ТПП Вячеслав Белов. По его словам, сектор МСП постепенно восстанавливается. У нас были практически два года пандемийных ограничений, они в значительной мере сказались как раз на МСП. Несмотря на господдержку, всё же активно регистрировать предпринимательскую деятельность в это время было, наверное, нецелесообразно, считает он.

«Бизнес не понимал, насколько долго такие ограничения будут действовать в России и Пермском крае. Но хотелось бы обратить внимание на то, что в это время очень активно росло количество самозанятых. Самозанятый не является предпринимателем, но сам оказывает услуги, выполняет работы, то есть, по сути, близок к предпринимательской деятельности», — прокомментировал он.

По данным ФНС, на конец 2022 года в стране было 6 561 475 самозанятых, из них 6 223 063 — физические лица, а 338 412 — предприниматели. Пермский край по количеству самозанятых, может, и не является лидером, но это 101 070 человек, из них 96 856 — физические лица, а 4214 — предприниматели. Это достаточно серьёзный рост и в принципе серьёзная конкуренция, говорит он.

Что касается ИП, то по итогам 2022 года их количество выросло больше чем на 15 тыс. В большинстве регионов в принципе такого роста не наблюдалось. В 57 регионах была или нулевая, или отрицательная динамика по числу предпринимателей. Пермский край на восьмом месте по России — это очень серьёзный и значимый показатель.

«Если посмотреть данные по округу, то мы находимся на втором месте после Татарстана: рост в Пермском крае составил 8%, а в Татарстане — 9%. Даже в таком развитом субъекте, как Нижегородская область, всего лишь 1%», — говорит Белов.

По его словам, на таких показателях в регионе сказывается значительно сниженный порог входа на патентную систему налогообложения. И получается, что фактически вся небольшая розничная торговля может перейти на патентную систему.

Факторы подтормаживания

Возможно, сейчас стоит перестать рассматривать МСП только как сферу торговли и услуг. Важно обратить внимание и предоставить максимум льгот малому и среднему бизнесу, занимающемуся производством. В связи с уходом западных компаний, снижением активности на рынке у крупных игроков, всё больше субъектов МСП будут заниматься именно производством. И стоит расширить меры поддержки именно производителей всех отраслей, отмечает Юлия Стародумова.

Безусловно, сдерживающим фактором является санкционное давление, говорит Татьяна Букина: нарушились логистические цепочки, уменьшилось число клиентов, как итог — про­изошло сокращение выручки и рентабельности.

Вячеслав Белов видит проблему в снижении платёжеспособного спроса, сложностях с каналами поставки и оплатой товаров. С другой стороны, есть плюс, отмечает он. С рынка ушло достаточно большое количество игроков, и их нужно замещать, причём необязательно крупными компаниями, которые активно заходят в край, но и представителями местного бизнеса. Здесь получается разнонаправленная тенденция.

«Предприниматели, которые работают в секторе b2b, вполне возможно, ощущают рост спроса и тех задач, которые крупный бизнес ставит перед МСП. Прежде всего это решение проблем, которые у них возникают в связи с необходимостью замены традиционных поставщиков. Здесь больше интереса и возможностей у малых предприятий: оказать штучную услугу или провести ремонт техники, возможно, произвести конкретную запчасть», — комментирует он.

Перспективы

Юлия Стародумова полагает, что число предприятий МСП будет расти и дальше. На этом скажется увеличение самых разных мер поддержки — от сниженных ставок налогов до льготных кредитов. Можно уже сейчас говорить об их эффективности, так как в декабре 2022 года был зафиксирован рекордный размер кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. Также к мерам поддержки можно отнести создание особых экономических территорий, заключает она.

В то же время она обращает внимание на то, что, по различным данным, обо всех мерах поддержки осведомлены от 25 до 30% предпринимателей. Мер поддержки много, а вот информации недостаточно, говорит Стародумова.

Сейчас важно сохранять информационную поддержку и проводить обучение для будущих и действующих предпринимателей, соглашается с ней Вячеслав Белов. Законодательство РФ по регулированию предпринимательской деятельности и налоговое законодательство непростые. Особенно это важно для тех, у кого нет большого штата специалистов, в том числе профессиональных бухгалтеров и юристов, резюмировал Белов.

По его словам, при сохранении мер поддержки рост числа предпринимателей и самозанятых может продолжиться, хотя риски и сохраняются.

«Прежде всего они связаны со снижением платёжеспособного спроса, возможным перенаправлением расходов жителей края на другие нужды или увеличение сбережений. В дальнейшем это может быть причиной снижения предпринимательской активности и количества предпринимателей», — заключает он.

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