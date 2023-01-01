Что значит юбилей Перми для развития городского пространства? Депутат гордумы Даниил Морозов — об успехах и трудностях реализации юбилейных проектов Поделиться Твитнуть

Даниил Морозов

На заседании Пермской городской думы в декабре «Час депутата» посвятили подготовке празднования 300-летия Перми. Вопросов руководителю города было задано много. Своими впечатлениями об обсуждении, успехах и трудностях реализации юбилейных проектов, а также о значении события для развития городского пространства с «Новым компаньоном» поделился депутат Пермской городской думы Даниил Морозов.

«Городские и краевые власти готовятся к юбилею уже в течение 5 лет. Это большая работа, которая требует синхронизации всех уровней. Мы видим, как за этот период вырос объём бюджетных средств Перми. Конечно, в основном увеличение произошло благодаря безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов. До начала подготовки к юбилею ресурсы города не превышали 30 млрд руб. в год, что, безусловно, сказывалось на темпах строительства объектов и количестве новых проектов. Если посмотреть на цифры бюджета 2021 года, например, то безвозмездные поступления составили больше 20 млрд руб. Это колоссально, согласитесь. Поэтому городу удалось сделать качественный скачок в своём развитии. Как уже говорил ранее, город преобразился. Причём не только в центральной части, но и в районах заметны улучшения», — отметил Даниил Морозов.

Проекты к юбилею города охватывают разные сферы: комплексное благоустройство общественных пространств, парков и скверов, ремонт и строительство новых элементов дорожной сети, обновление подвижного состава общественного транспорта, возведение новых корпусов школ и спортивных учреждений, реконструкции объектов культуры и т.д.

Так, к 2023 году планировалось благоустроить около 40 парков и скверов, главную набережную Камы и набережную в Кировском районе. В своём выступлении на «Часе депутата» Даниил Морозов также обратил внимание на ход реализации спортивных проектов:

«Ранее было анонсировано строительство многофункциональной спортивной арены-десятитысячника, а также спортивного комплекса «Энергия» и ещё ледовой арены в микрорайоне Ива. На мой взгляд, появление крупных спортивных объектов положительно скажется на привлекательности города. У нас появится возможность проводить масштабные (международные и федеральные) соревнования, привлекать дополнительные инвестиции со стороны бизнеса, заинтересовывать спортивное сообщество, молодёжь — оставаться в городе, растить свои новые таланты. И, что самое важное, — разнообразить спортивную и культурную составляющую для наших горожан».

По информации, озвученной администрацией города, эти проекты относятся к компетенции краевых властей. Проект спортивной арены должен появиться в районе ДКЖ на улице Локомотивной. Это будет опыт очередного концессионного соглашения. В микрорайоне Ива уже идёт строительство спортивного объекта. Также ожидается появление нового теннисного корта.

Как заметил Даниил Морозов, многие проекты юбилея относятся к бюджету развития города, контроль за которым возложен отчасти на комитет по инвестициям Пермской городской думы. В рамках деятельности комитета депутаты рассматривают прогресс по утверждённой дорожной карте инвестиционных проектов.

«Инвестпроектов много. По каждому мы видим динамику, — говорит депутат. — К сожалению, не все проекты удаётся исполнить или достичь нужной степени готовности в срок. По данным функциональных органов администрации города, в 2022 году по ряду направлений не был исполнен полностью план по инвестиционным расходам. Соответственно, некоторые объекты будут сдвигаться вправо, на следующий год и/или плановый период 2024-2025 гг. Самый низкий процент исполнения этого плана ожидается по департаменту жилищно-коммунального хозяйства и департаменту дорог и благоустройства. Хотя надо отметить, что в целом работа по бюджету развития стала идти более уверенно, без провалов».

Ключевые мероприятия 300-летия пройдут в августе 2023 года. При этом, как отметил депутат Даниил Морозов, завершение ряда юбилейных проектов — объектов капитального строительства — ожидается тоже летом.

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