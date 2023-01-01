Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль-интенсив В Пермском театре оперы и балета отметили юбилей Сергея Рахманинова Поделиться Твитнуть

Дмитрий Маслеев. Фото Андрея Чунтомова

От юношеского романтизма до трагической зрелости, через музыку вокальную, фортепианную, симфоническую — путь, на который Сергею Рахманинову понадобилась вся жизнь, зрители Пермского театра оперы и балета прошли за два дня и три концерта. Мини-фестиваль «Приношение Рахманинову» (6 +), посвящённый 150-летию со дня рождения композитора, стал интенсивным погружением в рахманиновскую музыку во всём её разнообразии. Зрители, посетившие все три концерта программы, могли убедиться, что Рахманинов, в наследии которого не так много музыкальных «единиц» («Симфонические танцы» 1940 года — опус 45), — это человек-Вселенная.

Пермский театр оперы и балета устроил рахманиновский фестиваль, опираясь на собственные силы с приглашением нескольких солистов. Основную нагрузку вынесли театральный оркестр и хор, и это событие стало «проверочным» для их новых руководителей: Мигран Агаджанян был представлен в качестве главного дирижёра ровно год назад, как раз 18 февраля 2022 года, а Екатерина Антоненко и Вячеслав Козленко стали пермскими хормейстерами полгода назад — в прошлом октябре.

Вячеслав Козленко стал одним из главных героев первого вечера «Приношения», приуроченного ко второй годовщине создания хора Parma Voices. Особый концертный коллектив, отдельный от большого оперного хора, был детищем прежнего главного хормейстера Евгения Воробьёва, и то, что его преемники подхватили работу с Parma Voices, стало хорошей новостью для меломанов, а 18 февраля можно было и оценить первые результаты.

Вечер и весь фестиваль открыло концертное исполнение оперы «Алеко», знаменующей яркое и романтическое начало композиторского пути, насыщенной отсылками к творчеству любимого учителя — Чайковского: в «Алеко» множество перекличек с «Евгением Онегиным» (пушкинская литературная основа диктует). Красноречивый факт: первое исполнение оперы Чайковского «Иоланта» прошло в один вечер с «Алеко», причём не студент попросил об этом профессора, а наоборот. Казалось бы, одно из самых простых и популярных сочинений Рахманинова исполнить с блеском, как того требует концерт открытия фестиваля, необходимо и очень возможно, но… получилось не вполне.

Удивил подбор солистов. Партию Земфиры пела студентка-стажёрка из МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко Мария Лупарёва, у которой, может быть, отличные данные, но голосом она пока не владеет — кричит; партию молодого цыгана исполнил Карлен Манукян, недавно пришедший в труппу, который, увы, не справился с верхами. В заглавной партии выступил один из самых востребованных певцов труппы (он и Дон Жуан, и Онегин, и тореадор) — Энхбат Тувшинжаргал, и хотелось бы в центральной арии услышать по-настоящему красивое пение, но Энхбат всё время скатывался в речитатив, в проговаривание, и получилось не особо музыкально; зато цыганские страсти сыграл такие страстные, что прочувствованный зал ответил долгими стоячими овациями.

Лишь бас Тимофей Павленко (старик-отец Земфиры) и меццо-сопрано Дарья Терещенко (старая цыганка) не вызвали претензий. Это особенно приятно, поскольку оба молодых, вопреки своим «возрастным» героям, артиста появились в труппе недавно.

Большой симфонический фрагмент «Цыганские танцы» тоже прозвучал, увы, не блестяще — очень эмоционально, но не настолько же стройно.

Однако второе отделение, в котором звучала симфоническая поэма «Колокола», спасло вечер.

Здесь ансамбль солистов оказался более выстроенным, однородным; порадовали штатные голоса оперной труппы — сопрано Элона Коржевич и тенор Анатолий Шлиман. Коржевич недавно перебралась в Пермь с Донбасса, и завсегдатаи ещё к ней присматриваются и прислушиваются; уверенное, спокойное, объёмное пение в «Колоколах» очень к ней расположило. Анатолий Шлиман, которому нечасто удаётся заполучать такие большие партии, спел музыкально и точно, хотя и слишком тихо, оркестр временами его заглушал.

"Колокола". Фото Андрея Чунтомова

Для исполнения партии баритона был приглашён Владислав Куприянов — тот самый, на которого с такой надеждой смотрели меломаны, когда он учился в Пермском музыкальном училище и выступал с Пермским губернским оркестром. Очень надеялись, что он станет солистом оперной труппы, но что-то не срослось, и вот теперь он уже столичный гость. Жаль, ненадолго заехал… Куприянова в Перми помнят и по-прежнему любят: особенно громкие аплодисменты, особенно пышные букеты — певец был тронут и даже смущён.

Parma Voices в «Колоколах» были прекрасны. Хор очень многолюдный, будто на сцену вышел не малый концертный, а большой театральный коллектив; но пели не дежурно, не буднично, очень хотелось запомнить и унести с собой эту «колокольную» перекличку голосов — то праздничную, «малиновую», то похоронную, траурную. Хормейстер Вячеслав Козленко по праву принимал аплодисменты, выйдя на поклон: если Екатерина Антоненко работает с хором преимущественно удалённо, то второй молодой руководитель присутствует в Перми постоянно, именно он провёл репетиции рахманиновских произведений, завершившиеся успехом.

Ну, и оркестр, надо признать, в этой суровой программной вещи прозвучал более стройно и собранно, чем в «Алеко». Ситуация выправилась, и фестиваль продолжился, что называется, по нарастающей.

Единственное, что серьёзно портило вечер — это публика. Если в «Алеко» постоянные аплодисменты, прерывающие действие, были, в общем, уместны — опера всё-таки, то в «Колоколах» — совсем нет. Мигран Агаджанян даже пытался жестами утихомирить зрителей, но они не вняли. Поэтому в заключительном, третьем концерте фестиваля вечером 19 февраля над сценой специально зажгли табло, предупреждающее о том, что в произведении несколько частей и между ними аплодировать не нужно. Помогло.

Мигран Агаджанян. Фото Андрея Чунтомова

…Но был ещё и дневной концерт 19 февраля, вокально-камерный. Его программа была выстроена по-шахматному продуманно; два отделения, в каждом четыре блока — фортепианный и три вокальных: тенор, баритон, сопрано; каждый блок состоял из трёх номеров, в числе которых был хотя бы один стопроцентный хит. Гармония, поверенная алгеброй!

За роялем был приглашённый солист Андрей Коробейников, который, исполняя циклы пьес-фантазий и прелюдий Рахманинова, смог достойно показать и тот огромный дар, который композитор, бывший сам активно концертирующим пианистом, принёс своим коллегам — у Рахманинова около 100 фортепианных произведений, и ту признательность, которую музыканты испытывают за этот дар.

Вокальные номера исполняли популярные пермские солисты: тенор Борис Рудак, баритон Константин Сучков и сопрано Надежда Павлова. Можно сколько угодно хвалить или порицать певцов (кому-то показалось, что Рудак не в голосе, кто-то сетовал по поводу салонности пения Сучкова), но и программа, и её исполнение были по-хорошему однородными, из тех, которые хочется назвать просто красивыми, не вдаваясь в детали; и всё ж была в концерте особенность, которая выбивается из ряда и требует особого упоминания: это пение Надежды Павловой. Редко когда услышишь «Вокализ», исполненный настолько благородно, без лишних эффектов, с простотой, проявляющей эту популярную вещь не только как красивую мелодию, но и как глубокую мысль, оформленную в музыке.

Как и в своём нашумевшем сольном вечере 22 января, Надежда Павлова выступила настоящей международной звездой, оказавшейся в наших краях каким-то чудом. Да и выглядела соответственно — концертные платья у неё подобраны с редким вкусом.

Поёт Надежда Павлова. Фото Андрея Чунтомова

«Приношение Рахманинову» завершилось большим симфоническим вечером, первое отделение которого стало продолжением темы «Рахманинов и фортепиано»: лауреат XV Международного конкурса им. Чайковского Дмитрий Маслеев исполнил с оперным оркестром Второй концерт. Обаятельный и скромный Маслеев, который приезжает в Пермь часто и выступает всегда неординарно, известен местной публике ещё и как герой документального фильма «Конкурс» (6+), завоевавшего приз зрительских симпатий на фестивале «Флаэртиана» 2017 года. Одно из главных музыкальных сочинений ХХ века прозвучало у него, как положено, серьёзно и мощно, но в то же время и очень лирично. Вызванный на «бис», пианист сыграл скерцо из «Сна в летнюю ночь» Мендельсона в переложении, разумеется, Рахманинова.

Последним названием в программе «Приношения» стало действительно последнее, точнее, последнее оркестровое сочинение Рахманинова — «Симфонические танцы», написанные в 1940 году. Это произведение из числа тех, смыслы которых проявляются по мере того, как музыка живёт и звучит; сегодня «Симфонические танцы» кажутся буквально всеобъемлющими — в них укладывается и жизнь Рахманинова, и жизнь человека вообще; и история музыки — фольклор, церковные мотивы, светские танцы — вплоть до симфонизма ХХ века, почти подходящего к современному авангарду; и даже как будто звучат переклички с современностью — не музыкальной, а реальной, исторической.

Здесь очень многое можно услышать, но это зависит от того, как мелодическое и интеллектуальное богатство этого произведения будет предъявлено публике, иными словами — от исполнения. Оркестр не подкачал — звучал богато, глубоко и на сей раз без излишней бравурности, которой, бывает, грешит коллектив под управлением Агаджаняна.

Год Рахманинова только начался. В течение ближайших полугода в Перми прозвучит очень много рахманиновской музыки, в том числе все четыре фортепианных концерта, а Первый — аж три раза. Будут и ещё «Симфонические танцы»; но исполнение 19 февраля в Пермском театре оперы и балета наверняка запомнится.

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