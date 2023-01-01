Елена Синица Стикером принимаете? Российские банки разработали новый аналог банковской карты для бесконтактной оплаты Поделиться Твитнуть

Многие уже давно отвыкли от оплаты с помощью пластиковой банковской карты и уж тем более — наличкой. До недавнего времени в этом не было необходимости: в магазинах, заведениях общепита и даже в общественном транспорте было достаточно приложить телефон. Сейчас же ситуация сложилась непростая: если у пользователей Android-телефонов сохранилась возможность расплачиваться телефоном, но только картой «Мир», то у пользователей iPhone такой возможности нет. Банки нашли выход: совсем скоро можно будет расплачиваться стикерами. Рассказываем, что это такое, как работает и есть ли риски.

Как это работает?

По сути, такая разработка — это та же самая дебетовая карта, но в новом формате — стикер на телефон. Предполагается, что в него будет встроена NFC-метка. Он имеет функционал бесконтактной оплаты и в несколько раз меньше по размерам, чем карта.

Наклеив стикер на смартфон или чехол, клиенты смогут вернуться к привычному способу бесконтактной оплаты. Это особенно актуально для пользователей iPhone, поскольку на данный момент в РФ нет аналогов заблокированного Apple Pay.

Банки уверяют, что платить стикером можно будет везде, где есть терминал: на кассе в магазине, в кафе или ресторанах. С помощью стикера также можно снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактный способ авторизации.

Так, в Tinkoff «Новому компаньону» рассказали, что стикер будет доступен с платёжной системой «Мир» для дебетовых карт Tinkoff Black. Как и банковская карта, стикер привязывается к счёту. В будущем настройками стикера можно будет управлять прямо из приложения. Например, можно будет менять карту, с которой списываются средства при оплате.

Пока что этот способ оплаты тестируют сотрудники банка, но уже можно сделать предзаказ. Для клиентов с тарифом Tinkoff Premium и Private выпуск платёжных стикеров Tinkoff Pay будет бесплатным, в остальных случаях — 700 руб.

В пермском отделении «Сбера» «Новому компаньону» также рассказали, что планируют провести тестирование своего стикера с участием не менее 100 тыс. клиентов по всей стране.

«Стикер крепится к айфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет», — рассказали в «Сбере».

Как и у Tinkoff, стикер «Сбера» будет доступен только на базе платёжной системы «Мир». Параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы «СберСпасибо», а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5 тыс. руб. в месяц.

Предлагает такие стикеры и Альфа-Банк. Их уже можно приобрести либо в отделениях банка, либо оставив заявку на сайте. В банке отметили, что стикер можно легко переклеить самостоятельно на любое из своих устройств.

Безопасно ли?

У Роскачества новый способ оплаты вызывает ряд опасений. Так, старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко считает, что со стикерами нужно быть осторожнее. По его словам, он банально может отклеиться и потеряться. Соответственно, когда стикеры как способ оплаты станут массово известны, то мошенники и недобросовестные граждане начнут этим пользоваться.

Также есть вопросы и к тому, как быстро пользователь сможет заметить, что с его счёта списалась та или иная сумма. Нельзя исключать и того, что в толпе людей мошенники могут пройтись с терминалом, прикладывая его к сумкам и карманам пассажиров.

В то же время начальник управления инновациями ПНИПУ Ренат Зиннатулин выразил мнение, что сама идея крепления на телефон чего бы то ни было не очень безопасна, так как в случае потери своего смартфона вы останетесь и без своего платёжного стикера.

«Можно провести аналогию с любителями чехлов для смартфонов с карманами для карт. Необдуманно и опрометчиво, потерял телефон — потерял всё. Я скорее порекомендую по старинке пользоваться обычными пластиковыми картами и хранить их в более надёжном месте. В целом же, думаю, каких-то новых рисков с появлением этого формата не возникнет, всё те же, что и при потере пластиковой карты», — сказал он.

Банки же уверяют, что система совершенно безопасна. В случае утраты стикер можно заблокировать, как и обычную карту, в приложении можно установить пин-код и лимиты по тратам.

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