Елена Синица Вузовские перестановки В Пермском классическом университете сменился ректор Поделиться Твитнуть

Исполняющим обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета назначен Игорь Германов. Он сменил на этом посту Дмитрия Красильникова.

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Два ректора в один день

На минувшей неделе, 31 января, Дмитрия Красильникова госпитализировали в мед­учреждение прямо с рабочего места в университете. В самом вузе хоть и подтвердили факт госпитализации, но не стали раскрывать какие-либо подробности. Тогда же пресс-служба университета заявила о том, что все рабочие совещания с участием Красильникова на неделе отменены, а и. о. руководителя вуза назначен проректор по научной работе и инновациям Сергей Пьянков.

Однако в тот же день появилась информация о назначении нового ректора — Игоря Германова. Он окончил исторический факультет Пермского госуниверситета в 1996 году. В 1999-м

защитил кандидатскую диссертацию по социологии. Возглавлял профсоюзную организацию ПГНИУ, был проректором по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе. В настоящий момент Игорь Германов занимает должность руководителя управления кадровой политики университета.

Официальное назначение

Игорь Германов

Константин Долгановский

Игорь Германов был назначен и. о. ректора вуза 1 февраля. Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину его представил замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко.

Глава Прикамья попросил нового руководителя вуза сосредоточиться на программах развития госуниверситета, в том числе на проекте реновации кампуса.

«Важным направлением деятельности должно оставаться развитие Центра компетенций НТИ «Фотоника». Кроме того, необходимо продолжать взаимодействие с предприятиями региона, а также с Пермским научно-образовательным центром мирового уровня «Рацио­нальное недропользование», — говорится в официальном сообщении пресс-службы губернатора.

Также Дмитрий Махонин призвал Игоря Германова к активному участию в разработке концепции межвузовского кампуса в Камской долине.

Своё назначение прокомментировал и сам Игорь Германов: «Пермский университет активно развивается. Мы достигли значительных успехов по многим направлениям. Чтобы сохранить лидерские позиции, необходимы дополнительные усилия и новые амбиции. Приоритетами новой управленческой команды станут повышение качества образования и привлекательности университета для талантливых студентов и абитуриентов».

На Учёном совете было заявлено, что Дмитрий Красильников написал заявление об освобождении с должности по состоянию здоровья. От лица Минобрнауки РФ заместитель министра выразил благодарность Красильникову за вклад в развитие Пермского госуниверситета.

В своём Telegram-канале уже бывший ректор ПГНИУ написал: «Сегодня, оглядываясь назад, я вижу успешно реализованные проекты, в которые университетские команды вложились всеми своими силами. Есть и большой задел на будущую работу: концептуальные преобразования Alma Mater к 2030 году. Уверен, коллегам удастся реализовать все намеченные планы!»

Перемены в Совете ректоров

Позднее также стало известно о том, что бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников не будет возглавлять и Cовет ректоров вузов Пермского края. Это связано с тем, что членом совета может быть лишь ректор либо исполняющий его обязанности. В связи с этим пока главой совета будет заместитель председателя совета — ректор ПГГПУ Константин Егоров.

Нового главу официально выберут в марте, когда состоится собрание ректоров прикамских вузов.

«Мы ещё не определились с датой, будет заседание президиума Совета ректоров, которое рассмотрит всю ситуацию — она для всех не­ожиданная совершенно», — рассказал Константин Егоров.

Смена в Общественной палате

Произошли перемены и в Общественной палате Пермского края. В четверг, 2 февраля, на пост председателя Общественной палаты Пермского края, который ранее занимал Дмитрий Красильников, была избрана Лилия Ширяева. Её кандидатуру предложил экс-министр культуры Игорь Гладнев. Члены палаты поддержали его предложение.

Алексей Чусовитин, политтехнолог:

— Дмитрий Красильников все эти годы лавировал. С одной стороны, он управлял вузом, был погружён в студенческую жизнь, а с другой — принимал активное участие в политической жизни региона как председатель Общественной палаты. Красильников со своими задачами справлялся, вуз не терял свою индивидуальность, специфику.

Связано ли решение об уходе с должности ректора с трагическими событиями в сентябре 2021 года? Не думаю, что здесь есть причинно-следственная связь, потому что Красильников не виноват в том, что произошло это преступление. Кто бы ни был ректором, это могло бы произойти, да и вообще нападения происходят не только на вузы. Не существует никакой стопроцентной защиты от таких людей, которые целенаправленно хотят причинить зло.

Однако событие закрепилось, и личность Красильникова стала ассоциироваться с негативом. В этом смысле я понимаю решение Минобрнауки. Это как примета с чёрной кошкой: вроде бы никто не верит, но если она перей­дёт дорогу, на всякий случай три раза через плечо переплюнут.

Что касается перемен в Общественной палате. Мне не нравится, что эти решения принимались друг за другом. Это очень некрасиво просто по-человечески. Такое ощущение, что на человека начался сезон охоты. Сама Общественная палата живёт от выборов до выборов, каких-то серьёзных решений за ней я давно не наблюдал. Она играет свою роль, когда есть крупные политические события.

Но я предполагаю, что с приходом Лилии Ширяевой это может измениться. Она может привнести нужную струю в жизнь Общественной палаты. Ширяева инициативная, у неё есть энергетика. Если она поставит перед собой задачу, то сможет сделать так, что Общественная палата будет работать не от выборов до выборов, а на постоянной основе, достигая актуальных решений.

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